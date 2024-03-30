Мир 30 марта 2024, 19:56 БАДы довели японцев до смерти. Источник яда нашли на производстве Врач-диетолог Лазуренко назвала красный рис кодзи безопасным РИА «Новости»

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Биологически-активная добавка (БАД) с экстрактом красного риса кодзи стала причиной гибели пяти жителей Японии. Занимающаяся выпуском продукции фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical частично признала вину и объявила о начале расследования. БАДы с экстрактом красного риса продаются по всему миру, в том числе в России. Но опасности в этом ингредиенте специалисты не увидели. Кроме основного, в таких препаратах есть дополнительные вещества, и внимание стоит обратить именно на них.

БАД ударил по почкам

Изготовление красного риса кодзи в Японии и Китае насчитывает более двух тысяч лет. Его изготавливают из зерна и культивируемой плесени крахмальных грибов Monascus purpureus.

После ферментации рис приобретает красный оттенок. Получившийся продукт используют для приготовления национальных блюд, а также в традиционной медицине как общеукрепляющее средство.

Поэтому летальные исходы, а также более 100 случаев госпитализации среди употреблявших добавку вызвали в Японии большую панику.

На прошедшей в Токио пресс-конференции президент фирмы Акихиро Кобаяши заявил, что о проблеме стало известно только 22 марта. Но до этого в компанию поступали жалобы на проблемы со здоровьем от употреблявших добавку в пищу.

Он добавил, что умерли пять человек в возрасте от 70 до 90 лет. Еще 114 человек попали в больницу с подозрением на заболевание почек. Также амбулаторное обследование с жалобами на здоровье прошли 680 клиентов, употреблявших БАД.

Кобаяши подчеркнул, что все пострадавшие и семьи погибших получат компенсации.

«Определение причины и предотвращение повторения этого случая является нашей ответственностью. Я, как глава компании, позабочусь о том, чтобы это было сделано», — заявил бизнесмен.

Оглашая результаты предварительного расследования, компания объявила, что симптомы у пострадавших похожи на отравление цитрином — токсичным метаболитом, который вырабатывается в красном рисе. Но проведенные анализы в продукции этого вещества не выявили.

Главную версию высказали эксперты Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

По итогам проведенных экспериментов они объявили, что причиной гибели и госпитализации могла стать пуберуловая кислота — соединение, которое получается из голубой плесени.

Вещество обладает свойствами антибиотика и используется для лечения малярии, но о его влиянии на почки ничего не известно.

«Нам еще только предстоит установить, что пуберуловая кислота вызывает повреждение почек, а также установить ее токсичность», — заявил представитель министерства.

Компания Kobayashi Pharmaceutical признала, что это соединение могло попасть в препарат во время производства. Фирма отозвала из продажи около 300 тысяч упаковок.

Ненормированные дозы

Экстракт красного риса не представляет опасности для человеческого организма. Его биологические свойства давно известны и использование в качестве добавки к пище обосновано.

Необходимо смотреть на другие вещества, которые содержались в БАДе, который выпускала японская фирма. Об этом в комментарии «360» заявила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Она отметила, что в России, как и в большинстве других стран, законодательства о дозировании ингредиентов в биологически активных добавках не существует. Но при этом сами вещества не должны оказывать влияния на организм как лекарства.

Биологически активные добавки не являются лекарственными средствами, и дозировка ингредиентов там ниже терапевтической нормы. Но производитель может не всегда указывать правильный состав своего продукта. Поэтому принимающий человек никак не защищен. Также поэтому сейчас нельзя сказать, что оказалось в этих добавках в качестве дополнительного вещества Наталья Лазуренко Врач-диетолог

Врач-диетолог добавила, что если после приема добавки произошли смертельные случаи и большое количество госпитализаций, то это означает, что в БАДе оказалась максимально высокая концентрация опасного ингредиента.

Лазуренко пояснила, что с небольшим объемом токсинов организм справится самостоятельно за счет работающей антиоксидантной системы, которая быстро выводит опасные вещества. Но в БАДах Японии концертрация оказалась высокой.

РИА «Новости»

«Прямо сказать, что виноват экстракт красного риса, нельзя. Это продукт не оказывает на организм такого воздействия, чтобы привести к смерти. Он обладает абсорбирующими и другими полезными свойствами, но не является лекарством или панацеей от заболеваний или хронических состояний», — добавила врач.

Она подчеркнула, что для качественного расследования необходимо не только изучить содержание добавки, установив объемы и виды ингредиентов, но также рассмотреть возраст и состояние здоровья каждого погибшего и узнать, сами они себе назначили прием препарата или по назначению врача.