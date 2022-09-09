Глава МИД Австрии не исключил постепенного снятия санкций с России: как отреагирует ЕС | 360°

Мир 09 сентября 2022, 19:34 Поделиться Telegram

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Viber Глава МИД Австрии не исключил постепенного снятия санкций. Но прежнего сотрудничества с Россией не будет Общественный деятель Роджерс: страны ЕС должны нести наказание за поставки оружия Украине Источник фото: РИА «Новости»

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Европейские лидеры все чаще сомневаются в разумности антироссийских санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто их критикует, а министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг предположил, что ограничения постепенно снимут. По мнению экономиста, при ухудшении ситуации ЕС пойдет на компромиссы и уступки. Но России не нужно забывать, что эти страны поставляли оружие Украине, а значит, косвенно участвовали в боевых действиях.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций ЕС с России. Он заявил, что санкции — гибкое средство, но до снятия пока что далеко. Он выразил надежду, что в какой-то момент дипломатия добьется успеха.

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Шалленберг отметил, что для переговоров «нужны обе стороны» и Вена готова стать площадкой для поиска компромисса. Однако до этого момента «еще очень далеко».

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В то же время глава австрийской дипломатии подчеркнул, что решение о полном запрете выдачи виз россиянам было бы ошибкой. Он отметил, что «Австрия с ее историей» хорошо знакома с российскими реалиями, а Россия остается «частью истории и европейской культуры».

Ранее Шалленберг заявил, что действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом может прекратиться в понедельник, 12 сентября.

Источник фото: РИА «Новости"/ Алексей Витвицкий

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции против России вызвали в Евросоюзе инфляцию и нехватку энергии. Все это может «поставить Европу на колени». Политик также не поддерживал продление санкций против предпринимателей из России.

По данным СМИ, Евросоюз временно отказался от введения новых антироссийских санкций.

Помнить об ответственности

Лидеры некоторых стран поддерживают антироссийские санкции и даже считают их эффективными. Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ограничения — это «важнейшее средство давления на Россию». Но не все европейские государства разделяют его энтузиазм. Общественный деятель и экономист Александр Роджерс объяснил «360», что Венгрия игнорирует попытки втянуть ее в санкционное давление, а Австрия занимает взвешенную позицию по этому вопросу. Аналогичная ситуация в Греции и Болгарии.

«Когда местное правительство поддерживает антироссийские инициативы, то население выходит на митинги. И чем хуже будет экономическая ситуация в Европе, тем больше будет аналогичных выступлений», — рассказал Роджерс.

Источник фото: РИА «Новости»

Тяжелая экономическая ситуация заставит Европу искать компромиссы и идти на уступки, но неизвестно, согласится ли на это Россия. По словам Роджерса, страны должны понести наказание за то, что поставляют оружие, из которого стреляют по русским солдатам. Это косвенное участие в боевых действиях, за которое придется отвечать.

«Даже если и будут снимать санкции, то нам надо понять, нужно ли нам возвращаться к взаимодействию. По крайней мере, до тех пор, пока там не сменится руководство», — рассказал Роджерс.

По словам специалиста, в первую очередь Евросоюз, вероятно, возобновит закупку углеводородов и энергии, а также металла. Роджерс отметил, что металлургические заводы Европы раньше закупали сырье у России, но теперь другие страны заинтересовались российским черным и цветным металлом.

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