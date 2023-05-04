Мир 04 мая 2023, 19:05 Австрия не хочет в НАТО. Но что прикажут ей США? Политолог Мезюхо: если США прикажут Австрии вступить в НАТО, она послушается Участники мартовского митинга в Вене / РИА «Новости»

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Опрос Австрийского общества европейской политики показал, что явное большинство австрийцев выступают за более интенсивную политику безопасности ЕС, но отвергают вступление в НАТО. Однако есть вероятность, что как только Вашингтон прикажет, Вене придется послушаться.

Жители Австрии не хотят в Североатлантический альянс

Согласно недавнему опросу, 63% австрийцев хотят придерживаться нейтралитета и только 16% поддерживают членство в НАТО. Тем временем целых 21% затруднились с ответом.

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В аналогичном опросе, проведенном год назад, 70% жителей Австрии выбрали нейтралитет, только 18% поддержали альянс и 12% не смогли определиться.

«Такой быстрый рост числа неопределившихся — явный признак изменения народного настроения», — говорится в отчете исследовательского института IMAS.

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Тем не менее большинство респондентов не изменяют своему решению стоять спиной к НАТО. Хотя, по словам политолога и председателя Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Ивана Мезюхо, мнение общественности обычно имеет достаточно маленький вес в принятии решений такого рода.

Если США прикажут вступить в альянс, Австрия выполнит соответствующие приказания. Даже если бы 90% населения австрийской республики выступило против НАТО, в случае необходимости эту страну бы взяли в этот альянс. Иван Мезюхо Политолог

Что касается членства в ЕС, то 68% респондентов выступили «за». В опросе, который проводили с 11 по 13 апреля, участвовали 1000 человек.

«Общественная неопределенность растет, но поддержка членства в ЕС в Австрии не вызывает сомнений, особенно во времена кризиса», — заявил генеральный секретарь Австрийского общества европейской политики Пауль Шмидт.

Секретарь также отметил, что членство ЕС не рассматривается как противоречащее действие нейтралитету. Австрия принципиально выступает за «более сильную и независимую Европу в мире», сказал Шмидт.

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НАТО или не НАТО?

Вероятность вступления Австрии в Североатлантический альянс достаточно высока, несмотря на результаты опроса населения, считает Мезюхо. Исход ситуации лежит на поверхности, и это лишь вопрос времени.

Политолог подчеркнул, что сегодня мы наблюдаем за очередным этапом расширения НАТО, и это, конечно, усугубляет вызовы в области глобальной безопасности.

В будущем Австрия вполне себе может отказаться от так называемого постоянного нейтралитета. Республика провозгласила его еще в 1955 году. А мы сами видим, даже на примере Швеции, чего стоит ей этот нейтралитет. Иван Мезюхо Политолог

Дебаты о нейтралитете возобновились в феврале 2023 года после того, как 90 экспертов и общественных деятелей Австрии призвали к переориентации внутренней политики безопасности в открытом письме.

Они критиковали правительство за то, что оно остается вне конфликта между Россией и Украиной. Позицию Вены по безопасности и ее конституционные положения назвали авторы письма назвали «анахронизмом».