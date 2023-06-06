Мир 06 июня 2023, 22:17 Австралийская барахолка. Еле живые истребители как сомнительный подарок Украине Политолог Дудчак: США и Австралия используют Украину как свалку РИА «Новости»

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Австралия и США обсудили возможную отправку тактических истребителей на Украину. В основном речь идет о самолетах, которым больше 40 лет. Боевую авиационную технику давно внесли в список непригодности из-за устаревшего функционала. Киевский режим получит в качестве сомнительного подарка обычный металлолом, зато условно даром.

1 Истребители F/A 18-Hornet Переговоры о передаче самолетов Австралия, США и Украина обсудили вопрос о передаче 41 списанного истребителя F/A 18-Hornet Украине, сообщил Australian Financial Review. Конкретного соглашения стороны пока не достигли. Вашингтон одобрил передачу истребителей. США должны дать свое согласие, так как обладают правами интеллектуальной собственности на эти самолеты. Сейчас истребители находятся на базе рядом с австралийским городом Ньюкасл. Если самолеты в итоге не передадут Украине, то их утилизируют или продадут частной авиакомпании для обучения пилотов. Викимедиа

Детище 1970-х

Самолеты модели F/A 18-Hornet и его более усовершенствованной версии F/A-18 Super Hornet разработала американская авиационная компания McDonnell Douglas еще в 1970-х годах. В то время истребители считались верхом инженерного мастерства из-за их маневренности и современности.

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Модель стала первым самолетом с крыльями из углеродного волокна и первым тактическим истребителем, который оснащен цифровым управлением.

Со временем модель перестала быть передовым американским изобретением как на внутреннем, так и на мировом рынках. В феврале 2023 года компания Boeing, которая занималась производством истребителей, объявила о прекращении выпуска самолетов этой линии, сообщило агентство Bloomberg.

Последний самолет планируют выпустить в 2025 году по индивидуальному заказу авиакомпании. Boeing объяснила свое решение тем, что истребители F/A 18-Hornet уже считаются устаревшей моделью.

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Американская компания заявила, что руководство «захотело избавиться от старья и освободить место и рабочую силу для разработки новых усовершенствованных моделей». Выглядит так, что компания нашла, куда отправить ненужные и старые самолеты.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Полковник в отставке Виктор Литовкин: передача истребителей — бессмысленное занятие Выгода от «подарка» Начнем с того, что украинской стороне все равно, какую модель они получат. Им просто нужны какие-нибудь истребители на вооружение. Получат они эти самолеты или нет, покажет время. Но факт остается фактом: самолеты, которые Австралия хочет передать Украине, — это старье. Некоторые самолеты давно списаны и совсем непригодны для эксплуатации, но на переговорах заявили, что такие модели можно разобрать на запчасти. Вопрос: на какие и для чего? Викимедиа Сдать на металлолом У Украины нет основы, куда можно применить детали из старых истребителей. Единственное, что украинцы могут сделать со списанными самолетами, — сдать их на металлолом. Но и здесь возникает проблема: переплавить металлолом Украина уже не сможет. У них практически нет ни одного металлургического завода. Передача этих истребителей — бессмысленное занятие. Выглядит, как демонстрация того, что Австралия не остается в стороне и также помогает Украине.

3 Украинский политолог и экономист Александр Дудчак: Украине — старое, США и Австралии — новое Сомнительная благотворительность Списанные самолеты подходят Украине, так как истребители, видимо, готовы передать ВСУ безвозмездно. Хотя бесплатным такое действие назвать сложно. Возможно, Украина заплатит сама за транспортировку желанных самолетов, либо другие стороны выделят деньги из каких-то фондов. Работа с запчастями, обслуживание самолетов до и после полетов, замена каких-то деталей — все это стоит денег. РИА «Новости» Ненужный хлам Не знаю, насколько решение принять списанные самолеты было волей самой Украины. Ее используют как свалку. У меня есть версия и классификация стран, чтобы наглядно обрисовать эту картину. Эту классификацию приводил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Есть сияющий город на самой вершине холма — это США. Вокруг него есть цветущий сад в виде Европы, Канады, Австралии и так далее. Этот сад окружают джунгли — образ «стран третьего мира». В этих джунглях Украине отвели роль помойки — места, куда сваливают весь хлам, просрочку и неликвид. Украина, а точнее, колониальное руководство этой территории, с удовольствием подбирает все эти подачки. Власти исполняют волю тех, кто поддерживает санкционирование этого государства и того же руководства. Вместо того, чтобы утилизировать старую технику и боеприпасы, все сплавляют на территорию Украины. Там это и приходит уже в абсолютную непригодность во время боевых действий. Минус проблемы с утилизацией Возникает потребность в замене старой списанной или непригодной техники. Взамен устаревших моделей компании будут выпускать новые. Это отличный повод для корпорационно-промышленного комплекса получать заказы на производство. Украина в этой игре просто выполняет роль свалки. Компании «дарят» стране списанные и еле живые самолеты под предлогом помощи, чтобы получить новые заказы на разработку и производство истребителей. РИА «Новости» Нюанс доставки Есть еще одна проблема, которая заключается в законности транспортировки таких самолетов. Истребители, скорее всего, каким-то образом будут поставлять на территорию Украины через воздушное пространство России. Может быть, не стоит дожидаться, когда переданные Украине различные виды вооружений, в том числе такие технологичные модели, как F/A 18-Hornet, станут законными целями для российской армии? Законными целями они могут стать, когда объявят, что истребители передают для Украины. Совершенно нет необходимости в том, чтобы эта техника достигла украинской зоны боевых действий. Можно уничтожать модели в любой точке, где их заметят.