Эксклюзив 25 июля 2023, 21:24 «Ауру сдуло хамским поведением». Украинские беженцы стали обузой на Западе Блогер «Голос Мордора»: украинские беженцы в Европе стали обузой, им указали на дверь РИА «Новости»

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Украинские беженцы стали обузой в Европе, об этом все чаще стали писать западные СМИ. Европейцы устали от хамского поведения граждан Украины и начали выдворять их весьма нетривиальным способом. Об этом автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал специально для Telegram-канала «360». Далее — прямая речь. Далее — прямая речь.

«Ауру сдуло» с украинских беженцев

А уверенно ли себя сейчас чувствуют украинцы, которые после начала СВО перебрались в Европу? Вы же еще помните, как Алексей Арестович говорил, что там их встречают как «богов, спустившихся с небес», всячески охаживают и окружают заботой?

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Так вот ауры у этих богов куда-то пропали. То ли поизносились, то ли их сдуло хамским поведением и наглостью многих представителей древнейшего народа, выкопавшего Черное море. О проблемах с украинскими беженцами новости идут изо всех уголков Европы. То там кого-то выселили, то тут лишили пособия. И понятно одно: «боги» европейцам уже надоели. Пора и честь знать. И все это не только на бытовом уровне.

Недавно стало известно, что во Франции отловили около 160 украинцев призывного возраста и отправили их домой. Причина проста — уклонение от мобилизации. И французские власти решили таким образом помочь Украине. Пополнили состав ВСУ. Ведь битва до последнего украинца не подразумевает только тех украинцев, которые остались на Украине.

И, как мне кажется, это только такой пробный шар, тестирование грандиозного шухера для граждан Незалежной, которым удалось вовремя смыться с неньки и бороться с Путиным на площадях европейских городов, или же нападать на русскоязычных граждан Европы.

Публики этой в Европе предостаточно. По большей части — молодые здоровые жлобы. У украинских военкомов просто слезы стоят на глазах, когда они видят по ТВ украинские акции протеста в европейских городах. Но пусть не плачут, Европа им поможет. Уже скоро.

И что особенно забавно — под раздачу попадут и те, кто рванул в Европу на дорогих автомобилях и с приличными счетами. Причастность к украинской элите за белый билет не прокатит. Никак.

Украинкам указали на дверь

А тут еще и Bloomberg вышел с интересной статьей о проблемах украинской экономики. И там называется одна из главных причин: женщины все с Украины выехали и работать некому. А бедный Запад теперь должен содержать Украину, у которой экономики практически нет. И эту экономику необходимо поднимать, а значит, украинкам пора возвращаться домой. И процесс выдворения представительниц прекрасного пола из Европы тоже не за горами.

Как мне кажется, грандиозная программа возвращения домой начнется с Польши и стран Прибалтики. Там ребята вообще не церемонятся и не особо обременены всякими условностями типа прав человека, да и изо всех европейских ценностей предпочитают те, которыми Европа баловалась в тридцатых-сороковых годах XX века. Так что, скорее всего, почувствовавшие неладное украинцы скоро начнут перебираться на Запад.

Но вряд ли поможет. Потому что грести в итоге будут и там. А дальше Атлантики не убежишь.