23 ноября 2022, 16:10
Атлантисты ограбят Европу, и никто не станет сопротивляться
Латвийский журналист Авва подтвердил, что США используют НАТО для истощения экономики ЕС
Белый дом использует НАТО, чтобы подорвать экономику Евросоюза и подчинить себе его правительства. США продвигают свою линию через проамериканских лидеров, рассказал «360» латвийский журналист, эксперт по Прибалтике и Европе Вадим Авва.
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Далее — прямая речь.
Опасные игры
В Европе не найдутся политики, которые посмеют выступить против влияния США. Во всех ведущих европейских странах мы имеем дело с так называемыми атлантистами, кто-то называет их новыми европейцами. Это чиновники, получившие образование, подпавшие тем или иным образом под контроль спецслужб США или по своему происхождению — особенно это касается Прибалтики — являющиеся реваншистами, то есть потомками бывших эсэсовцев.
Они либо делают карьеру в рамках этого атлантического нарратива, либо заняты своими мечтами об уничтожении России. Эти политики не преследуют национальные интересы.
Можно вспомнить бывшего главу Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана, которого выпроводили на пенсию. Он пытался претендовать на должность президента Франции и был скомпрометирован в течение полутора месяцев с начала кампании. Политик якобы изнасиловал горничную. Так произошло, потому что он был выразителем интересов национального капитала.
Конфликт между США и Европой
Сам конфликт между атлантистами и национальным капиталом существует, безусловно, в Германии, Великобритании и даже маленькой Латвии. Но везде протест подавляется на уровне первых политических лиц.
Нынешний премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил высшее образование в США, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок — типичная атлантическая кандидатура, как и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Можно перечислить десятки фамилий.
Кто-то получает образование, кто-то присоединяется к атлантизму, делая карьеру. Типичным представителем этого клана стал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Поэтому Европу ограбят, все хорошо.
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