Мир 08 июня 2023, 16:28 Атака по своим. Почему Fox News хочет «вычистить» экс-телеведущего Такера Карлсона Профессор Межевич: свобода слова мешает властям США заглушить журналиста Карлсона РИА «Новости»

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Между американским журналистом Такером Карлсоном и его бывшем работодателем, телеканалом Fox News, продолжаются стычки. После ухода с телевидения ведущий запустил собственное шоу в Сети. Однако Fox News не захотел останавливаться на достигнутом, заявив о нарушении условий контракта. Почему Карлсон в последнее время находится «под прицелом» американских СМИ и не стоит ли за всем этим правительство США?

1 Нарушение договора с Fox News Американский телеканал Fox News уведомил своего экс-ведущего Такера Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска собственного шоу в соцсети Twitter. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на копию документа. Теперь журналисту грозят последствия, которые могут еще больше обострить отношения с бывшим работодателем. Юристы Карлсона заявили, что подобные действия против их клиента — нарушение конституции США. «Любые юридические действия канала против Карлсона — нарушение первой поправки американской конституции, которая гарантирует свободу слова», — отметили они. Соцсети

2 Собственное шоу Карлсона в Twitter и заявления о Каховской ГЭС Такер Карлсон выпустил 6 июня первый выпуск авторского шоу в Twitter. В частности, он обвинил Киев в подрыве Каховской гидроэлектростанции. Пост увидели более 100 миллионов человек. «Подрыв станции может стать плохим развитием событий для Украины, но он наносит вред России. Именно по этой причине украинское правительство ранее рассматривало возможность уничтожения плотины», — заявил журналист. Соцсети Карлсон также отметил, что если атака на ГЭС была преднамеренным шагом, а не случайностью, то это можно считать открытым актом терроризма со стороны Украины. Люди с трезвым умом понимают, что за этим стоит Украина. Но некоторые из вас обсуждали возможность, что Россия самостоятельно подорвала Каховскую ГЭС. Владимир Путин выглядит как человек, который хочет развязать боевые действия против самого себя? Вы действительно так считаете? Такер Карлсон американский журналист В обращении ведущий подчеркнул, что американцы — самые неинформированные люди в мире. По его словам, из каждого утюга говорят, что Украина — это хорошо, Россия — плохо, Зеленский — святой, Путин — злой. Практически все американские СМИ продвигают такие идеи. «Что хотят донести СМИ до американцев: вы обязаны поддерживать украинскую сторону, потому что Украине необходимо ощущать эту поддержку и помощь. Ваша поддержка обязательна, пока все это не закончится. Так что заткнитесь и поддерживайте Украину или у вас будут проблемы», — добавил Карлсон. РИА «Новости» Бывший телеведущий призвал американцев понять, что многие публикации в местных СМИ — ложь, либо информация высосана из пальца. Он также припомнил недавнее обсуждение обломков НЛО. «В другой стране такая новость стала бы сенсацией, каждое бы издание трубило бы о ней. Но не в США. Крупнейшие американские СМИ вскользь сказали об этом, а затем продолжили говорить об Украине», — объяснил журналист. По сути, никто ничего не знает о реальной ситуации в зоне российско-украинского конфликта, подытожил Карлсон. Лишь малая группа людей обладает достоверной информацией, другим же кидают пыль в глаза, а их это вполне устраивает.

Далее — прямая речь собеседника «360».

3 Главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич: «вычистить» журналиста из эфира невозможно Защита свободы слова Америка — целая цивилизация, и внутри страны контрасты такие же, как у нас. Есть штаты демократов, непохожие друг на друга, и республиканцы, у которых различаются взгляды в экономике и политике. Люди в США живут тоже разные, в том числе Такер Карлсон. «Вычистить» его из эфира практически невозможно без нарушения первой поправки конституции. А свобода слова — как раз то, что сами же американцы позиционируют как главное отличие себя от остальных. РИА «Новости» Такер Карлсон — «разгребатель грязи» В определенные периоды в Штатах действительно это было, но не всегда. Если бы не свобода слова, Ричард Никсон, довольно талантливый президент США, не попал бы под «Уотергейт» и доработал бы свой срок. Но этого не произошло. Журналистское расследование в политическом смысле «убило» Никсона, и он ушел в отставку. Именно в Америке родилось понятие «разгребатели грязи» — журналисты, которые в интересах истины задают неприятные вопросы. В принципе, Карлсон продолжает эту традицию. Поэтому у телеканала, лично у телеведущего и у власти будут проблемы. Не все согласятся с тем, что нет альтернатив в обсуждаемой ситуации. РИА «Новости» Выпуск Такера о Каховской ГЭС Атака пришлась на низкий берег, который находится под контролем России, а не на верхний, контролируемый Украиной. Конечно, это сделали ВСУ. Важный момент: сообщения из Киева свидетельствовали, что контрнаступление или не получилось, или его не было, или его не будет. В этих условиях вам нужна линия обороны. Представим, что на одной стороне берега собрали руководителей инженерных войск США, Наполеона, Гитлера с одной стороны, с другой — Суворова, Нахимова и маршала Жукова. Потом показать на это безобразие и сказать: «Мужики, вы можете форсировать Днепр и начать наступление на Запад в этих условиях?» РИА «Новости» Уверяю вас, все бы сказали, что это нереально. Наш российский солдат, конечно, всюду пройдет, но уж не настолько. Американский журналист сделал единственный верный вывод в своем шоу по поводу подрыва Каховской ГЭС. Но поскольку этот вывод так или иначе направлен не только против Киева, но и против президента США Джо Байдена, естественно, у Карлсона начались проблемы.