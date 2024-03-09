Эксклюзив 09 марта 2024, 14:01 Соблазнили круженым бельем. Армения рискует войти в ЕС в составе Турции Блогер «Голос Мордора»: после вхождения в ЕС Армения превратится в его колонию Телеканал «360»

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Армянский народ заплатит большую цену за вхождение страны в Евросоюз, которое инициируют чиновники. В лучшем случае соблазненная красивой картинкой Армения войдет в число бедных стран, на которых паразитируют богатые государства Европы. В худшем — станет частью Турции. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

Придется уничтожить экономику

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что правительство активно обсуждает вопрос вступления страны в Евросоюз. И знаете, на эту тему даже шутить не хочется, потому что из фазы юмора все это уже перешло в фазу клиническую, медицинскую. И вообще непонятно, чем это помешательство лечить.

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Ведь все эти замечательные политики и чиновники, тянущие страны в Евросоюз, прекрасно видят, к чему это приводит. Есть масса примеров стран, которые вступили в Евросоюз, и их экономическое состояние не только не улучшилось, но и стало значительно хуже. И речь не о нашем времени, когда многие из этих стран разорвали экономические связи с Россией — это и ранее было тенденцией. Потому что обязательным вступлением в Евросоюз для любой новой страны является уничтожение тех отраслей экономики, которые могли бы составить конкуренцию «старым» членам ЕС.

Но даже и эти «старые» члены ЕС не являются метрополией новой колониальной империи, потому что над ними есть Вашингтон, управляющий ЕС с помощью своего гауляйтерства под названием Еврокомиссия.

Соблазняют «европейским садом»

Так что получается целая пищевая цепочка — США обезжиривает богатые страны ЕС, а они, в свою очередь, обезжиривают нищебродов — таких как страны Балтии, Румыния, Болгария и отчасти Польша, которая находится в промежуточном положении. Правда, взять с этих стран уже почти нечего и поэтому берут рабочей силой, которая либо импортируется оттуда, либо же богатые страны ЕС и США сами переносят какие-то заводы на территорию «нищебродов», потому что там можно платить копеечные зарплаты персоналу.

И вот вроде можно подумать, что заводы — это неплохо, и можно было даже назвать этот процесс некоей индустриализацией, но ей тут и не пахнет. Эти производства являются ровно тем же самым, чем ранее были плантации в колониях.

Но и нищебродам хочется повысить свой статус, а сделать это можно лишь принятием в Евросоюз стран, которые еще куда более бедные, чем они, например Молдавии и Армении.

Что касается Молдавии — в плане экономики это сейчас вообще выжженное поле. Ее там просто нет. Есть натуральное хозяйство, которое благодаря климату и хорошей земле не дает умереть народу с голоду. Есть огромные долги, которые придется отдавать поколениями. И есть «морковка» для народа в виде Евросоюза.

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И ладно бы народ обратил внимание на то, что происходит в самом ЕС, но есть что-то, что очень тяжело вытравить из мозгов обывателя — Евросоюз — это же невероятно круто, там пенсии по пять тысяч евро и кружевные трусики!

Теперь кружевными трусиками соблазняют армян. И понятно, что те армянские политики и чиновники, которые продвигают эту идею, прекрасно знают, что будет. Но им до лампочки, потому что они сами думают, что в итоге окажутся в Испаниях, Италиях или Франциях. А кушать ту отвратительную субстанцию, что была завернута в красивую этикетку, будет народ Армении.

Да и вообще Армения находится сейчас в таком положении, что самое время вступать в Евросоюз. Кстати, можно попробовать вступить в составе Турции, которая уже чуть ли не три десятка лет топчется в предбаннике «прекрасного европейского сада». И, в общем-то, все идет именно к этому.