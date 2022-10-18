России и США предрекли конфликт из-за углеводородов в Арктике | 360°

Мир 18 октября 2022, 20:17 Арктику назвали зоной конфликта России и США. В погоне за углеводородами важно не погубить Землю Эколог Рыбальченко: добыча углеводородов в Арктике приведет к необратимым последствиям Источник фото: freepik

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Из-за глобального потепления арктические льды с каждым годом тают все быстрее. В США уже обеспокоились тем, что территории вокруг Северного полюса могут стать причиной для геополитического конфликта, в том числе и с Россией. Причина — в потенциальной возможности добывать нефть и газ там, где раньше были сплошные льды. В погоне за углеводородами важно не погубить Землю.

Кому принадлежит Арктика?

Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг заявил в интервью CNN, что глобальное потепление делает Арктику потенциальным центром конфликта из-за интереса государств к неразведанным запасам полезных ископаемых, в том числе энергоносителей. При этом вопрос о юридическом статусе Арктики многие годы вызывает ожесточенные споры.

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Эколог, инженер-физик Илья Рыбальченко объяснил «360», что в 80-х годах прошлого века территории Арктики распределялись между странами, которые прилегают к Северному Ледовитому океану, по секторальному принципу. Территория принадлежала стране на отрезке от сухопутных границ до Северного полюса. Однако с развитием мореплавания такой подход стали критиковать.

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«В 1982 году страны заключили соглашение, что секторальный принцип заменен на атлантический: есть твоя территория, твой континентальный шельф и идущая от него на 200 миль зона экономических интересов — в ней уже могут свободно плавать корабли», — объяснил он.

Сейчас все, что находится дальше 200 миль от берега, считается нейтральной территорией, которая не принадлежит ни одной из стран. Россия, отказавшись от секторального принципа деления, по словам Рыбальченко, потеряла порядка 13 миллионов квадратных километров.

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Кладезь углеводородов

Ученые подтверждают, что в Арктике могут быть богатые залежи углеводородов, за которые и может развернуться борьба между странами, прилегающими к Северному Ледовитому океану.

Илья Рыбальченко напомнил, что США стали претендовать на арктические территории только после того, как Россия продала Аляску — других выходов к Северному Ледовитому океану у США нет. Ключевыми же арктическими странами помимо России и Штатов являются Канада, Норвегия, Исландия и Дания (Гренландия).

Именно в Арктике сейчас почти четверть мировых запасов углеводородов — это ценнейший край для добычи полезных ископаемых. Современные технологии уже позволяют эффективно добывать углеводороды в северных широтах, поэтому за них развернулась серьезнейшая борьба Илья Рыбальченко

Однако замдиректора Института географии РАН, участник экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин уверен, что пока добывать полезные ископаемые в Арктике слишком дорого, так как они могут залегать глубоко под водой. Тем не менее он добавил, что страны может заинтересовать арктическое рыболовство и новые транспортные маршруты.

«В основном [интерес для стран представляет] транспорт и рыбная ловля. Все, что залегает неглубоко, на шельфах, уже принадлежит им. И, естественно, это пути движения, потому что путь, допустим, из Европы в Азию в несколько раз короче, если идти северным морским путем», — подчеркнул географ.

Источник фото: commos.wikimedia.org

Арктика действительно становится все более реальным маршрутом для перевозок, который может положительно повлиять на экономики стран, сократив время доставки товаров. Этому способствует то, что за последние 25 лет она потеряла до 75% своих льдов.

«Некоторые ученые считают, что уже в ближайшие 12 лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами. <…> Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество», — привело цитату журналиста CNN РИА «Новости».

Человек — угроза для Арктики

Между тем, таяние Арктики и потенциальная возможность освоения полезных ископаемых в этом регионе ставят под угрозу экологическую обстановку во всем мире. Как объяснил «360» Илья Рыбальченко, любая добыча углеводородов в этой области приведет к серьезным утечкам метана, который в шесть раз более эффективен как парниковый газ, чем углекислота.

Главную же опасность, по мнению эколога, представляет то, что любая выработка полезных ископаемых прежде всего потребует сжигания топлива. В Арктике последствия этого могут оказаться критическими.

При сжигании топлива в воздух кроме углекислого газа идет так называемая черная углеродная пыль. Она приводит к тому, что атмосфера становится менее прозрачной и задерживает солнечные лучи — местность разогревается Илья Рыбальченко

Более того, скорость потепления в Арктике примерно на 40% выше, чем во всем мире, и на это влияет, в том числе, загрязнение атмосферы.

«Арктика отражает практически 40% солнечных лучей. И если воздух становится более грязным или лед — менее белым, солнечные лучи не уходят назад в космос, а разогревают поверхность. Разогрев Арктики крайне опасен, этот процесс замыкается и может стать необратимым», — заключил Рыбальченко.