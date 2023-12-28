Мир 28 декабря 2023, 16:45 Боролся за единство, как никто другой. Умер архитектор современного Евросоюза Жак Делор Politico: отец евро и Евросоюза Жак Делор скончался на 99-м году жизни в Париже Коллаж: Global Look Press / Unsplash / Телеканал «360»

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Французский политик Жак Делор плодотворно создавал концепцию Европейского союза, где вместо «я» было только «мы». Бывший глава Еврокомиссии стремился объединить альянс, улучшить внутреннюю и внешнюю политику и, главное, делал это не в убыток ЕС. Но со временем европейское руководство потеряло понятие единства, которое теперь существует только на бумаге.

Умер Жак Делор

Жак Делор, бывший председатель Европейской комиссии и ключевая фигура в создании единой европейской валюты, умер в Париже 27 декабря.

Смерть наступила во сне, политическому деятелю было 98 лет. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на дочь Делора.

Фото: Emmanuel Macron via globallookpress.com / Global Look Press

Отец евро и архитектор современного Евросоюза

Западные СМИ называют Делора «отцом евро» и «архитектором современного Евросоюза». На протяжении своей карьеры политик занимал различные должности — был советником премьер-министра Франции Жака Шабан-Дельмаса и депутатом Европарламента от Социалистической партии.

С 1981 по 1984 год Делор был министром финансов в правительстве президента Франции Франсуа Миттерана, а в 1985-м возглавил Европейскую комиссию.

«Главным в ЕС» французский политик пробыл три срока — до 1995 года. Это десятилетие стало периодом укрепления внутренней интеграции стран ЕС, отметили журналисты американского издания Barron’s.

«Под его руководством создали общее рыночное пространстве, заключили Шенгенские соглашения, приняли программу студенческих обменов по европейским странам — Erasmus, а также учредили единую европейскую валюту — евро», — перечислили авторы статьи.

Архивное фото, где слева направо: Франсуа Миттеран, Борис Ельцин, Гельмут Коль, Джордж Буш, Брайан Малруни, Киити Миядзава и глава комиссии ЕК Жак Делор. Политики беседуют перед началом саммита по мировой экономике в Мюнхене, 6 июля 1992 года. Фото: Michael Jung / Global Look Press

Покинув свой пост, Делор отказался баллотироваться в президенты Франции, несмотря на большое преимущество в опросах перед потенциальными соперниками.

Свое решение он объяснял стремлением «оставаться независимым», напомнили журналисты France 24.

Я не жалею о своем решении, но в то же время не говорю о том, что тогда был прав. Жак Делор экс-глава Европейской комиссии

Воспоминания политиков о Делоре

Соболезнования в связи со смертью Делора выразил президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X (ранее Twitter).

«Его преданность делу, его идеалы и его честность всегда будут вдохновлять нас. Он был неутомимым строителем нашей Европы», — написал французский лидер.

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Жака Делора «деятелем, который сделал Европу сильнее». Дело его жизни — единый, динамичный и процветающий Евросоюз. Она также призвала чтить наследие Делора, постоянно «обновляя нашу Европу».

Аластер Кэмпбелл, бывший руководитель избирательной кампании экс-премьер-министра Великобритании Тони Блэра, выразив соболезнования в своих соцсетях, вспомнил, что его любимым высказыванием Делора было: «Не будьте пессимистом. Или оптимистом. Будьте активистом».

Жак Делор / Global Look Press

Глава Французской социалистической партии и депутат Национального собрания Франции Оливье Фор заявил, что «от нас ушел великан политики».

Он был ребенком сложного века, который пережил все самое худшее. Несмотря на это, Делор стремился преодолеть все трудности и трагедии и построить прочный мир. Оливье Фор политик

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Делор был «великим французом и великим европейцем», который вошел в историю как «один из строителей Европы». С этим согласился канцлер Германии Олаф Шольц. Он добавил, что «отец евро» боролся за европейское единство, «как никто другой».

«Жак Делор — выдающийся политик. Наша прямая обязанность — продолжить его работу на благо Европы и нашего альянса», — заметил Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц после саммита ЕС по Западным Балканам. Фото: Britta Pedersen / Global Look Press

Британско-европейское напряжение

Однако в свое время не все европейские лидеры поддерживали стремления Делора укреплять интеграцию. Особенно противилась этому бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

На предложения Делора по европейской интеграции на саммите Европейского совета в Риме в октябре 1990 года британский политик ответила коротко: «Нет, нет и еще раз нет». Впоследствии выражение стало крылатой фразой и одним из самых запоминающихся моментов переговоров, подчеркнули журналисты американского телеканала Би-би-си.

Высказывание Тэтчер привело к отставке заместителя премьер-министра Джеффри Хау и последовавшим за этим выборам лидера Консервативной партии, в результате которых Тэтчер отстранили от власти.

Фото: Martin Athenstädt / Global Look Press Слева направо: премьер-министр Бельгии Вильфрид Мартенс, Жак Делор, вице-президент ЦИК, отвечающий за внешние связи, торговую политику и сотрудничество с другими европейскими странами Франс Андриссен и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Европейский совет в Страсбурге, 1989 год / Викимедиа Фото: Martin Athenstädt / Global Look Press Слева направо: премьер-министр Бельгии Вильфрид Мартенс, Жак Делор, вице-президент ЦИК, отвечающий за внешние связи, торговую политику и сотрудничество с другими европейскими странами Франс Андриссен и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Европейский совет в Страсбурге, 1989 год / Викимедиа

Тем не менее Делор был однозначен в своей политике: он создал аналитические центры для содействия развитию европейского федерализма уже по истечении мандата на посту председателя Еврокомиссии.

В последние годы политик неоднократно предупреждал об опасности популизма в Европе и призывал «стойко» принять последствия Brexit.

В феврале 2020 года Великобритания вышла из состава Европейского союза. Основанием для этого стал результат консультативного референдума 23 июня 2016-го, когда 51,9% проголосовавших поддержали прекращение членства в альянсе.

Протесты в Лондоне в 2023 году. Надпись на плакате: «Брексит — титанический (замечательный) успех! Жизнь идет полным ходом». Фото: Krisztian Elek / Keystone Press Agency / Global Look Press

Несмотря на «столкновения с британцами», сам Делор был против Brexit и говорил, что членство Великобритании в блоке выгодно обеим сторонам. Но другие европейские политики не стали прислушиваться к нему.

Во главе с Урсулой фон дер Ляйен Европейский союз беднеет и слабеет: Великобритания оставила блок позади, Еврокомиссия принимает решения не в национальных интересах стран — участниц альянса. Некогда «сильный ЕС» под руководством «архитектора» Делора буквально трещит по швам.

Уже нет того единства, которое построил французский политик, теперь оно существует только на бумаге. И если его основы не выдвинут на первый план, то Европейский союз вернется в начало 1990-х — когда его вовсе не было.