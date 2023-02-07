Эксклюзив 07 февраля 2023, 13:59 Арестович захотел еще больше столкнуть Россию и Украину Аналитик Пашковский: «корейский сценарий» опасен для России РИА «Новости»

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Экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что стране грозит «корейский сценарий». Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский в интервью «360» заявил, что реализация такого развития событий несет угрозу безопасности России.

Обозначенный Арестовичем сценарий предполагает, что Украина станет локальной «Южной Кореей». Ей дадут гарантии от Запада, а сама страна расцветет подобно своему «государству-побратиму». При этом Россия станет «Северной Кореей» — закрыты регионом с диктаторской властью.

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Далее — прямая речь.

Нужно держать в уме, что все заявления Арестовича являются пропагандой. Думаю, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения «корейского сценария». Тем более, что это просто очередное проявление пропагандистской риторики.

Предполагается, что Украина готова к переговорам. Но на деле допускать «корейский сценарий» нельзя. Такое развитие событий опасно для России.

Кроме того, для РФ по-прежнему в приоритете изначальная цель спецоперации — демилитаризация всей Украины. А реализация заявленного Арестовичем сценария предполагает, что территории противника задействуют против РФ. Кроме того, на территории нынешней Украины возникнет антироссийское государство.

Надо отметить, что такое развитие событий предполагает, что создаются конфликтующие друг с другом страны. Поэтому жизненно важной задачей для России является недопущение этого «корейского сценария».