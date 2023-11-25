Мир 25 ноября 2023, 17:31 Арахамия разговорился. В Киеве не хотят выборов, но задумались о референдуме Политолог Станкевич объяснил цели заявлений Арахамии о референдуме Davyd Arakhamia / Global Look Press

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Глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия дал интервью телеканалу «1+1», в котором заявил, что конфликт на Украине мог закончиться еще весной 2022 года, если бы страна согласилась на нейтральный статус и подписала мирный договор на основе ключевого пункта. Помешал этому Борис Джонсон. Почему политик решил разоткровенничаться именно сейчас, разбирался «360».

Что рассказал Арахамия

В 2022 году Арахамия возглавлял украинскую делегацию на переговорах. Их первый раунд состоялся 28 февраля в Белоруссии, второй — в конце марта в Стамбуле.

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В беседе с журналисткой местного телеканала «1+1» он указал, что главными требованиями России тогда были нейтралитет Украины и отказ от вступления в НАТО.

«На мой взгляд, они действительно до последнего полагали, что смогут додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. <…> И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО… Фактически ключевой пункт был этот», — пояснил Арахамия.

РИА «Новости»

На решение отказаться от мирного соглашения повлияли несколько факторов: во-первых, недоверие украинской стороны, а во-вторых, давление Бориса Джонсона, занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании.

Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И «давайте будем просто воевать». Давид Арахамия

Сейчас, по его словам, у Украины очень плохая переговорная позиция, поэтому вернуться к диалогу будет проблематично.

«За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать. Вы считаете, что украинское общество это примет?» — поинтересовался Арахамия.

В этой связи политик предложил решать вопрос договоренностей с российской стороной через референдум.

Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то там просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум. Давид Арахамия

Затронул он и тему выборов в стране. По его словам, были «отдельные политики», которые говорили: Украине нужно садиться за стол переговоров, и в этом случае власти будут условно нелегитимными, в связи с чем необходимо провести выборы. Однако их в 2024-м не будет.

«В следующем году я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет», — подчеркнул депутат.

В чем суть откровений соратника Зеленского

По мнению политолога и независимого аналитика Бориса Станкевича, содержание высказываний Арахамии в действительности не представляет ничего нового. Все, что он сказал, и так было известно.

«Да, действительно Россия настаивала и продолжает настаивать на том, что Украина должна быть внеблоковой и нейтральной страной, это вещи связанные, но не одно и то же. И действительно, такая возможность была весной 2022 года», — напомнил эксперт в беседе с «360».

Keystone Press Agency / Global Look Press

Станкевич заметил, что стороны тогда фактически согласовали текст договора, даже его парафировали. Вмешательство Джонсона, который остановил подписание, — тоже не новость. Хотя очевидно, что США также приложили к этому руку. По мнению политолога, иначе просто быть не могло.

«Все это было известно. Здесь важно то, что буквально всю эту историю подтвердил глава фракции правящей партии в Верховной раде — вот это новость. То есть новость здесь именно источник информации, а не ее содержание», — подчеркнул собеседник «360».

ZUMA Press / Global Look Press

По оценке специалиста, сейчас идея Арахамии в том, чтобы вернуться к теме внеблоковости и нейтралитета Украины, сделать это основой каких-то переговоров, причем полномочия на их проведение получить через референдум. И в этом как раз есть некоторая новизна.

Во-первых, признается необходимость переговоров, подтверждается готовность вернуться к теме внеблоковой и нейтральной Украины. Во-вторых, я вижу здесь попытки обойти тему выборов. Борис Станкевич политолог

Властям Украины нужно каким-то образом получить мандат народа на такой договор, который включал бы внеблоковость и нейтральность страны. От украинцев его можно получить выйдя на выборы, но этого, как уточнил Станкевич, не слишком хочется команде Зеленского. Поэтому предложили альтернативный вариант — не прибегать к выборам и вынести вопрос на референдум.

Официальный сайт президента Украины

«Но, правда, я предполагаю, что объяснить гражданам, почему референдум возможен, а выборы — нет, будет затруднительно. Если же референдум совместят с выборами, тогда, может быть, команда Зеленского захочет за счет первого усилить его шансы победить на выборах», — объяснил специалист.

Если Зеленский пойдет на выборы с лозунгом, что он выносит этот вопрос на референдум, и если граждане проголосуют за, то именно он и исполнит волю людей. Тогда это может быть любопытным политическим ходом, за которым мы будем наблюдать. Борис Станкевич

На фоне высказываний Арахамии невольно вспоминаются и заявления опального экс-советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, который за непродолжительный период времени успел признаться, что обманывал украинцев, обещая ВСУ скорую победу, потом заявил, что между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным существует конфликт, а после предложил мириться с Россией.

Однако Станкевич выразил уверенность, что параллели между ними проводить неверно. У Арестовича, по его словам, есть отдельный путь: он вышел из команды Зеленского, бросил ей вызов, почувствовав, что команда президента проседает, что идет быстрое убывание ее легитимности и поддержки.

Keystone Press Agency / Global Look Press

«И он решил с этого тонущего в политическом смысле корабля перейти на некую самостоятельную платформу, которую сейчас формирует. Он пытается построить какую-то альтернативу с прицелом на неизбежные выборы», — уточнил эксперт.

Станкевич подчеркнул, что выборы на Украине действительно будет невозможно откладывать бесконечно. Даже если они не состоятся по графику в марте 2024-го, то все равно должны пройти до конца года. В противном случае Киев просто утратит легальные основания для продолжения дальнейшей внешней помощи.

ZUMA Press / Global Look Press

«Так что Арестович готовится к выборам. И все, что он говорит, так или иначе рассчитано на накачивание его электорального потенциала. Что касается Арахамии, то он сейчас входит в руководство уходящей партии, и никаких шансов у партии „Слуга народа“ выиграть следующие парламентские выборы нет», — пояснил собеседник «360».

Даже если партия Зеленского и пройдет в парламент, то будет в меньшинстве. Так что для Арахамии, подчеркнул Станкевич, это попытка, скорее, удержать позиции в ситуации, когда партия проседает и на выборах обречена утратить власть.

Пакет выживания для Украины

Говоря о надеждах киевских властей на продолжение поддержки западных партнеров, Станкевич обратил внимание, что дальнейшая помощь от США будет примерно вполовину меньше, чем в прошлом году. И выделять ее начнут под достаточно жестким контролем: очень пристрастно станут проверять, куда пойдут доллары и на что их уже потратили.

Гораздо сложнее обстоит дело с европейской помощью, которую ЕС хочет выделить в размере 50 миллиардов евро.

«Вот эти 50 миллиардов каким образом предполагается формировать. Чтобы их найти, нужно, чтобы страны ЕС согласились сделать дополнительные взносы. И пока не видно, кто к этому готов. В Голландии, которая хотела два миллиарда выделить, сейчас поменялась власть, которая хочет вообще любую помощь остановить. Есть еще Венгрия — она блокирует саму идею формирования такого фонда», — напомнил политолог.

Официальный сайт президента Украины

Он указал на достаточно серьезный список претензий со стороны венгерских властей. Так, премьер страны Виктор Орбан требует, чтобы Евросовет принял документ, где внятно объяснялись бы цель военной поддержки Украины, сроки, условия. И пока этого, дескать, не будет сделано, Венгрия намерена блокировать эти средства, уточнил Станкевич.

Даже если представить, что деньги выделят, нужно понимать, что речь идет о четырехлетнем сроке. Это пакет выживания — подобная помощь не предполагает никаких новых наступлений, никакой победы.

«А это означает, что все-таки придется переходить с военного пути на дипломатический. Это неизбежно. И неслучайны все эти речи о референдумах в исполнении Арахамии и о выборах — от Арестовича. Неслучайны, потому что переход к дипломатии состоится, а кто поведет страну из окопов на дипломатический путь — вопрос. Сделает ли это Зеленский или кто-то другой, кто придет к власти в ходе выборов», — заключил Станкевич.