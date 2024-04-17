Эксклюзив 17 апреля 2024, 13:43 «Аппарат насилия». Жестким законом о мобилизации украинцев заставят любить родину Политолог Маркелов: на Украине не смогут мобилизовать полмиллиона человек к лету IMAGO / PRESIDENT OF UKRAINE apa / Global Look Press

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Новый закон о мобилизации на Украине вступит в силу через месяц. Он подразумевает новые штрафы, снижение возраста призывников и замену срочной службы на «базовую военную». Из итоговой версии документа убрали несколько норм, в том числе о демобилизации военных. Политический советник и психолог Сергей Маркелов рассказал «360», что украинские власти отчасти насильно пытаются привить народу «любовь к родине».

Большинство украинских жителей не хотят воевать, они не видят в этом смысла. Но новый закон заставляет их брать в руки оружие, заверил Сергей Маркелов.

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«Позиция населения Украины разделилась на три части. Это те, которые в принципе готовы [служить]. До 60% — те, которые не готовы ни при каких обстоятельствах и те, которые готовы в силу каких-то своих личных причин», — пояснил он.

Последних мотивируют деньги или военная карьера.

President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Насилие — это не любовь

Новый закон очень жесткий, потому что в целом большинство украинцев не хотят на поле боя демонстрировать свою любовь к родине, уточнил собеседник «360».

«Не то чтобы украинцы плохие патриоты. Они не видят смысла таким способом доказывать», — добавил Маркелов.

Реальная потребность украинской армии, глазами ее руководства, — полмиллиона бойцов. Но набрать столько людей нереально. Маркелов напомнил, что многие жители Украины целыми семьями уехали из страны — пошли на сознательную миграцию, в том числе в Россию.

Понятно, что государство — это аппарат насилия. Но в данном случае оно влезает в мораль, этику, принципы своих жителей. Мораль простого украинца не на стороне участия в военных действиях. Поэтому ждем репрессий, более жесткого поведения. Сергей Маркелов

Будет больно

Единственный плюс закона, по словам эксперта, в том, что наконец власти определились, кто имеет право проводить мобилизацию.

«То ГРУ, то ВСУ, то военкоматы украинские. Не было субъекта, кто отвечал бы собственно за набор. Но хотя бы с этим определились — государство», — отметил Маркелов.

Если все затянется на годы, то 500 тысяч украинцев действительно мобилизуют, однако к лету столько призывников не наберут. Политический советник предположил, что сам процесс призыва после вступления в силу нового закона окажется болезненным с множеством судебных разбирательств.

«Будут принуждать к любви и защите родины», — констатировал собеседник «360».