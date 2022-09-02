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Viber Антиутопии Голливуда о тоталитарном режиме США перестают быть фантастикой «Голос Мордора»: антиутопии Голливуда о тоталитарном режиме США перестают быть фантастикой РИА «Новости»

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Все голосовавшие за экс-президента США Дональда Трампа американцы представляют собой угрозу демократии. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На фоне подобных высказываний антиутопии Голливуда о тоталитарном режиме США перестают быть фантастикой, сказал Telegram-каналу «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Угроза демократии

Пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер, чьи несомненные достоинства заключаются лишь в том, что она первая афроамериканка и открытая лесбиянка на этом ответственном посту, давеча заявила нечто совсем замечательное: по ее словам, все американцы, которые голосовали за Трампа, «представляют угрозу нашей демократии, нашей свободе, нашим правам».

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Просто напомню, что это минимум половина населения США, которых Карин так жестко и беспощадно припечатала. Во имя демократии, конечно. И старый славный мем о том, что «демократия — только для демократов» в этом свете приобретает совершенно конкретный смысл.

РИА «Новости»

Что же дальше предложит администрация президента Байдена в отношении «врагов демократии»? Если следовать логике, то это должно быть некое поражение в правах. Например — лишение права голоса. Или еще изящнее — считать один республиканский голос за половину. Чтобы для победы республиканцам надо было собрать голосов в два раза больше, что является невозможным.

Впрочем — можно и просто в концлагеря, или резервации. У США такой опыт есть и он довольно богат. Во время Второй мировой войны они запихнули в концлагеря абсолютно всех японцев, не разбираясь, какие у кого политические взгляды, а индейские резервации только недавно стали выглядеть более-менее прилично. Долгое время они, по своей сути, тоже были обычными концлагерями, только с открытым режимом.

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Тоталитаризм в США

Все это подтверждает и Джордж Сорос, очень богатый такой сморщенный упырь, выпивший кровь у доброй половины планеты. Он заявляет, что в США возможны и репрессии, так как уж слишком много «внутренних врагов». Надо же с ними как-то бороться?

И знаете, что удивительно? В Голливуде сняли уже массу антиутопий о том, как в США возникает тоталитарный режим. Жесткий, бесчеловечный, кровавый. С концлагерями и казнями. И очень похоже, что это не такая уж и фантастика. Ведь судя по тому, что сейчас озвучивают «демократы», — они хотят именно этого. В первую очередь — к ногтю всех республиканцев, которые и есть те самые «враги демократии».

Или можно вспомнить Джорджа Оруэлла. Его великий роман «1984» прекрасно демонстрирует кондовый тоталитаризм по-англосаксонски. Можно даже немного модернизировать — назвать такую систему истинной демократией. И ведь не прикопаешься — ведь у власти именно «демократы».

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