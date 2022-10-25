Санкции против России создали плохой прецедент. Теперь любая угроза заставит другие страны действовать по указке США | 360°

Эксклюзив 25 октября 2022, 14:04 Санкции против России создали плохой прецедент. Теперь любая угроза заставит другие страны действовать по указке США Публицист Новоселов: США могут ввести любые законы и принудить другие страны соблюдать их РИА "Новости"

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Лидер демократического большинства в сенате американского Конгресса Чак Шумер предложил принять закон, который позволит Соединенным Штатам подать в суд на страны ОПЕК за картельный сговор в связи с сокращением добычи нефти, которое стало выгодным для России. Возможно ли это и согласуется ли с правилами ВТО? На эти вопросы в эксклюзивной колонке для «360» ответил публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Идея «подать в суд» в исполнении США звучит замечательно, особенно если речь идет об американском суде или международном, находящемся под полным контролем Штатов. Поскольку в мире не существует независимого и беспристрастного суда, который мог бы рассмотреть такое дело и имел соответствующую юрисдикцию, этот закон не будет иметь никаких значимых последствий. Это будет просто еще один пример попытки Вашингтона навязать соблюдение своих законов и распространить их действие на весь мир.

В итоге все выльется в обычные угрозы и давление на Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) с целью заставить их действовать в интересах США, а не в собственных. ОПЕК не самая сплоченная организация, и у Штатов есть влияние на многих ее членов. Да, Джо Байдену удалось испортить отношения с Саудовской Аравией, но его стране есть чем надавить на арабские государства.

РИА "Новости"

Даже простая угроза таких санкций, какие были наложены на Россию, заставит их действовать по указке американской стороны. Особенно если учесть, что большинство миллиардеров стран ОПЕК хранят свое богатство на Западе.

Антироссийские санкции заставили весь третий мир начать беспокоиться о своих капиталах и инвестициях в западные страны. Это создало очень плохой прецедент, и они просто не могут быть уверены, что такие санкции не будут применены к ним.

Например, завтра Соединенные Штаты могут «заметить», что в Йемене идет война, обвинить Саудовскую Аравию в агрессии и наложить на нее любые санкции, какие им придут в голову.

Продавец имеет право устанавливать любую цену, а покупатель имеет право купить товар по этой цене, поторговаться либо поискать другого продавца. В данном случае говорить об антимонопольном законодательстве бессмысленно, поскольку картель состоит из суверенных государств и по умолчанию не может нарушить никаких законов.

Теперь немного поговорим о Всемирной торговой организации. Применимы ли ее правила в этом случае?

Уже нет, поскольку вопрос затрагивает Россию. Не стоит забывать, что все антироссийские санкции нарушают правила ВТО или как минимум не соответствуют по духу объявленной задаче ВТО «делать рынки открытыми и обеспечивать стабильные, безопасные, прозрачные и предсказуемые торговые отношения».

РИА "Новости"

В свое время в России были сильные настроения против вступления ВТО, так как принятие правил этой организации плохо сказалось на восстановлении отечественной промышленности и снизило ее конкурентоспособность на мировом уровне. Собственно, именно из-за этих правил в российском экспорте долгое время преобладало сырье — и только инициативы по импортозамещению смогли переломить ситуацию.

Да, Россия все еще формально остается членом ВТО, но сейчас это больше обуза, чем преимущество. Ведь правила ВТО игнорируются всегда, когда они должны защищать интересы нашей страны.

Это относится ко всем санкциям, введенным против Москвы с декабря 2012 года. Напомним, Россия вступила в ВТО в августе 2012-го после многолетних переговоров и занявших годы реформ национального законодательства. Однако уже в декабре того же года в США был принят так называемый закон Магнитского, так что России не дали и года, чтобы в полной мере воспользоваться хоть какими-то преимуществами ВТО.

Да, статья номер 21 устава ВТО позволяет членам организации вводить санкции «в интересах национальной безопасности» и в ряде других случаев (например, в случае продажи биологического и ядерного оружия, войны между участниками, требований о передаче государственной тайны и тому подобное). Однако эта статья имеет довольно широкие формулировки и не очерчивает четкий круг таких «интересов».

Например, сложно понять, как любые действия России в Европе влияют на «национальную безопасность» США, если рассматривать это понятие в традиционном смысле. Их можно воспринимать как влияющие на интересы национальной безопасности стран Европы, но и в данном случае все неоднозначно.

Хотя, может быть, эта статья могла быть применима к санкциям 2022 года и только в отношении части стран Европы, ее определенно нельзя применять к Соединенным Штатам и любым санкциям, введенным против России до февраля 2022-го.

Итак, да, США могут вводить любые законы и пытаться принудить другие страны соблюдать эти законы. Вероятно, они найдут слабое звено и кто-то из членов ОПЕК поддастся на угрозы и пойдет на поводу. Однако это не сделает действия американцев законными.

Да, существует антимонопольное законодательство, но его можно применять только при наличии юрисдикции.

Американские законы пока не распространяются на весь мир, и сама идея, что покупатель будет самостоятельно устанавливать цену на товар без учета мнения продавца, абсолютно чужда рыночной экономике.