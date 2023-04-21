Мир 21 апреля 2023, 01:27 Антироссийские санкции или выборы. Эксперты назвали причины опустошения нефтяного резерва США Аналитик Демидов: президент США Байден опустошил нефтяной федрезерв, чтобы выиграть выборы РИА «Новости»

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Объем стратегических резервов нефти США достиг минимума за последние 40 лет, в течение года запасы сократились на треть, до 368 миллионов баррелей. Аналитики связывают этот факт с действием антироссийских санкций. «360» выяснил, насколько это верно и есть ли другая причина сокращения нефтяного федерального резерва США.

Антироссийские санкции ударили по США

Соединенные Штаты не могут обеспечить страну топливом за счет добычи нефти на своей территории, поэтому отказ от российских поставок обернулся для страны дефицитом горючего, что повлекло за собой скачок инфляции. Пытаясь стабилизировать экономическую ситуацию, правительство опустошает резервы. Эта мера на время стабилизировала рост цен на бензин, однако в апреле 2023 года они снова поползли вверх, сообщил Telegram-канал RT. Как это связано с антироссийскими санкциями, «360» спросил у экспертов.

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Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов пояснил, что Россия координирует свою политику в сфере нефтепромышленности в ОПЕК.

«Последнее решение ОПЕК о сокращении нефтедобычи стратегически помогает интересам России, обеспечивая более высокие цены. Россия сокращает добычу, к ней присоединился и ОПЕК. Это привело к росту нефтяных цен с 70 до 80 долларов за баррель», — отметил специалист.

По его мнению, расходование США нефтяного резерва не сильно влияет на флагман цен на топливо. Антироссийские санкции привели к сокращению добычи нефти в России, и это является важным фактором влияния на рост цен на ресурс.

США нужно, чтобы цены на нефть слишком сильно не росли, а они продавали бы нефть из стратегических резервов. Но эта политика себя не оправдывает. Поэтому, конечно, связь с антироссийскими санкциями есть Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал»

На носу выборы

Еще один мотив для расходования нефти из федерального резерва выдвинул независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он рассказал «360», что причина — предстоящие выборы президента США. Действующий глава государства Джо Байден выдвинул свою кандидатуру на второй срок.

«Основная причина, почему так быстро расходуется нефть из федрезерва — это то, что в США уже началась гонка за президентство в следующем году. Поэтому текущий кандидат, точнее, его команда, делает все, чтобы этот год для простого американского обывателя был как можно менее затруднителен в финансовом плане», — пояснил собеседник издания.

Администрация Байдена расходует запасы нефти с целью сбить цены на бензин внутри страны, которые стремительно выросли за последний год. В России уверены, что введение Западом ценовых потолков и других подобных механизмов привели к серьезной дестабилизации нефтяного рынка. Россия, а за ней ОПЕК+, снизили добычу нефти, чтобы поддержать цены за баррель на высоком уровне.

«США это не очень нравится по разным причинам, несмотря на то, что у них тоже очень много нефтяников. Главная задача у текущего кандидата — переизбраться, и он будет делать все, чтобы собрать как можно больше голосов», — уверен Демидов.

Эксперт считает, что эта причина — самая главная. Высокие цены на нефть и, как следствие, на бензин, могут помешать Джо Байдену выиграть президентскую гонку.