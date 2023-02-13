Эксклюзив 13 февраля 2023, 12:56 Анонс «великих событий», чтобы вернуть популярность. Украина уповает на помощь ООН Политолог Светов: Украине нужны новые символы РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 23–24 февраля произойдут «великие события»: «много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях». В эти дни, по словам украинской стороны, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке должен пройти «мирный саммит». Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» объяснил, что представителям киевского режима просто нужны новые символы — обычная антироссийская риторика всем приелась.

Далее — прямая речь.

Исключение из ООН и ОБСЕ

Дмитрий Кулеба не сказал, что эти «великие события» произойдут в Нью-Йорке. Скорее всего, там будет некая кульминация: специальное заседание Генеральной ассамблеи ООН, где примут разнообразные антироссийские резолюции. Естественно, будут звучать пафосные громкие слова, которые любят говорить украинские политики.

Плюс к этому якобы одобрят «Программу мира» — 10 пунктов, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Главным требованием станет немедленный вывод российских войск из зоны специальной военной операции.

Кроме того, на Генеральной ассамблее вполне могут заявить, что если Россия откажется выводить войска, то будет приостановлено ее членство в ООН. Теоретически это невозможно, но все может быть.

Сейчас готовится сессия ОБСЕ. Украинцы требуют от Австрии, чтобы она не давала визы российской делегации. Не исключено, что это закончится отчислением России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Украине нужны символы

Дело не в очередном пакете антироссийских санкций — что в них нового? Сейчас Киеву требуются некие новые символические акции. Люди во всем мире уже немножко привыкли к этим словам: «санкции», «осуждение» и так далее.

Исполняется год с момента начала спецоперации. Украинцы громко говорят, что они продержались этот год, показывают пример стойкости и прочее. Поэтому им сейчас нужны две вещи: победы на поле боя и поддержка всего мира.

Требуется что-то новое. Поэтому они обещают, что на Генеральной ассамблее ООН будет вынесен антироссийский вотум. Пока неизвестно, что именно кроется за этими словами, но, возможно, будут сделаны заявления о создании международного трибунала.

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Надежда на успехи на фронте

Возможно, Кулеба ожидает, что за эти дни, до 24 февраля, ВСУ покажут определенные успехи на фронте и это будет продемонстрировано миру. Ведь были же разговоры, что украинские войска сформировали два корпуса в 70 тысяч человек и готовятся к атакам.

Думаю, на этот раз обсуждения новых поставок оружия и денег для Украины не будет: такие шаги уже предприняты. Вопрос в том, чтобы начались поставки. Стартовало обучение украинских солдат в Германии, Великобритании.

Польша объявила, что первый танк Leopard вот-вот поступит на Украину. Так что все объявления последовали, осталось только сказать об истребителях: поставят их или нет.