Эксклюзив 28 февраля 2024, 17:11 Анархия и разгул преступности. Симоньян — о свободе слова Симоньян заявила, что свобода слова является бессмысленной РИА «Новости»

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Вопреки санкциям со стороны Запада Россия научилась обходить все медийные запреты и расширила аудиторию за рубежом. Свобода слова, о которой так любят заявлять в Европе и США, является вымышленным понятием, которое несет за собой хаос. Об этом ведущей «360» Екатерине Малашенко заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Обойти медиазапреты

За все время спецоперации Россия научилась обходить медийные запреты Запада. В конечном итоге сейчас аудитория Russia Today больше, чем была до СВО, подчеркнула Симоньян.

Хотя они нам закрыли все легальные способы, но мы теперь используем способы подковерные, партизанские. И эти способы работают не просто не хуже — они работают лучше. Маргарита Симоньян главред RT

По суммарному количеству просмотров RT обходит своего ближайшего конкурента Би-би-си (сайт издания заблокирован в России), заметила Симоньян. В этом — большая заслуга ее коллег.

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«Нас только еще дустом не посыпали, а мы научились делать свою работу, и ребята добиваются по-настоящему очень хороших, измеряемо хороших результатов. Вы посмотрите — они каждый день пишут: „Russia Today побеждает в Латинской Америке“, „Russia Today все равно все смотрят в Германии“, „А как же так? Мы же их отовсюду выгнали, а у нас ничего не получается, потому что это все равно они“. Это правда — это все равно мы, действительно. И все, что нам приписывают, там какие-то проекты, — это действительно мы. И гордимся этим. Пробуйте еще. Плохо пробовали», — подчеркнула она.

Анархия и разгул преступности

В современном обществе свободы слова не существует. Более того, ее и быть не может, выразила уверенность Симоньян.

Свобода слова в любом обществе — настоящая подлинная свобода слова, когда кто что хочет, то и говорит, — это анархия и разгул преступности. Вот и все. Свобода слова — это значит, можно пропагандировать педофилию. Свобода слова — это значит, можно делать мультики с пропагандой наркотиков, чтобы подсаживать. Маргарита Симоньян

Государство, по ее мнению, должно четко регулировать, что можно говорить, а что — нет. В более тихие и спокойные времена на некоторые вещи, заметила главред RT, можно было закрыть глаза.

«Вот, посмотрите, тот же кейс ЛГБТ*. Ну сколько лет у нас вообще ни слова не было про ЛГБТ*. Никаких. Пожалуйста, вот вам клубы, делайте, что хотите, какие проблемы? Все тусовались, веселились они там по-своему, согласно своим представлениям о прекрасном. И никто их не трогал», — заметила она.

Поставить волнорез

В тот момент, когда общество столкнулось с бушующей волной намеренного навязывания ЛГБТ*-повестки детям, ситуация изменилась. Работа в этом направлении — дело рук западного мира, уверена Симоньян.

«Во скольких странах — даже супертрадиционных — они уже пропихнули все это элгэбэтэшное* законодательство. Вот у нас возникло сразу: „Так, так, секундочку, волна идет. Давайте поставим волнорез. Давайте-ка попринимаем законы, вот здесь, здесь запретим, здесь запретим“. Что-то делается аккуратно, что-то — менее аккуратно», — заметила она.

*ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.