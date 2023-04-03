Эксклюзив 03 апреля 2023, 16:28 Турецкий гамбит. Американцы ведут игру за спиной Эрдогана Востоковед Курбанов заявил, что США хотят поставить в Турции своего президента ru.freepik.com

Читать 360tv в

Американский посол навлек на себя гнев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, встретившись с его главным соперником на грядущих выборах Кемалем Кылычдароглу. Однако разговоры с оппозицией за спиной действующей власти — привычная тактика американцев. Соединенные Штаты уже в открытую заявляют, что хотят сделать турецким президентом собственного ставленника, заявил «360» политолог, востоковед Маис Курбанов.

Далее — прямая речь.

США разозлили Эрдогана

Встреча посла США Джеффри Флейка с кандидатом в президенты от оппозиции Кемалем Кылычдароглу была неожиданной. Это ошибка со стороны американцев. Не дождавшись окончания выборов, они решились на шаги, которые теперь обернутся против Соединенных Штатов.

Эрдоган откровенно зол. Он не ожидал подобного поступка от дипломата. Турецкий лидер не привык, чтобы с ним так обращались, и уже начал показывать недовольство, указав Флейку «знать свое место».

Президент будет использовать этот мотив для антиамериканской пропаганды: поступок посла станет хорошей демонстрацией вмешательства США во внутренние дела Турции.

Оппозиция может потерять место на выборах

Не секрет, что американцы хотят нового турецкого президента. Политический оппонент нынешнего главы Турции их вполне устраивает. США уже добивались своего в том же Пакистане, когда хотели сменить власть.

Турецкая экономика создана так, что очень многое зависит от Соединенных Штатов и Европы. Поэтому американцы столь уверены в своих действиях. Но есть и другой аспект: после череды недавних землетрясений обстановка в Турции нестабильна.

Народ может выйти на улицы и выразить свое несогласие. Это даст право Эрдогану объявить чрезвычайное положение и отменить выборы. Тем самым он сможет оттянуть время на любой срок и подготовить население, а также найти причины, чтобы кандидата от оппозиции сняли с выборов.

Штатам нужен свой президент Турции

Американцы, естественно, не остановятся. Встреча с кандидатом от объединенной турецкой оппозиции — только первые шаги. Сейчас США будут использовать все свои ресурсы, чтобы в Турции выбрали кандидата, который устраивает Белый дом.

США будут давить на Эрдогана, вспомнят все ошибки, которые он допускал. О них расскажут миру через подконтрольные американцам средства массовой информации. Тем более что в Турции тоже немало СМИ, у которых хозяева за океаном.

Это будут конкретные шаги, уверенная диктовка своей позиции. Американцы уже откровенно заявляют, что им нужен президент, который их устраивает. К тому же Соединенные Штаты не могут не беспокоить нынешние хорошие отношения Анкары и Москвы.

Американцам нужен человек, который будет их слушаться и подключится к антироссийским и антииранским санкциям. Эрдоган отлично это понимает и прямо говорит, что его соперник на должность президента Турции — ставленник США.