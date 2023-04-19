Эксклюзив 19 апреля 2023, 20:47 Американцы уже поняли, что их грабят. Долго терпеть помощь Украине они не станут Политолог Курбанов: жители Запада понимают, что конфликт Украины оплачивают из их карманов РИА «Новости»

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США за время СВО вложили в украинский конфликт почти 80 миллиардов долларов из налогов американцев. Обозреватель The Federalist Джон Дэниел Дэвидсон заявил, что гражданам пора проснуться и понять, что именно их деньгами оплачивается «кровавый тупик» в этой кампании на истощение. Политолог, член союза журналистов России, писатель Маис Курбанов уверен, что, несмотря на активную антироссийскую пропаганду, западные жители не заблуждаются и понимают, что именно они платят за происходящее на Украине. В разговоре с «360» эксперт попытался ответить на вопрос, когда же народ выступит против.

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Карманы пустеют

СМИ Европы и США делают все, чтобы обвинить во всех грехах Россию. Но граждане Европы и Америки умеют размышлять. Они понимают, что оплата конфликта идет из их карманов. Среди населения же много образованных людей. Они понимают, каким образом это будет продолжаться и каким образом ударит по экономике США и ЕС.

РИА «Новости»

В этом плане кампанию по критике действий США чуть ли не возглавляет Дональд Трамп. Трамп изначально был против финансирования Украины, народ сейчас подключился тоже.

Начался обратный отсчет

США попросту грабят свой народ, увеличивая затраты на Украину, которая очевидно проигрывает войну с Россией. Россия создала большую коалицию с Китаем, Ираном, Индией и прочими странами. Если мы все это понимаем, то почему не должны понимать простые жители ЕС и США?

У Америки не осталось большого давления на другие страны. Огромное число американцев уже имеют долги в сотни тысяч долларов. Да, Америка печатает деньги, но доллар теряет цену в мире. Если полностью потеряет, то что тогда станет с Америкой? Гегемония США уже закончилась, идет обратный отсчет.