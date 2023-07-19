Эксклюзив 19 июля 2023, 15:29 Американцы устали от гегемонизма. Трамп сделает на это ставку Политолог Ярошенко назвал Трампа популистом после слов о деньгах для США за Украину White House

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп сообщил, что в случае победы на выборах потребует с Европы деньги за военную помощь Украине. Это популистское заявление, однако тем самым республиканец обратился к той части американского электората, которая хочет развиваться внутри, а не примерять на себя роль мирового жандарма. Такое мнение политолог Алексей Ярошенко выразил в разговоре с «360».

Далее — его прямая речь.

Трамп — популист, поэтому использует такие лозунги. Он обращается к своей американской аудитории, к той части электората, которая устала от глобалистской роли, которую взяли на себя Соединенные Штаты.

Он апеллирует к части американской аудитории, считающей, что гегемония и глобалистская политика США приносят больше расходов от негативных последствий для государства, нежели позитивных.

То есть он выступает за более ярко выраженные национальные интересы, нежели интересы всего свободного мира, лидером которого пытается себя позиционировать действующий президент США Джо Байден.

Мировой жандарм

С этой точки зрения Трамп, повторюсь, апеллирует к своей аудитории, к тем людям, которые недовольны политикой Байдена. Не только тем, как он ее проводит, но и концептуально.

Да, они считают, что в целом Америке надо меньше лезть во все точки по всему миру, постепенно отказываться от обременительного, на их взгляд, статуса жандарма. Они считают, что это не приносит выгоду.

Демократы, как исповедующие глобализм и гегемонизм, смотрят на все это по-другому. По их мненею, внешние интересы страны напрямую связаны с внутренними, да и нельзя отказаться от этого глобалистского статуса.

Ставка на национальные интересы

Трамп взывает к тем, кто ставит национальные интересы выше всего остального. То есть речь о развитии внутренней экономики и усилении внутриполитической ситуации, а это около 40% электората.

Мы понимаем, что избирателей сейчас у Байдена и Трампа примерно поровну. Но это не те люди, которые готовы голосовать за конкретного кандидата, а скорее за модели государства, которые им предлагают.

Один кандидат выдвигает роль мирового жандарма и глобализм, а второй — усиление национального государства.

Полного единства на Западе нет

Запад не монолитен, и Трамп об этом напоминает. Он заявляет, что США несут на себе большую часть бремени помощи, а не Европа.

В этом для России негативный момент: он рассматривает Украину как часть Европы. Не говорит о том, что Запад должен отказаться от помощи Украине. Он заявил, что бремя нужно передать европейцам.