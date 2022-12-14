Эксклюзив 14 декабря 2022, 18:04 🤑«Американцы — народ жадный». У США никогда не было цели спасать украинцев Политолог Журавлев: у США нет задачи восстановить Украину, лишь накачать оружием РИА «Новости»

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В Пентагоне заявили, что по-прежнему концентрируют свое внимание именно на том, чтобы Украина имела возможность защищаться и возвращать «суверенную территорию». Значит, по-настоящему помогать украинцам, которые должны пережить зиму в условиях разрушенной энергетической инфраструктуры, американские власти, похоже, не планируют. Миллиарды долларов идут как раз на вооружение и затягивание боевых действий, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

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Далее — прямая речь.

Ущерб инфраструктуре Украины

Я понимаю это так: 30-40% энергетики накрылось, простите за мой французский. Украина была экспортной энергетической страной: 30% электроэнергии она посылала на экспорт. Экспорт закончился. Значит, уже тех 30% нет. И это было уже месяц назад. Следовательно, примерно 40-50% энергетики больше не существует.

И ущерб не только в этом, он ведь не всегда прямой. А потери от неслучившейся торговли с Россией? Их как посчитать? А потери от транзита китайских товаров в Европу, поскольку он шел через Россию?

Вашингтон не согреет украинцев

У Запада же нет задачи восстанавливать Украину. Есть задача воевать. Причем главное для них — воевать как можно дольше. Американцы — народ жадный. Они так просто ресурсы не разбрасывают.

То, что нужно для дела, они будут делать. То, что для дела не нужно, они делать не станут — пусть [украинцы] хоть свечками освещаются.

Не знаю, может быть, какие-нибудь сердобольные христиане пришлют помощь. Но сейчас европейцам самим не хватает. Западные государства точно помогать не будут. Они будут помогать, но только в том смысле, что будут передавать деньги и оружие.

Но что-то мне подсказывает, что президент Украины Владимир Зеленский не станет на эти деньги покупать у нас нефть. Наоборот, будт покупать еще больше оружия.

Задачи США

Первый пункт их «программы мира» — наращивание поставок вооружения. Ход первый — поставка вооружения, пункт второй — реализация плана мира из 10 пунктов, из которых восемь — тоже про вооружение. Зеленский же официально «Большой двадцатке» это озвучил.

Более того, денег у США на восстановление Украины нет, поэтому никто не собирается это делать. Задача — обеспечивать своих граждан, так как без этого рухнет западная экономика, <…> и противостоять России и Китаю. Потому что, если Россия и Китай победят, причем не в боевом плане, а в гонке за лидерство, то Америке будет очень плохо. Само лидерство — главный товар, который США продают на мировом рынке.