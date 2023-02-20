Мир 20 февраля 2023, 16:15 Американцы начали понимать ошибки Байдена. Изменить ситуацию помогут только протесты в стиле BLM Политолог Фельдман: в США не будет похожего на BLM движения против военной помощи Украине РИА «Новости»

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Сотни американцев вышли на митинг и потребовали у властей США прекратить военную помощь Украине. Жители все чаще высказывают недовольство позицией президента Джо Байдена и его администрации. Однако говорить о потере влияния Соединенных Штатов в мире пока рано — их авторитет сложно подорвать. Чтобы изменить ситуацию, выступить против многомиллиардного финансирования Киева должна большая часть граждан. Но позиция адекватной части населения тонет в океане антироссийской и проукраинской пропаганды.

Митинг под лозунгом «Ярость против военной машины» прошел в центре Вашингтона 19 февраля. Его организовали Либертарианская и Народная партии США, а также антивоенные организации. Сотни участников собрались возле Мемориала президенту Аврааму Линкольну на центральном бульваре столицы.

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В руках у многих были транспаранты с надписями: «Мир посредством развития», «Нужны переговоры, не эскалация», «Ветераны за мир», «Миллионы для Украины, ничего для штата Огайо». Организаторы и участники требовали:

не выделять «ни копейки» на украинский конфликт;

начать переговоры о мире;

остановить рост инфляции;

распустить НАТО;

начать «глобальную ядерную деэскалацию»;

урезать бюджет Пентагона.

Митинг против поддержки Украины в Вашингтоне / Соцсети

Байден — настоящий враг США

На акции выступили блогеры, стендап-комики, писатели, журналисты, радио- и телеведущие, а также политические обозреватели и активисты. Кроме того, свою позицию высказали американские политики. Трансляция с места протестов шла на ютьюб-канале организаторов.

Экс-кандидат в президенты от партии зеленых на выборах 2012 и 2016 годов Джилл Стайн призвала «демонтировать военную машину США». Она подчеркнула, что Россия была вынуждена начать спецоперацию: американская империя десятилетиями «провоцировала войну», а украинские военные стали лишь «пушечным мясом» в «опосредованном конфликте».

Бывший конгрессмен от штата Техас Рон Пол напомнил, что это не первый раз, когда Штаты пытаются решить экономические проблемы путем разжигания войн. Он призвал Байдена перестать соревноваться с Россией.

Актриса, бывший помощник в сенате Тара Рид рассказала РИА «Новости», что не ожидала такого отношения президента США к России.

Россия — не враг, Китай — не враг. Враг — это военно-промышленный комплекс и коррумпированный режим Байдена. Тара Рид

Украинский конфликт приносит прибыль американскому военно-промышленному комплексу, заметила Рид.

«Я считаю, что США больше не следует давать ни цента Украине. Это пустая трата наших денег. Это ведет нас к войне с Россией», — рассказал ТАСС один из участников акции протеста.

На митинге показали и обращение одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Он заявил, что западные страны не должны были настаивать на продвижении НАТО на Восток, но им стоило поддерживать выполнение Украиной Минских соглашений. Он призвал американские власти не «расходовать драгоценные ресурсы на войны», а обеспечить прекращение огня.

Аналогичного мнения придерживается полковник в отставке, дипломат Анна Райт. Она объяснила, что пришла на митинг, чтобы помочь началу переговорного процесса по конфликту на Украине.

«Я здесь, чтобы попросить американцев надавить на своих конгрессменов, чтобы поддержка оружием прекратилась и начались переговоры», — сказала Райт.

Также с речью на акции протеста выступили бывший конгрессмен от штата Гавайи Тулси Габбард, экс-кандидат в президенты США от Партии зеленых Синтия Маккини и экс-конгрессмен от штата Огайо Деннис Кусинич.

Власть США пошатнулась?

В последнее время действия американских властей все чаще ставят под сомнение. Во время выступления Джо Байдена в конгрессе 8 февраля республиканцы освистали его, назвав лжецом.

«Когда в экономике Байдена что-то идет не так, он переосмысливает ситуацию и обвиняет в этом „налог Путина“. Это твоя вина, Джо», — отметил после этого конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц.

Многомиллиардную помощь киевскому режиму высмеял американский комик Алекс Штейн. Он призвал американских политиков помогать своим гражданам, а не вооружать ВСУ.

Из-за несогласия с государственной политикой от американского гражданства начали отказываться знаменитости. Так поступил боец ММА Джефф Монсон: по его мнению, вмешательство США в дела других стран приводит только к страданиям людей.

Джефф Монсон во время встречи Благодатного огня в аэропорту «Внуково» / РИА «Новости»

Но говорить о всестороннем ослаблении власти США в мире нельзя, заявил в разговоре с «360» политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. Сейчас Штаты открыто подминают под себя государства ЕС, Южную Корею, Японию, Тайвань, Австралию, Новую Зеландию, подчеркнул он.

Растет скепсис в отношении американской политики в мире в целом, но Америка компенсирует это мобилизацией вокруг себя своих союзников по блоку НАТО. С одной стороны, Вашингтон теряет свой вес в глобальной мировой политике. С другой — он укрепляет позиции в евроатлантическом мире. Павел Фельдман политолог

События последнего года также укрепили связи американцев со странами, с которыми и до этого складывались отношения господина и вассала. В то же время Штаты продолжают терять конкурентоспособность в сравнении с альтернативными центрами мировой силы. Но ждать никаких серьезных изменений завтра нельзя, уверен политолог. Эта тенденция может занять годы или даже десятилетия.

Не сильно повлияло на позицию Америки в мире и расследование журналиста Сеймура Херша по подрывам «Северных потоков». Американские власти отрицают свою вину, а само происшествие на российских газопроводах не попало в топ хорошо известных мировому сообществу тем из-за военно-политической напряженности в мире.

Ударом по имиджу США могло бы стать международное расследование, которое проводилось бы под эгидой ООН и ЕС и пришло бы к выводам о виновности Штатов официально. Пока такого расследования нет, будет трудно доказать мировому, тем более западному сообществу, что за всем этим стоит Байден и его команда. Павел Фельдман политолог

Повторения Black Lives Matter не будет

Американцы не раз высказывались против столь раздутого военного бюджета или открытой и масштабной помощи Украине, напомнил Фельдман. Эти действия властей угрожают национальной безопасности США, потому что вынуждают Россию жестко реагировать на такого рода жесты.

«Однако это были митинги не столь многочисленные, едва ли их можно рассматривать как фактор, способный коренным образом изменить вектор американской политики. <…> Пока можно вести речь лишь о выражении позиции части гражданских активистов», — пояснил эксперт.

Адекватно мыслящие люди, которые думают о ситуации в стране и не горят желанием реализовывать американские имперские амбиции, представляют наименьшую часть общества. Их позиция тонет в океане антироссийской и проукраинской информации, транслируемой европейскими и американскими СМИ. Большинство жителей, отметил политолог, подвержены влиянию политических лиц, корпораций и СМИ.

Чего-то подобного движению Black Lives Matter с лозунгом «Прекратим поставки оружия Украине» действительно пока ждать рано. Американское общество должно почувствовать негативные последствия этих поставок не только на своем кармане, но и на своей безопасности. Павел Фельдман политолог

Последний митинг, скорее всего, связан с поездкой Байдена в Восточную Европу. Таким образом американцы посылают своему президенту сигнал с требованием быть сдержаннее в заявлениях и действиях.

Протесты движения Black Lives Matter в Портленде / РИА «Новости»

Однако вряд ли Байден и его администрация этот сигнал услышат. Такая тенденция сохранится, пока не пройдут выборы президента США.

«Единственное, что может изменить ситуацию, — если протестное движение наберет обороты непосредственно к моменту либо выборов, либо праймериз, которые начнутся чуть раньше — только таким образом эта ситуация может измениться. Но до праймриз еще год, поэтому мы ведем речь об очень отдаленной перспективе», — подытожил собеседник «360».