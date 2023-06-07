Эксклюзив 07 июня 2023, 16:47 Американцам неинтересна внешняя политика. Но шанс все изменить есть Политический советник Маркелов: американцев волнуют внутренние проблемы РИА «Новости»

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что поддержка Украины свидетельствует о тупости Вашингтона. Смелое высказывание, однако едва ли голоса вменяемых политиков смогут подействовать на американцев: накануне выборов большинство интересует лишь внутренние проблемы. Об этом политический советник Сергей Маркелов рассказал «360».

Далее — прямая речь.

Один процент может все изменить

Не думаю, что американцы прислушаются к здравым голосам их политиков, но они очень сильно напрягут эту ситуацию. До физики процесса дело не дойдет потому, что для американских выборов 99% это внутриамериканская поездка и только 1% — геополитические расклады.

Конечно, после выборов эта тема резко активизируется. Будут слова, будет давление, будет конфликт идеологий и конфликт отдельных «говорящих голов» республиканцев в отношении той глупости, которую делают демократы во главе с нынешним президентом США Джо Байденом.

Будут накапливаться контридеи по демократам. Конечно, в рамках избирательной кампании появятся персональные выступления республиканцев внутри штатов. Но превратиться этому движению во что-то качественное, стать физическим набором действий, чтобы потрясти демократов, не дадут американские законы.

В США на 99%, безусловно, управляемые политикой выборы. Однако этот оставшийся 1% вдруг, да и сможет все перевернуть. Например, Байден очередной раз упадет и не сможет подняться.

Если это случится, республиканцы резко начнут накручивать обороты своего кандидата. Естественно, в его повестку сразу же «зашьется» вопрос о неразумных тратах американского бюджета.