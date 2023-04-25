Эксклюзив 25 апреля 2023, 00:34 Американцам надоело содержать Украину? Власти призвали вспомнить об избирателях Политолог Орлов: США продолжат финансирование конфликта на Украине для извлечения выгоды Unsplash

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Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар потребовал остановить передачу денег Украине, так как простые жители США уже столкнулись с финансовыми трудностями. Политик добавил, что кроме моратория на передачу средств Украине, также необходимо провести аудит, куда ушла большая часть денег. Как напомнили опрошенные эксперты «360», проверку расходов Украины американцы уже проводили. Все закончилось рядом отставок в Министерстве обороны. Но найти новых «козлов отпущения» киевскому режиму ничего не стоит.

Хватит кормить чужих

О бедственном положении американцев Госар написал на своей странице в Twitter. Он отметил, что пока власти страны отправляют деньги на Украину простые жители США сокращают покупку продуктов питания и реже заправляют автомобиль.

«Президент США Джо Байден и Конгресс уже потратили около 200 миллиардов долларов американских налогоплательщиков, спонсируя прокси-войну на Украине. Мы не должны отправлять ни цента и должны провести аудит уже отправленных средств», — призвал Госар.

Политик добавил, что Белый дом так и не передал в Конгресс копии документов о финансовой поддержке Украины.

Удар по экономике

Базой экономики США является потребление обычного американца. Поэтому в общем бюджете страны сумма в 200 миллиардов не очень большая, но эти деньги изымаются в виде налогов с простых людей, для которых это становится чувствительным. Об этом в беседе с «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Изъятие части такой суммы сильно влияет на потребление американца и оказывает прямое воздействие на всю крупную экономику страны. Если страдает так называемая „одноэтажная Америка“, то неприятно всей экономической модели», — подчеркнул он.

По словам Журавлева, проведенный американцами аудит заблаговременно не мог выявить ничего. Он пояснил, что инспекторы даже не намеревались что-либо найти, чтобы не подставлять действующего президента США Джо Байдена и не создавать ему проблем в преддверии выборов. Но если американцы действительно пойдут на отказ от финансирования Украины, то вслед за ними потянутся и страны Европы.

«Национальные правительства стран ЕС вряд ли захотят поддерживать Украину дальше. Они в такой же ситуации, как американцы, когда деньги приходится забирать у своих избирателей, что приводит к сворачиванию экономики, которая значительно меньше чем американская», — пояснил эксперт.

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Он отметил, что именно с такой ситуацией связаны призывы Венгрии остановить конфликт, а также Болгарии и других малых стран Европы. Покрыть возникший дефицит стран ЕС не смогут просто физически, поэтому большая часть украинских спонсоров уйдет, но останутся только Польша, Прибалтика и Скандинавия.

Выгодный конфликт

США используют конфликт на Украине в своих целях, поэтому они продолжат его финансирование, даже если Белый дом займет представитель республиканцев. Таким мнением с «360» поделился политолог и директор Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

Он пояснил, что потраченные 200 миллиардов долларов США уже полностью себе компенсировали, заняв доминирующую позицию по поставкам энергоносителей в страны Старого Света, а также переманив к себе большое количество европейского бизнеса.

«Для конгрессменов и политиков подобные заявления просто пиар в преддверии президентских выборов. Можно ожидать, что в ближайшее время они станут постоянными», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

По его словам, финансовые программы по поддержке Украины продолжатся, но может быть под другим предлогом. Цель американцев — заработать на Евросоюзе и уничтожить в его лице своего конкурента. Орлов добавил, что аудит по расходованию американских средств на Украине уже проводили. Но все закончилось отставкой ряда сотрудников Министерства обороны, часть из которых попала на скамью подсудимых.

«Козла отпущения, чтобы удовлетворить американских инспекторов киевский режим всегда найдет. В таких них нет недостатка и они всегда будут», — подчеркнул он.

Америка для своих

Политолог Орлов добавил, что в США много людей, которые понимают, что идущий на другом континенте конфликт им не нужен и сказывается на их жизни. Выгоду от него приобретают жители «вашингтонского болота», корпорации и банковский сектор. Но простые люди все прекрасно понимают, но при попытке выступить в открытую все это жестко пресекается контролем государственного аппарата над масс-медиа.

По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, сейчас эта ситуация как раз меняется. Он напомнил, что лозунг «Америка прежде всего» присутствовал еще в доктрине о внешней политике пятого президента США Джеймса Монро, который продвигал принцип «Америка для американцев».

«Это принцип, что хватит поддерживать чужих, пора поддержать своих. Эти идеи распространены широко, но раньше они не попадали в крупные СМИ. Сейчас эта ситуация изменилась и значит, что движение начнет набирать обороты», — подытожил он.