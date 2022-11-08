Встреча G20 бесполезна для России: подробности | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 14:18 Не можешь возглавить — разрушай. Американский стиль на G20 Политолог Светов заявил, что саммит G20 бесполезен для России Зал саммита G20 в Индонезии / YouTube

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США признали, что продолжат требовать участия президента Украины в саммите G20, если на нем будет представлена Россия. Сам Владимир Зеленский пока не может принять окончательного решения, поедет он на Бали или будет присутствовать онлайн, зато диктует условия. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе с «360» заметил, что именно так ведут себя марионетки, роль которых — отвлечь внимание. А кукловоды украинского лидера всем хорошо известны.

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Далее — прямая речь.

Зеленский — отвлекающий фактор

«Большая двадцатка», The Group of Twenty или G20 — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. Приглашение туда Украины — чисто политическое решение.

Хотя G20 сформирована, она может приглашать на саммит руководителей и представителей банков других стран, которые интересны в данный момент, которым надо помочь или, наоборот, воспользоваться. Такого рода практика существует и в G7.

Здесь, конечно, явно видна попытка Соединенных Штатов Америки сделать так, чтобы на всех форумах, которые проходят в мире, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и дать возможность ему выступить.

Можно вспомнить скандал вокруг Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций: вопреки правилам о том, что представители государств всегда выступают лично, Зеленскому дали возможность делать заявления по видеосвязи.

Теперь же мощно надавили на Индонезию — организатора встречи, чтобы она пригласила украинского президента. Таким образом, внимание от реальных вопросов, которые должна была обсуждать «Большая двадцатка», будет отвлечено.

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

G20 не нравится США

Заметьте, о чем идет разговор: приедет ли Зеленский, не приедет ли. Притом что он даже не член этой структуры. Но балаган идет дальше: президент Украины заявляет, что он не явится, если прибудет российский президент Владимир Путин.

Теперь размышляют: если все приедут, будут ли встречаться Путин и Зеленский, а также президент США Джо Байден с Путиным? Во всем этом виден типично американский стиль.

Есть структура, которая не нравится США, но они не могут ее разогнать. Поэтому стараются сделать все, чтобы парализовать ее работу и отвлечь внимание. Потому что американцы понимают, что влияние от G7 уходит к G20, и им это страшно не нравится.

Внутри «Большой семерки» — международного клуба, объединяющего Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США, — командуют последние. А как ты покомандуешь на G20, когда тут и Россия, и Индия, и Китай, и другие киты мирового производства?

Проект «Анти-Россия»

Для американцев важно, чтобы на G20 присутствовали и украинская сторона, и Российская Федерация — надеются устроить скандал. Они пытаются все время подчеркнуть, что Украина для мира столь же значима, как и Россия.

Путин неслучайно говорит все время о том, что из Украины делают «Анти-Россию»: ее словно постоянно надувают, подчеркивая значимость для мира, заявляя, что она не менее, а может, даже более важна, чем Россия.

Поэтому из Зеленского всеми средствами, которые только возможны, делают мирового лидера. Однако сложно предположить, решится ли он посетить G20, — о действиях марионетки очень трудно судить, потому что все решает рука, которая дергает за нити.

Саммит бесполезен для России

Моя точка зрения: Владимиру Путину не надо лететь на Бали. Потому что там, вот в этой ситуации, не будут приняты решения, которое существенны для России. Будет лишь весь этот балаган, разговоры о том, кто с кем встретился — не встретился, виделся — не виделся.

Вспомните, когда была встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», которая предваряет встреча глав государств, на что там был главный акцент сделан? Что требовали США? Чтобы не фотографировались с главой российского МИД Сергеем Лавровым!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / РИА «Новости»

Запретить встречи они не могли, так хоть снимки с Лавровым запретили. Представьте, как американцы поведут себя на Бали. Все внимание будет обращено лишь на то, кто с Путиным не встретился. Только об этом и будет разговор.

России нечего ждать от этого саммита. Вообще ни от кого ничего ждать не надо, кроме очередных санкций и воплей в мировой прессе. Нам нужно ждать чего-то только от российских Вооруженных сил и от нашего оборонно-промышленного комплекса.