Эксклюзив 08 февраля 2024, 14:23 Американский футбол против шахмат. Как разыграют партию Трамп и Байден на выборах в США Политолог Маркелов: из-за Байдена успехи сторонников Трампа не продлятся долго Keiko Hiromi/AFLO/globallookpress

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Экс-лидеру США Дональду Трампу удалось добиться серьезных успехов, но до начала президентских выборов остается еще много времени. Глава государства Джо Байден еще может подготовить республиканцам серьезный ответ и выиграть кампанию. Об этом «360» рассказал политолог Сергей Маркелов.

Разный подход к выборной кампании

Он прокомментировал слова сенатора Алексея Пушкова о том, что республиканцы почувствовали «вкус крови» и начали из принципа «топить» планы по финансированию Украины. По мнению Маркелова, сторонники Трампа видят, что у них все получается, но эйфория от успеха не продлится долго.

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«Я бы не смотрел на все это в режиме „стоп-кадр“. Я бы смотрел в режиме динамики. Если у республиканцев даже временно и наступило такое сумасшествие, головокружение от успехов, то оно быстро закончится», — указал он.

Политолог добавил, что команда Байдена «сознательно придерживает пока козыри в этой предвыборной кампании» и начнет активно действовать позже, перед выборами.

Аналитик сравнил подход кандидатов в президенты с совершенно разными видами спорта. По его мнению, команда Трампа действует так, как будто она играет в американский футбол — ведет сильную и слаженную командную игру, «давит по всем фронтам»

«Сторона Трампа испытывает вдохновение, потому что все события <…> укладываются в копилку и добавляют ему очки», — подчеркнул эксперт.

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Шахматистский подход закончится

Он рассказал, что сторонники Байдена, напротив, пытаются выиграть партию в шахматы и решить множество поставленных перед администрацией задач. Американский лидер хочет разобраться со «снежными комами конфликтности», связанными с Израилем, Украиной и Тайванем, обратил внимание политолог.

«Команда Байдена сейчас играет в сложные шахматы. Она запуталась, ответов нет, она в бумажках, ищет объединительные процедуры конгресса и сената, пытается любыми путями доработать то, что не доработано», — объяснил Маркелов.

Аналитик предположил, что сторонники Байдена еще покажут себя и «достанут какие-то заготовки». Он выразил мнение, что администрация ждет согласования пакета помощи для Израиля и Украины, после чего она тем или иным образом нанесет удар по Трампу.

«Я ожидаю, что Байден соберется в кучу, подтянется. <…> Возможно, этот шахматистский подход закончится, и пойдут серьезные успехи Байдена», — заключил Маркелов.

Ранее большая часть республиканцев на праймериз в Неваде отказалась голосовать за предложенных кандидатов, потому что среди них не было Трампа. За экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли выступили 33%, а графа «против всех» набрала более 60% голосов.