Американский флот: к чему привела нехватка финансирования ВМФ США | 360°

Мир 16 сентября 2022, 22:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Американский флот пришел в плачевное состояние. Китай наступает ему на пятки Историк Стрельбицкий: поставками Украине США избавляются от просроченных боеприпасов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Контр-адмирал ВМФ США заявил о плачевном состоянии американского флота, которому не хватает финансирования. Часть инфраструктуры уже попросту дряхлеет. Несмотря на это, Вашингтон продолжает поставлять средства и вооружение Украине. Правда, специалисты уверены, что так Соединенные Штаты избавляются от просроченных боеприпасов.

Смена приоритетов обязательна

ВМФ США необходимо незамедлительно начать модернизировать флот, а также его инфраструктуры. Об этом изданию The Hill рассказал контр-адмирал в отставке Чарльз Уильямс. По его словам, департамент военно-морского флота существует для сдерживания агрессора, поражения противника и защиты американских интересов. Но его бюджет ограничен, а приоритеты следует изменить ради достижения результатов.

Реклама

«У нас больше инфраструктуры, чем денег, для содержания наших баз. <…> Мы больше не можем сражаться на два фронта — в центре внимания должен быть Китай. <…> Америке нужен флот, способный защитить ее интересы», — заявил Уильямс.

Реклама

Он отметил, что некоторые здания попросту находятся в аварийном состоянии из-за возраста и несвоевременного ремонта и подлежат сносу. Аналогичные проблемы есть и у сухопутной армии, и у ВВС.

«Ассоциация владельцев и управляющих объектами подсчитала, что на ежегодное техническое обслуживание требуется закладывать 2-4% от стоимости здания. Для ВМФ это означает необходимость выделять от 10 до 20 миллиардов долларов, а учитывая тридцатилетнюю амортизацию — 16,5 миллиарда долларов ежегодно. Однако каждый год он тратит пять миллиардов долларов, что значит — существует дефицит в 11,5 миллиарда долларов», — резюмировал Уильямс.

Ранее The Washington Times сообщила о другой серьезной проблеме, с которой сталкивается американский флот. В материале издания речь шла о ржавчине. Согласно сообщению СМИ, такой «враг» куда опаснее России и Китая.

Флот США дряхлеет

Проблемы у ВМФ США существуют давно. Они начались задолго до начала спецоперации на территории Украины. Об этом «360» рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Тем временем китайский флот развивается с невероятной скоростью.

«Причем это не просто какие-то катера ракетные. Это серьезные единицы», — подчеркнул он.

Дандыкин отметил, что у Китая появляется техника, которая не просто сопоставима с американской, но, возможно, и превосходит ее. Тем временем США позиционировали себя как некую морскую державу, а флот для этого государства — «священная корова». Однако на нее попросту не хватает средств, несмотря на огромный бюджет.

«Тем более с учетом того, что сейчас идут огромные поставки на Украину. <…> Пришла пора, когда нужно списывать и ремонтировать корабли, флот дряхлеет во многих отношениях. А замесы же большие, в том числе взгляд на Арктику. <…> Деньги вкладываются, денег много, а на выходе, похоже, меньше, чем хотят видеть. Это взгляд профессионала», — пояснил Дандыкин.

Отправка Украине боеприпасов

Сейчас речь идет о предвыборном периоде в США и о подготовке нового американского бюджета, в том числе ВМФ. Об этом напомнил председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«То, что у них не хватает денег, — абсолютно жизненный факт. Состояние их флота, подготовки военных моряков… Те ЧП, которые происходят в американском флоте, говорят о недостаточном уровне подготовки и финансировании. И в этом смысле он (Уильямс — примеч. ред.) прав», — отметил он.

Стрельбицкий провел аналогию с 1999 годом и агрессией НАТО против Югославии. По словам историка, по окончании конфликта на территории Сербии обнаружили множество разорвавшихся американских боеприпасов.

«И там видно, что все боеприпасы, применявшиеся против Югославии, просроченные. В тот момент президенту США Биллу Клинтону нужно было на уровне своей страны отвлечь внимание от скандала в Белом доме с Моникой Левински, а на международном уровне — показать силу США. А для военного ведомства США нужно было куда-то срочно девать эти просроченные боеприпасы. <…> С того конфликта прошло более 20 лет. Ситуация повторяется», — пояснил Стрельбицкий.

Он отметил, что хранить боеприпасы вечно нельзя. И их нужно срочно утилизировать. Именно для этого США и поставляют сейчас Украине некоторое вооружение.

0 0 0 0 0 0