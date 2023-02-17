Эксклюзив 17 февраля 2023, 03:18 Американские СМИ устроили заговор молчания в угоду Байдену после экологической катастрофы в Огайо «Голос Мордора»: американские СМИ специально замалчивают экологическую катастрофу в Огайо Unsplash

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Вагоны грузового поезда, который перевозил опасные вещества, сошли с рельсов в штате Огайо. Власти США закрыли глаза на экологическую катастрофу, возникшую после ЧП с химикатами. Молчание подхватили и американские СМИ. Об этом специально для Telegram-канала «360» написал в своей колонке автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь колумниста.

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Что-то удивительное творится в мире, не находите В Огайо сошел с рельсов поезд, несколько десятков вагонов с винилхлоридом — ядовитым и опасным веществом. Взрыв огромной силы, пожар. Из космоса было видно. А фото, сделанные с земли — вообще кошмарны. Гриб, похожий на ядерный, черный, уходящий прямо в облака. Даже представить невозможно, что там творится на месте.

Жителей региона заперли по домам, а информации из зоны бедствия просачивается не особенно много. Некоторых журналистов, которые хотели рассказать правду о происходящем, попросту арестовали.

Заговор молчания

Но во всех свободных, демократических и независимых СМИ тишина и покой! В Огайо все спокойно. Что-то там пробуют сказать на Fox News, но надо понимать, что несмотря на оппозиционность этого медиа, оно все равно системное и работает строго в рамках мейнстрима. А все новости об Огайо люди узнают только из каких-то блогов и мелких несистемных изданий. Самый настоящий заговор молчания.

И никаких экологов. Ни Греты Тунберг, ни «Гринпис», ни активистов, которые повалились себя приклеивать ко всему, к чему можно и нельзя. Нет никаких экологов. Видать, все хорошо в Огайо. Или есть другой вариант — в Огайо все плохо, а экологов просто не проплатили.

Двойные стандарты в действии

И представьте, если бы что-то, пусть даже в разы менее бедственное, произошло в России. Уже весь мир орал бы в голосину. Тема не слазила бы с передовиц BILD, CNN и «Би-би-си». Грета Тунберг выступала бы с трибуны ООН, призывая наказать этих русских, которые портят всему миру экологию. Да и активисты водили бы хороводы на всех площадях столиц мира. Я даже знаю, как бы они все назвали — «экологическая Буча». Красиво, ведь, да?

А пока что рыба и зверье дохнет в Огайо. Да и простые американцы тоже будут умирать. Это ведь не богатые побережья, со всей их передовой толерастией, ЛГБТ и левачеством, а американская глубинка, где живут обычные работяги.

Впрочем, они ведь за Трампа голосуют, так что ничего страшного. В Огайо все в порядке!