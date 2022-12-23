Мир 23 декабря 2022, 15:44 💸 Госбюджет с приправой пропаганды. Американские деньги для Украины осядут в самих США Американист Рогулев: большая часть денег «на Украину» останется в США freepik

Читать 360tv в

Американские сенаторы согласовали бюджет на будущий год. В нем предусмотрена немалая помощь Украине, но большая часть средств останется в Соединенных Штатах. Однако едва ли это поможет весной, когда, по прогнозам аналитиков, вся западная экономика устремится на спад.

США приняли бюджет 2023 год

Американский сенат одобрил бюджет США на 2023 год. Общая сумма в 1,7 триллиона долларов превысила прошлую на 180 миллионов. Львиная доля средств, 858 миллиардов, пойдет на оборону, что тоже больше расходов нынешнего года на примерно на 10%.

Реклама

Для «экстренной поддержки Украины» и союзников по НАТО сенаторы выделили 44,9 миллиарда долларов. Часть этих денег пообещали потратить на подготовку ВСУ и пополнение запасов их вооружения.

Реклама

Также в бюджете предусмотрено более 300 миллионов на «противодействие влиянию России», поддержку энергетической независимости и экономической стабильности государств, которые находятся под давлением Москвы.

freepik

Деньги для Украины получат США

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев отметил в разговоре с «360», что статьи будущего американского бюджета еще раз подтвердили участие Штатов в конфликте на Украине.

Впрочем, в этом ни у кого не было сомнений, уточнил американист. Хотя Вашингтон и опасается прямого столкновения с Москвой. Что касается «экстренной поддержки» киевского режима, то тут явно имели в виду незапланированные расходы.

«Идут боевые действия, растет расход боеприпасов, выходит из строя техника, значит, все это надо пополнять. Масштабы достать довольно значительные и фактически помочь могут лишь Соединенные Штаты — поддержка Европы для Украины куда скромнее», — сказал Рогулев.

Сейчас американцам невыгодно окончание конфликта на Украине. Конечно, это требует немалых расходов, но все расчеты происходят в долларах, которые печатают сами США. Поэтому никаких особых потерь они не несут.

По словам эксперта, на пополнение украинского бюджета нужно полтора миллиарда долларов в месяц, без них в стране все рухнет через неделю. Но если не брать во внимание эту финансовую помощь, все остальные «деньги на Украину» пойдут самим Штатам.

«Получатели средств — американские производители оружия и Пентагон, который перевозит его на своих военных самолетах. Украина получает лишь готовый расходный продукт, а все деньги идут американским компаниям и военным», — сказал американист.

Он напомнил, что США получают неплохую выгоду и от антироссийских санкций, поскольку экспортируют энергоносители гораздо дороже, чем это делала Россия. Однако если экономическая ситуация ухудшится и наступит рецессия, разговор будет другой.

freepik

Помощь за чужой счет

Рогулев отметил, что американцы давно хотят изъять замороженные активы российских бизнесменов в пользу Украины. Пока для этого не удавалось найти правовых оснований. К тому же неясно, как это все будет выглядеть на практике.

«По-моему, пока это все имеет пропагандистское звучание. Что значит „активы“? Какие активы — финансовые, материальные? Что, они яхты и недвижимость продадут, а деньги Украине отдадут? Может быть и такое, наверное, но тогда это будет конфискация имущества», — сказал американист.

Конфискацией будет и отъем замороженных денежных активов. Поэтому все намерения подобного рода не идут дальше разговоров. Хотя возможности сделать их реальностью по закону, безусловно, ищут.

Конечно, это так привлекательно выглядит: использовать замороженные активы в пользу Украины. Всем хорошо: свои денежки экономим, будем российскими расплачиваться. Но как это сделать легально — еще не придумали. Юрий Рогулев

Поддержка обернется пропагандой

Поддержка Соединенных Штатов энергетической независимости и экономической стабильности неких «государств, находящихся под давлением России», — довольно щекотливый момент, считает Рогулев. Сначала стоит выяснить, кто все же взорвал «Северный поток».

«Ведь эти страны лишились энергоносителей не каким-то бюрократическим путем, а физически: подорванные газопроводы просто не могут работать. Какую бы сумму США ни заложили на помощь, одна Германия потеряла на этом миллиарды», — подчеркнул американист.

Он усомнился, что американцы будут компенсировать реальные потери. Возможно, окажут помощь каким-то небольшим государствам, но и они потеряли намного больше заявленных 300 миллионов с хвостиком. Скорее всего, эти деньги пойдут на пропаганду.

Соединенные Штаты, конечно, не заменят Россию как поставщика энергии, и никакие 30 миллионов тут не спасут. Юрий Рогулев

Западную экономику ждет спад

Осенью Штаты приняли меры для того, чтобы перед выборами погасить негативные экономические тенденции, напомнил Рогулев. В числе прочего сбили цены на энергоносители, распечатав стратегические запасы нефти.

«Но они потому и называются „стратегическими запасами“, что их нельзя расходовать полностью. Кроме того, использованную оттуда нефть нужно восполнять. И сейчас речь идет о закупке нефти для пополнения этих хранилищ», — пояснил эксперт.

По его словам, новый рост цен на энергоносители — вполне реальная для США перспектива. Также американцы пытались сбить высокую инфляцию путем повышения ставки рефинансирования. Но эта мера имеет обратный эффект: замораживает экономику.

Соединенные Штаты гасили инфляцию и одновременно гасили экономику. Это может привести к спаду. Тем более что сама тенденция ведет к тому, что весной не только в США, но и во всей западной экономике ожидается спад. Юрий Рогулев

Экономический спад будет означать, что страна не получит доход и соберет меньше налогов, уточнил Рогулев. В таком случае придется залезать в государственный бюджет, чтобы выплачивать расходные статьи.