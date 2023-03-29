Мир 29 марта 2023, 19:25 Американка раскрыла убийство ребенка 27-летней давности The Sun: ставшая блогером-детективом американка раскрыла убийство ребенка через 27 лет Википедия

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Жительница американского штата Миннесота Джой Бейкер раскрыла дело о похищении и убийстве 11-летнего мальчика, которое произошло 27 лет назад. Подробности рассказала газета The Sun.

Осенью 1989 года отправившегося на прогулку с другом и братом 11-летнего Джейкоба Веттерлинга похитил незнакомец в маске. Расследование полиции ни к чему не привело, а сама история потрясла всю Миннесоту.

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Спустя 21 год работающая маркетологом Джой Бейкер опубликовала в своем блоге заметку о Джейкобе. Она настолько вдохновилась, что отправилась городок Сент-Джозеф, где пропал мальчик. После женщина вспоминала, что сидела на стоянке и решила сделать все, чтобы раскрыть это дело.

Бейкер подчеркнула, что стала просто одержима поисками Джейкоба. Она начала изучать полицейские архивы и газетные статьи, рассказывая о расследовании в своем блоге, и быстро выяснила: полицейские проигнорировали важные свидетельства и потеряли часть улик. Но это ее не остановило. Американка по часам восстановила день исчезновения мальчика.

Ключевая зацепка

Ключом к истории стала статья о похищении мальчика-подростка незнакомцем в маске. Похититель бросил ребенка около дороги. Джой нашла этого пострадавшего. Сегодня ему уже больше 30 лет, его зовут Джаред Шайерл. Расследование они начали вести вместе.

Выяснилось, что с 1986 по 1987 год в штате произошла целая серия нападений на мальчиков скрывавшим лицо неизвестным. Сыщики-любители нашли всех пострадавших от рук злоумышленника.

«Все эти маленькие дети, которые теперь превратились в молодых людей, вдруг захотели говорить, они захотели ответов», — рассказала Джой.

Отметив на карте все случаи, они выявили ареал действий нападавшего на детей и передали материалы в полицию.

Убийца признал вину

В октябре 2015 года экспертиза ДНК подтвердила, что причастным к похищению Джейкоба оказался 59-летний местный житель Дэниел Джеймс Хайнрих. Срок давности по делу, с которого началось расследование, давно истек. Но следователи обвинили мужчину в хранении детской порнографии. Заключивший сделку со следствием фигурант признал вину в похищении, изнасиловании и убийстве мальчика. Он показал место, где похоронил его останки.

Мать убитого Джейкоба и блогер-детектив Джой в ходе расследования подружились. Они договорились, что напишут книгу обо всем, что произошло с мальчиком и как шло расследование. Издание выйдет в свет уже в этом году.