29 марта 2023, 19:25
Американка раскрыла убийство ребенка 27-летней давности
The Sun: ставшая блогером-детективом американка раскрыла убийство ребенка через 27 лет
Жительница американского штата Миннесота Джой Бейкер раскрыла дело о похищении и убийстве 11-летнего мальчика, которое произошло 27 лет назад. Подробности рассказала газета The Sun.
Осенью 1989 года отправившегося на прогулку с другом и братом 11-летнего Джейкоба Веттерлинга похитил незнакомец в маске. Расследование полиции ни к чему не привело, а сама история потрясла всю Миннесоту.
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Спустя 21 год работающая маркетологом Джой Бейкер опубликовала в своем блоге заметку о Джейкобе. Она настолько вдохновилась, что отправилась городок Сент-Джозеф, где пропал мальчик. После женщина вспоминала, что сидела на стоянке и решила сделать все, чтобы раскрыть это дело.
Бейкер подчеркнула, что стала просто одержима поисками Джейкоба. Она начала изучать полицейские архивы и газетные статьи, рассказывая о расследовании в своем блоге, и быстро выяснила: полицейские проигнорировали важные свидетельства и потеряли часть улик. Но это ее не остановило. Американка по часам восстановила день исчезновения мальчика.
Ключевая зацепка
Ключом к истории стала статья о похищении мальчика-подростка незнакомцем в маске. Похититель бросил ребенка около дороги. Джой нашла этого пострадавшего. Сегодня ему уже больше 30 лет, его зовут Джаред Шайерл. Расследование они начали вести вместе.
Выяснилось, что с 1986 по 1987 год в штате произошла целая серия нападений на мальчиков скрывавшим лицо неизвестным. Сыщики-любители нашли всех пострадавших от рук злоумышленника.
«Все эти маленькие дети, которые теперь превратились в молодых людей, вдруг захотели говорить, они захотели ответов», — рассказала Джой.
Отметив на карте все случаи, они выявили ареал действий нападавшего на детей и передали материалы в полицию.
Убийца признал вину
В октябре 2015 года экспертиза ДНК подтвердила, что причастным к похищению Джейкоба оказался 59-летний местный житель Дэниел Джеймс Хайнрих. Срок давности по делу, с которого началось расследование, давно истек. Но следователи обвинили мужчину в хранении детской порнографии. Заключивший сделку со следствием фигурант признал вину в похищении, изнасиловании и убийстве мальчика. Он показал место, где похоронил его останки.
Мать убитого Джейкоба и блогер-детектив Джой в ходе расследования подружились. Они договорились, что напишут книгу обо всем, что произошло с мальчиком и как шло расследование. Издание выйдет в свет уже в этом году.
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