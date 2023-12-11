Эксклюзив 11 декабря 2023, 17:38 «Америка сама ужаснулась». США доказали, что им наплевать на Израиль Захарова: США действуют в своих интересах, а не на стороне Израиля IMAGO/Ghassan Abu Eid/globallookpress

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Соединенные Штаты в палестино-израильском конфликте выступают в защиту только собственных интересов, а не за Израиль, как может показаться. Россия в то же время выступает за мир. Об этом в интервью «360» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила: США заявили, что якобы «разберутся и наладят все» на Ближнем Востоке «по собственному образцу» и не стали слушать тех, кто предупреждал, что это «не получится сделать нахраписто, с позиции доминирования», игнорируя исторические законы и законы политического процесса.

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«В Вашингтоне посчитали, что можно спокойно отстранить международных посредников, предать забвению резолюции СБ и Генассамблеи ООН, <…> которые составляли платформу для решения этого застарелого конфликта в международно-правовой плоскости. США решили, что смогут навязать свою повестку и привести все к нужному знаменателю», — отметила Захарова.

Она констатировала, что Соединенные Штаты не впервые действуют таким образом, однако это, видимо, разочаровало многих из тех, кто тешил себя иллюзиями об американской «мощи».

Мария Захарова категорически отвергла популярный тезис о том, что в упомянутом конфликте США заняли сторону Израиля.

«Это упрощенная и неправильная схема. Когда ты за кого-то, ты желаешь ему добра. Вы считаете, США желали добра тем, кто живет в Израиле, реализовывая политику, которая привела к таким катастрофическим последствиям? Да они за себя были, причем как очень узкая группа лоббистов, которые пропихивали решения для Ближнего Востока. <…> Сама Америка изнутри ужаснулась результатами этой политики. Она привела к росту антисемитизма, хотя виноваты не те, кто живет там, а те, кто прорабатывал этот сценарий», — рассудила собеседница «360».

Россия — за мир

Теперь Соединенным Штатам остается лишь пытаться минимизировать нанесенный вред, купировать негативное развитие событий, добавила она.

Говоря о российской позиции по конфликту, Захарова отметила, что часто слышит вопрос: «Вы на чьей стороне?». Такая его постановка простительна только для тех, кто не разбирается в политологии и дипломатии, считает она.

«Мы за мир в этом регионе. Мы понимаем, что только в состоянии мира, стабильных отношений, выстроенных на двухгосударственной основе, можно вернуть спокойствие и надежду на будущее для народов, которые проживают там», — заявила Мария Захарова.

По словам дипломата, путь регулирования палестино-израильского конфликта есть, и он содержится в уже принятых международно-правовых документах, которые нужно начать реализовывать. Проблема очевидна: отсутствие реализованных решений о создании и построении двух государств. Ее решение потребует обновления «дипломатического инструментария», подчеркнула Захарова.

Полное интервью с официальным представителем МИД России «360» покажет в среду, 13 декабря.