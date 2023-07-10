Мир 10 июля 2023, 20:24 Альянс не хочет мезальянс. Украину опять не примут в НАТО Политолог Подлесный заявил, что Украину приму в НАТО только после ее победы над Россией Викимедиа

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Похоже, что очередной саммит НАТО снова не выдаст Зеленскому вожделенный билетик в клуб. Зато альянс создал отдельный Совет, который будет заниматься только вопросами Украины — консультировать, советовать и проверять исполнение указаний. На что-то большее украинская сторона может рассчитывать только после победы над Россией. А поскольку это несбыточно, то только и остается, что игры с бюрократической машиной.

Саммит НАТО отменит ПДЧ

Литва 11 и 12 июля примет в Вильнюсе саммит Североатлантического блока. Главным гостем на встрече традиционно будет украинский президент Владимир Зеленский. Однако делать Украину полноправным членом альянса, похоже, никто не планирует.

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При этом блок собирается отменить «План действий по членству в НАТО» или ПДЧ: перечень условий для стран, которые изъявили желание вступить в альянс. Также широко анонсировано создание Совета Украина — НАТО. Его первое заседание состоится 12 июля.

В тот же день в программе саммита значится совместное выступление Зеленского с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Поначалу украинская сторона пробовала было выступить с ультиматумом: «Не примете в НАТО — не приедем». Однако уяснив, что западные спонсоры не намерены пускать Украину в элитный клуб, передумали.

Украина не может платить за себя

Политолог Никита Донцов заявил, что членство Украины в НАТО — это иллюзия, которую регулярно создают для своей аудитории украинские власти. Они также рассказывали, что их примут Европейский союз, однако эти надежды скоро уже 10 лет как безрезультатны.

Наверняка с НАТО будет точно такая же история, как с ЕС. Тем более, что эта страна по правилам альянса не готова к вступлению. Существует ряд требований, которые должны быть выполнены и, в частности, есть прямой запрет на интеграцию со стороны стран, ведущих боевые действия. Никита Донцов

Донцов отметил, что Украине нужно также решить территориальные споры: она не признает Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области российскими землями. Если бы Зеленский был готов на такой политический шаг, как признание этих пяти регионов частью России, возможно, было бы больше шансов на вступление НАТО.

«Кроме того, Украина не сможет полноценно оплачивать свое членство. И альянс не очень сильно заинтересован в участнике, экономика которого разрушена боевыми действиями, существуют огромные долги. Сейчас просто неактуально. Поэтому вступление украинцев в блок точно не произойдет в ближайшее время», — сказал политолог.

Стратегические партнеры НАТО

Донцов пояснил, что альянс неспроста предпочитает видеть партнером украинцев, а не грузин, хотя они и одновременно подали заявку в НАТО. Дело, скорее всего, в географии: у России с Украиной большая граница, в том числе и морская.

«Если на украинской стороне разместить, например, противоракетные системы, то обороноспособность России была бы снижена. Мы, конечно, не хотим, чтобы натовские военные базы находились на территории Украины. Однако для того, чтобы их разместить, нет необходимости вступать в альянс», — сказал политолог.

Он отметил, что есть множество прецедентов, когда в некоторых странах, не состоявших в блоке, был полноценно развернут военный контингент стран НАТО. У него существует множество форматов партнерства. Например, больше двух десятков стран являлись стратегическими партнерами альянса, среди них был тот же Афганистан.

Требования неисполнимы

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный также подтвердил, что программа по вступлению любой страны в НАТО, в том числе и Украины, сопряжена с выполнением ряда требований.

«Требования эти начинаются с количества финансовых средств, которые страна должна выделять на оборону и решение других задач, связанных с членством в блоке. Но Украина не может их выполнить, потому что у нее нет своих денег на увеличение военного бюджета и приведение вооруженных сил в соответствии с требованиями», — сказал Подлесный.

Он добавил, что все средства, которые расходуются на военные потребности и нужды страны, украинские власти получают из-за рубежа. То есть Украина не может соответствовать данному принципу для членства в НАТО. Другие условия связаны с политической составляющей, территориальными вопросами.

При этом эксперт подчеркнул: пункта, который муссируется некоторыми СМИ, будто в альянс не берут страны с неурегулированными спорами, нет. В свое время Германия была разделена на федеративную и демократическую республики, но это не помешало принять ФРГ в НАТО.

Еще есть целый ряд вопросов, связанных со внутриполитической стабильностью в стране, которая хочет попасть в Североатлантический блок. Учитывается и отношения граждан страны к вступлению в НАТО. А также еще целый ряд пунктов, которые с точки зрения применения их к Украине, не могут быть исполнены. Геннадий Подлесный

Победы над Россией не будет

Подлесный напомнил, что Украина сейчас она ведет сейчас боевые действия и любые решения, вроде референдума о вступлении в НАТО, не могут быть признаны легитимными и состоявшимися. Да и члены альянса не горят желанием принимать к себе страну-проблему.

«Максимум, что будет предложено Украине в Вильнюсе, это работать в рамках Совета Украина — НАТО. Он будет тем промежуточным органом, который сможет годами, десятилетиями выслушивать украинцев, направлять какие-то документы, отправлять делегации для проверки и затягивать все до максимально возможного уровня», — сказал эксперт.

Он отметил, большинство специалистов уверены: Украина получит свой билет в НАТО только после победы над Россией. Тогда никто не станет требовать от украинцев соблюдения всех норм для вступления в альянс. Но такой победы никогда не будет.

«Есть вероятность, что после саммита Украину будут подталкивать к подписанию некоего договора. Если это произойдет, у украинцев будет шанс на ускоренное вступление. Пока оно тормозится двумя факторами: отсутствие каких-то внятных успехов ВСУ и позиция США, которые не хотят излишней эскалации и ядерной войны с Россией», — сказал Подлесный.