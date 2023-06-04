Эксклюзив 04 июня 2023, 18:54 Акции повиновения. Германия не услышит людей, протестующих против поддержки ВСУ Политолог Коровин: власти Германии проигнорируют протест против поставок самолетов Украине РИА «Новости»

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Почти две трети жителей Германии выступили против поставок боевых самолетов на Украину, сообщило немецкое издание RND. С призывами прекратить поддерживать ВСУ на улицы Берлина и других крупных городов неоднократно выходили манифестанты, однако голос протестующих не услышали ни власти ФРГ, ни руководство Евросоюза. Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин рассказал «360», что Европа находится под управлением проамериканских элит, которым глубоко плевать на мнение простых людей.

Далее — прямая речь.

Филиал США в Европе

Нынешняя власть Германии никакого отношения к гражданам Германии не имеет. Это институт, инструмент внешнего управления Вашингтоном оккупированной ими Германии. Эта оккупация продолжается с момента окончания Второй мировой войны по сей день. Через марионеточные элиты, собственно говоря, США и управляют миром, считая, что главное — поставить нужную элиту, купить ее, и с населением можно не считаться. Поэтому то, что там считают две третьих жителей Германии, совершенно никого не волнует — ни нынешнего канцлера, ни тем более обитателей Капитолийского холма и «вашингтонского обкома».

РИА «Новости»

А жители Германии правильно опасаются, потому что у Германии тогда не останется самолетов, и это откроет колоссальную возможность для восстановления ГДР с помощью русских танков, как это уже бывало в нашей истории. Мы были два раза в Берлине по собственной воле, совершенно добровольно, без всяких условий ушли оттуда, но можем вернуться. Самолеты могли бы пригодиться, наверное, нынешнему германскому правительству, но они решили их утилизировать на территории бывшей Украины, куда им и дорога.

Метод кнута без пряника

Нынешним проамериканским элитам, управляющим Европой, плевать на то, что там себе думают массы. Если они выходят на митинги, а в защиту традиционных семей выходили миллионы немцев, и на это просто никто не обратил внимания. «Желтые жилеты» бушевали несколько лет по всей Франции — лучшее, что им могло предложить правительство, это слезоточивый газ, резиновые пули, выбитые глаза, вывихнутые руки и масса других увечий. Вот чем могут отреагировать нынешние проамериканские элиты на массовые выступления собственных граждан.

Им совершенно плевать на них, там абсолютно тоталитарная либеральная система — такой чистый либеральный фашизм, как и любят в Европе. Им и наслаждаются граждане нынешнего ЕС — мондиалистского проекта, созданного американцами для эксплуатации Европы.