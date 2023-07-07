Мир 07 июля 2023, 19:15 Актрису-сектантку досрочно освободили в США. Странная история Эллисон Мэк Психолог Рощин: люди вступают в секты от одиночества и невнимания близких YouTube

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Звезда сериала «Тайны Смолвилля» Эллисон Мэк вышла на свободу. Актриса освободилась досрочно, отсидев меньше двух лет, хотя ее подельники по секте, в которой женщин завлекали в секс-рабство, получили большие сроки. Не исключено, что на мягкость приговора американского суд повлияла ЛГБТ-повестка.

Помощницу лидера секты освободили

Недавно в США на свободу вышла актриса Эллисон Мэк, сообщил телеканал NBC News. Она сыграла одну из главных ролей в сериале «Тайны Смолвилля», но получила куда большую известность после громкого судебного разбирательство о секте NXIVM.

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Артистка попала туда по наводке коллеги Кристин Кройк и очень скоро переросла роль обычной статистки. Мэк начала активно заманивать девушек в гарем «великого гуру» Кита Раньера, придумывала для них изощренные издевательства и не гнушалась запугиванием непокорных.

Почти десять лет такой жизни кончились закономерным визитом полиции: все-таки нашлись жертвы, которые не испугались шантажа и угроз расправы. Гуру получил пожизненное наказание, а вот Мэк отделалась лишь тремя годами и спустя 21 месяц вышла по УДО.

Хочешь денег и женщин — создай секту

Кит Раньер — сын рекламщика Джеймса Раньера и учительницы танцев Веры Ощипко — с юности умел вскружить девушкам голову. Каждой он признавался в любви и утверждал, что она — особенная, самая важная и единственная.

Когда Раньеру минуло 20 лет, он начал работать в компании Amway, увлекся саентологией и нейролингвистическим программированием. Полученные знания будущий «гуру» применил спустя 10 лет, основав собственную многоуровневую маркетинговую финансовую пирамиду.

Однако этот и другие проекты неизменно терпели крах, пока, наконец, в 1998 году Раньер не познакомился с медсестрой, практиком гипноза и нейролингвистического программирования Нэнси Зальцман. Вместе они создали NXIVM, которая обеспечила «гуру» нескончаемым потоком денег и… женщин.

Секта позиционировала себя как психологические тренинги по саморазвитию: людям якобы помогали познать себя, проработать детские травмы и сломать все психологические барьеры. После рекламы в Forbes на курсы начали записываться миллиардеры.

Даже Далай-лама публично поднес Раньеру хадак — белый шарф, который символизирует изначальную чистоту помыслов, и предисловие к его книге. Правда, злые языки утверждают, что благосклонность была куплена двумя миллионами долларов и слишком близкой связью главного тибетского монаха с одной из последовательниц NXIVM.

Далай-лама с лидерами конгресса США Нэнси Пелоси и Джоном Бонером, 2011 год / Викимедиа

Выход Мэк

Актриса вступила в секту в 2010 году. Занятия-интенсивы за семь с половиной тысяч долларов США проводили 16 дней подряд по 12 часов. При таком графике свернуть мозги можно было кому угодно, а обещания сделать великой актрисой — и подавно.

Вскоре Раньер и Мэк создали тайное общество Dominus Obsequious Sororium, «услужливое сестринство», которое действовало в Нью-Йорке, Канаде и Мексике. Секс-рабыни мужчин набирали туда других дам по принципу сетевого маркетинга: каждой, которая приводила шестерых женщин, они со временем доставались в рабыни.

Кандидаты в «сестринство» проходили особенное посвящение, во время которого получали самое настоящее клеймо на бедре, — это, кстати, была идея Мэк. Также все рабыни должны были соблюдать низкокалорийную диету: лишние граммы на весах карались физической расправой, штрафами и голодовкой.

Помимо секс-обслуживания, женщины работали на своих «хозяек»: убирали, стирали, готовили, ухаживали за садом — словом, были «прислугой за все». Система начала рушиться после того, как Мэк в 2017 году пригласила канадскую актрису Сару Эдмондсон. Той сильно не понравилось в секте, и она не побоялась публично об этом рассказать.

Клеймо одной из рабынь Dominus Obsequious Sororium с инициалами Ранье / Викимедиа

Спасение с ЛГБТ+

ФБР арестовало 36-летнюю Мэк в 2018 году по обвинению в сексуальной эксплуатации женщин и принуждении к труду. Вскоре актрису до суда освободили под залог в пять миллионов долларов. Она оказалась под домашним арестом с электронным браслетом на ноге.

Через год на суде артистка признала себя виновной в рэкете и сговоре. Ей грозило как минимум 15 лет лишения свободы, а то и пожизненное заключение. Но Мэк спасли два обстоятельства. Первое — сотрудничество со следствием. Второе — ЛГБТ.

Да-да, оказалось, что в феврале 2017 года Мэк вступила в брак с другой участницей NXIVM — канадской актрисой Ники Клайн. Хоть брак и был фиктивным, ради продления визы США, священную радужную корову современного американского общества суд трогать не решился.

Официально, разумеется, никто об этом не говорил. Просто зачитали приговор: три года тюрьмы за вербовку женщин в организацию и другие преступления. Не разглашаются также причины досрочного освобождения актрисы.

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Финал для гуру

Накануне ареста 60-летний Ранье бежал в Мексику, но через пару месяцев его экстрадировали в США. Лидера секты NXIVM приговорили к 120 годам тюрьмы. Адвокаты сообщили, что их подзащитный ни о чем не сожалеет.

Преданным фанаткам гуру приказал «регулярно вызывающе танцевать», чтобы сидельцы Центра заключения в Бруклине могли видеть их через окна камер. И они танцевали. Одной из таких танцовщиц была та самая канадка Клайн.

Кстати, вскоре после ареста своей «жены» она подала на развод, не забывая клясться в верности Раньеру и раздавая интервью, в которых требовала его освобождения. Однако в марте 2023-го Клайн официально объявила, что прекращает поддерживать «гуру».

Кит Раньер / Telegram

Самая опасная секта

Ведущий российский религиовед Игорь Иванишко рассказал «360», что есть несколько концепций по определению степени деструктивности, асоциальности, девиантности религиозных сект. Одна из них гласит, что самая опасная секта — та, в которую попал ваш близкий человек.

Согласно другому подходу, который разделяют юристы, политологи и многие социологи, список опасных сект должен выстраиваться исходя из количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных руководителями этих культов и их последователями. Игорь Иванишко

Не менее опасны законспирированные малоизученные культы, применяющие новейшие методики различных психопрактик и обладающие подразделениями собственной безопасности, разведки и контрразведки. Некоторые из них тесно взаимодействуют с ЦРУ и представляют угрозу национальной безопасности.

Семья на замену

Социальный психолог Алексей Рощин в разговоре с «360» напомнил, что проблема сект существует довольно давно. Люди идут туда, как правило, чтобы избежать одиночества: чтобы хоть кто-то был рядом.

«Может быть одиночество и другого типа — экзистенциальное. Когда есть семья, родственники, но они либо слишком заняты, либо слишком черствы. И человек, хоть и окружен людьми, понимает, что никаких достаточно теплых отношений он установить не может», — рассказал Рощин.

Он подчеркнул, что именно одиночки становятся легкой добычей сектантов. Секта дает таким людям ощущение семьи, единомышленников, которые одержимы такими же мыслями, причастностью к некоему общему делу. То есть того, чего нет в реальной жизни этого человека.

Естественно, отчаявшиеся, уверенные, что нигде не найдут единомышленников, люди, попав в секту, действительно готовы терпеть многие лишения и унижения, только бы не оказаться опять в одиночестве. Чувство причастности к какой-то глобальной (но обычно безумной) идее также примиряет этих людей со многим. Алексей Рощин

Немалая часть вины за то, что человек оказался в секте, лежит на его родных, добавил психолог. Своим равнодушием, пренебрежением, тем, что они заняты делами и не обращают внимания на близких, они и спровоцировали такую реакцию человека.

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«Таким людям трудно осознать, что надо делать и как возвращать обратно из секты родного человека. Тем более что именно в них он зачастую видит причину своих бедствий и того, почему оказался в секте», — пояснил Рощин.

Если родные действительно хотят вернуть близкого, нужно переосмыслить свое проведение. Но многим делать этого не хочется — обидно и неприятно. И они надеются убедить человека в том, что неправ именно он. Как правило, ничем хорошим это не заканчивается.