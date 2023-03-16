Эксклюзив 16 марта 2023, 02:02 Активисты-экологи забили тревогу. Нефтяной проект Байдена грозит миру климатической катастрофой? Эколог Рыбальченко объяснил психологией страх американцев перед бурением нефтяных скважин Pxhere

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Белый дом в марте санкционировал крупный нефтяной проект на северо-западе Аляски. Решение приняли вопреки заявлениям активистов-экологов, которые настаивали, что это подтолкнет мир к климатической катастрофе. Сейчас появились слухи, что президент страны Джо Байден намерен ограничить масштабный проект. Но пока официально это не подтвердили. Штаты с точки зрения нефтедобычи избалованы, к тому же американцы не воспринимают нефть и газ, как нечто полезное для страны. При неаккуратной добыче нефти возможны довольно страшные экологические последствия, поэтому и возникает страх.

Самый масштабный нефтяной проект США

Компания ConocoPhillips получила разрешение разрабатывать месторождение Уиллоу, запасы которого оцениваются в 600 миллионов баррелей. Цена проекта, как писали журналисты, составляет восемь миллиардов долларов, что делает его самым масштабным среди незавершенных нефтяных программ в США.

Правозащитники подсчитали, что разработка этого месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов. Активисты-экологи, которые помогли попасть Байдену в Белый дом, могут счесть его решение предательством его предвыборных обещаний.

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По данным Associated Press, Байден «предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане». Об этом могут объявить в воскресенье, 19 марта, (в понедельник, 20 марта, по московскому времени). Однако пока никаких официальных комментариев по этому вопросу не было.

Обязательные сложности

Нужно понимать, что работы, о которых идет речь, если и будут проходить, то за полярным кругом, отметил в беседе с «360» аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов.

«То есть любые работы, которые происходят там, очень сложные, и они требуют повышенного к себе внимания со стороны всех служб», — заявил он.

Аналитик добавил, что сегодня ни одна страна не имеет идеальных технологий и оборудования, которые бы позволили избежать утечек, протечек или каких-то поломок, влияющих на окружающую среду.

По словам Демидова, даже просто рассуждая о том, что там может что-то произойти, остается надеяться, что не случится большой техногенной проблемы. Но регулярные сложности будут обязательно, поскольку они — компаньоны всех технологических процессов.

Экологические последствия добычи нефти

США избалованы с точки зрения нефтедобычи, заявил эколог, автор учебника «Управление ЖКХ», соавтор книги «Социальное благополучие человека: правовые параметры», эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Московской области Илья Рыбальченко.

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В беседе с «360» он пояснил, что Штаты набурили себе достаточно большое количество нефтяных скважин, но практически их не эксплуатируют.

«То есть само расконсервирование скважин, а уж тем более бурение новых воспринимается многими, как такое „экологическое преступление“», — отметил Рыбальченко.

Современные методы добычи нефти достаточно не просты, заметил он. Сейчас практически нет таких месторождений, пробурив которые, чтобы сразу ударил «фонтан» нефти. Применяют различные способы добычи нефти из пласта. Есть сланцевая нефть, которая присутствует в тонких слоях породы, и нефть, находящаяся в газовых месторождениях. Во втором случае может быть газовый выброс, отметил эколог.

При этом нефть не течет сама — ее нужно вытеснять. Для этого чаще всего применяется метод под названием «вытеснение водой», отметил Рыбальченко. Он объяснил, что при таком подходе в ряд скважин линейно закачивается вода или какая-то жидкость, которая распространяясь по пласту, вытесняет нефть.

Технология бурения подразумевает расход огромного количества воды. Еще одним вредным последствием является газ, потому что он попутно выделяется в достаточно большом количестве. Кроме того, после окончания бурения, не всегда удается сразу загерметизировать скважину.

«Следующее — это для того, чтобы нефть достать нужно, как я уже сказал, применять вытеснение ее жидкостью. Иногда случается так, что ты пробурил и нефть рядышком, но не течет, в этом случае применяется еще одна страшная история, которая называется гидроразрыв», — рассказал эколог.

Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флюида к забою скважины. Скважина в этом случае обсаживается металлическими трубами, которые тоже не всегда герметичны. Например, если где-то рядом есть колодцы или ручьи, то происходит перетекание жидкостей. Это может быть не только нефть, но и грязная вода.

Избежать этого перетекания всегда затруднительно. Поэтому конечно у добычи нефти довольно страшные экологические последствия, добавил эколог.

Инстинкт самосохранения

«Теперь представим себе избалованных американцев, которые привыкли, что нефть забивается где-то там, а у них она уже в виде бензина. Может быть они думают, что он сразу с горных пластов поступает, что бензин производится на бензоколонке. И соответственно, они, конечно же, будут недовольны», — объяснил Рыбальченко.

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Он пояснил, что если для России нефть — очень значительная часть бюджета страны, как и газ. Жители страны понимают, что нефть —национальное достояние, а газ — наше богатство. Это зарплаты учителей, врачей и других бюджетников, у американцев же психология совершенно другая.

Среднестатистический американец не воспринимает нефть и газ, как нечто полезное для страны, а относится к ним как к чему-то крайне вредному.

«И на это все навешивается экологическая обвязка, потому что в данном случае экология — это только язык, которым общество говорит о том, что этим заниматься не следует», — объяснил эколог.

В данном случае, скорее всего, срабатывает инстинкт самосохранения у людей, которые не привыкли к тому, что есть нефтяное или газовое месторождение, поскольку оно в основном много лет было законсервировано. И тут выходят на поле экологи.

«Эта история естественно будет, экологи ее разъясняют, люди этой истории страшно пугаются, наверное, вот с этим и связано то, что сейчас там творится», — заключил Рыбальченко.