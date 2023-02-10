Эксклюзив 10 февраля 2023, 14:31 Афганистан под властью талибов не выполнит обязательства. Он увяз в нестабильности Аналитик Пашковский: маловероятно, что Талибан сможет выполнить какие-то обязательства РИА «Новости»

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Теракты, наркоторговля, американская оккупация и долгая гражданская война сделала Афганистан нестабильной страной. Поэтому талибы, как и сказал посол России в Таджикистане Семен Григорьев, не выполнили своих обещаний, объяснил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

«В принципе, это ожидаемо. Маловероятно, что правительство Талибана сможет выполнить хоть какие-то обязательства», — сказал он.

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В Афганистане сохранилась нестабильная ситуация. Евгений Пашковский связал это с террористическим актами, ростом производства наркотиков, прежде всего синтетических, и проблемой беженцев. Нынешнее правительство пришло к власти в результате долгой гражданской войны.

«В настоящий момент купирована угроза вторжения афганских отрядов в Таджикистан, это самое главное», — сказал аналитик.

Он предупредил, что из-за последствий американской оккупации, вмешательства других стран, регулярных госпереворотов и других причин маловероятно, что в Афганистане появится надежное правительство. Эти процессы, по словам Евгения Пашковского, не прекращался и не прекратится в будущем.

Обстановка относительно стабилизируется, если несколько государств установят совместное управление Афганистаном при поддержке законно избранного правительства или относительно легитимного кабмина талибов. Ими могли бы стать Россия, Индия, Китай, Пакистан.

«Такое совместное управление сможет решить какие-то проблемы. Но маловероятно, что кто-то планирует устанавливать такую совместную опеку над Афганистаном в ближайшее время, потому что это очень неполиткорректное решение», — объяснил он.

Политические издержки от такого решения стали бы серьезней, чем, практические результаты. Поэтому, считает Евгений Пашковский, другие страны не станут брать на себя совместное управление и решать проблему таким образом.

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев сказал РИА «Новости», что талибы, придя к власти, не выполнили почти ни одного своего обещания. Например, несмотря на гарантию безопасности, против диппредставительств в Кабуле и на приграничной территории устроили теракты. В Афганистане увеличили площадь посевов опиатов и производство синтетических наркотиков, жители попали в бедственное положение.