Эксклюзив 12 января 2024, 17:53 «Афганистан на Красном море». США спровоцировали народную войну Йемена против Запада Блогер «Голос Мордора»: конфликт в Йемене может спровоцировать теракты на Западе Xinhua/globallookpress

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Ударами по Йемену США спровоцировали региональную войну, которая может перерасти в континентальную. Последствия схватки рискуют оказаться долгоиграющими и очень неприятными как для самих Соединенных Штатов, так и для их союзников. Об этом заявил в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Вряд ли вы сможете назвать хоть одного из президентов США со второй половины XX века, который бы не бомбил Ближний Восток или арабскую Африку. Такое впечатление, что это уже входит в их обязанности, и даже Дональд Трамп, который вроде бы не начал ни одной войны, тоже отметился ударами по Сирии. А были еще Ливан, Ирак, Ливия и, конечно же, Йемен.

Афганистан на Красном море

Йемен — вообще многострадальная страна, десятилетиями не вылезающая из войн. Только-только немного успокоилась война с арабской коалицией, принесшая Йемену неисчислимые беды, как на страну снова летят ракеты, уже американские и британские.

Йемен — это такой «Афганистан на Красном море», где дети буквально рождаются с автоматами, и целые поколения не умеют делать ничего, кроме как воевать. Йемен — страна ужасной бедности, которую сложно себе представить, и этим людям, как и афганцам, уже просто нечего терять. И так ничего нет. Осталась только война, и они готовы воевать до последнего.

Истеричное решение США

Американцам в этой истории тоже не позавидуешь. Решение истеричное, которое во многом противоречит собственным интересам, но деваться некуда. Маленькая страна с босоногим населением смогла нанести огромный урон мировой торговле, которую во многом до сих пор контролируют американцы со своими союзниками. Проблема в том, что все кратчайшие торговые пути из Азии в Европу идут именно через Йемен. И там не надо прилагать много усилий, чтобы сделать эти пути опасными. Кстати, Йемен достаточно неплохо вооружен, умеет воевать дронами и ракетами, а уж на ту землю лучше и не соваться. Сауды вам расскажут.

Американцы могли бы попробовать как-то договориться, пусть через посредников, и толку от этого было бы больше. А сейчас они превратили эпизодические нападения на торговые суда в народную войну Йемена против Запада.

Большая война ближе, чем кажется

И эта война будет вестись не только в регионе. В Йемене достаточно сильная «Аль-Каида»*, да и «Исламское государство»** присутствует, и они точно не выступят союзниками американцев против хуситов, несмотря на религиозные разногласия. Так что теперь вполне можно ожидать и терактов в западных странах.

Можно было бы сказать, что Запад открывает сейчас новый ящик Пандоры, но у них это уже вошло в привычку. Последствия схватки с Йеменом могут оказаться очень долгоиграющими и неприятными для США и союзников. Каждый шаг, который сейчас совершает Запад, оказывается хуже предыдущего. Им бы остановиться и подумать, но они не могут сделать даже этого. А большая война на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты все страны региона, сейчас гораздо ближе, чем кажется.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в России.

* * Террористическая организация, запрещенная на территории России