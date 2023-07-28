Эксклюзив 28 июля 2023, 13:57 Долги украинского «шоколадного короля». Производителя сладостей «Конти» проверят в России Бородин заявил, что компания «Конти» может перейти под управление России Bogdan dyuk / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Украинский «шоколадный король» Борис Колесников набрал кредитов в России и теперь может лишиться фабрики АО «Конти-Рус». В Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. В беседе с «360» он объяснил, что производитель десертов, конфет и печенья отправляет часть своей прибыли украинской армии.

«Мы официально обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы они дали поручение Центральному банку России проверить компанию „Конти“. Украинская компания на территории Российской Федерации работает, зарабатывает деньги. Соответственно, эти деньги они выводят в офшоры и финансируют ВСУ», — пояснил собеседник издания.

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Огромные долги

В ходе мониторинга отчетности «Конти» увидели, что они имеют в российских государственных банках кредиты на сотни миллионов рублей. Как отметил Бородин, руководство компании может «свернуться» и не отдать заемные деньги.

«Буквально до вашего мне дали информацию, что они снова перекредитовались в наших банках, то есть снова получили кредит. Поэтому сегодня стоит вопрос, как можно давать украинской компании кредит? Мы как бы установили, что владеет „Конти“ олигарх Колесников, а соучредителями в компании проходят еще пять-шесть человек. В том числе племянница олигарх Ахметова», — рассказал Бородин.

Ринат Ахметов считался самым богатым гражданином Украины. По его словам, он закрыл свои проекты в России и никакого отношения к стране больше не имеет. При этом Колесников тоже говорил, что закрыл «Конти», поделился собеседник канала.

«Он об этом говорил и журналистам Украины, недавно мы смотрели его интервью, все мониторили. Он об этом заявлял конкретно, — что в России никакого бизнеса не имеет. Оказывается, он обманывает. Он обманул президента Украины Владимира Зеленского, граждан и журналистов своей страны», — заявил глава проекта по борьбе с коррупцией.

"Конти" могут забрать?

Бородин добавил, что для его команды не понятно, почему российские банки выдают огромные кредиты подобным компаниям. Также, подчеркнул спикер, непонятно, кто интересант в этом. По словам Бородин, что «Конти» займы не оплачивала, у холдинга была задолженность, но теперь компания снова перекредитовалась. Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией попросил Генпрокуратуру РФ вместе с налоговыми службами все проверить.

Эксперт напомнил, что предприятия недружественных России стран, но находящиеся на территории страны, могут перейти под управление государства. Если во время проверки будет выяснено, что у «Конти» есть большая задолженность, то управление компанией может перейти России.

«Хотелось бы понять, что это за банкиры такие, и куда смотрит служба безопасности этих банков, кредитный комитет, и все те, кто выдают большие кредиты для таких компаний. Все мы прекрасно понимаем, что владелец компании „Конти“ имеет отношение к Зеленскому, он из его окружения», — отметил Бородин.

Абсурдная ситуация

«Конти» выводит деньги в офшоры, поддерживают Украину. Нужно понять, где находятся «хозяева» компании, в России или на Украине. Может быть в нашей стране они оставили управляющий, а сами уехали, а теперь «не имеют отношения к России».

«Нужно разбираться действительно ли „Конти“ платили налоги в России. <…> Какой-то абсурд получается, понимаете, то есть люди зарабатывают здесь в России, на нас с вами, выводят их в офшоры. Мы предполагаем, они их выгоняют дальше на Украину. Куда эти деньги могут идти? Вот мы хотим понять, куда эти деньги могут дальше идти. Мы обратились в контролирующие органы, они должны проверить данную информацию и сделать определенный вывод», — заключил он.