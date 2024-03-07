Мир 07 марта 2024, 13:43 Abrams и Leopard не помогли. Доминирующие позиции США горят вместе с танками Политолог Кошкин: Украина будет использовать поражение Abrams для своей выгоды Основной боевой танк M1A1 Abrams. Фото: marine_corps / Global Look Press

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Американцы попытались объяснить провал своих Abrams в ходе СВО. Виноватыми сделали украинцев, которые якобы не умеют обращаться с современной техникой. Между тем россияне искренне благодарят США за возможность заработать по 10 миллионов на каждой подбитой западной машине.

«Откат» для Байдена

Украина превратилась в самое настоящее «кладбище танков». Так западное общество отреагировало на уничтожение российскими войсками уже третьего Abrams, не говоря уж о множестве Leopard. Неудачи поспешили объяснить слабой подготовкой ВСУ — дескать украинские солдаты просто привыкли к советской технике и мало практиковались с иностранной.

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Вот только такое объяснение как-то не вяжется с рассказами о непробиваемой броне и общей неуязвимости зарубежных машин. Особенно если учесть, что первые два основных боевых танка США, стоимостью более 10 миллионов долларов каждый, подбили дешевыми беспилотниками. А третий Abrams уничтожили противотанковой ракетой.

Кстати, солдаты армии России записали видеообращение к президенту США Джо Байдену. Они поблагодарили за поставку танков ВСУ — ведь за их уничтожение россиянам выплачивают немалую премию. Бойцы даже предложили каждый раз перечислять из нее по 10% американскому лидеру, если тот заведет себе карту «МИР».

США теряют лидерство

Украина довольно долго не пускала в ход Abrams — берегла западные подарки. Но, похоже, что у ВСУ просто закончилась советская бронетанковая техника. Обстреливать нечем, вот и пришлось расчехлять американские танки, пояснил «360» доктор политических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Изначально глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что танки Abrams нужно использовать в специальном варианте, в какой-то военной операции. Ведь было понятно, что иначе на линии боевого соприкосновения россияне их просто сожгут, как жгли немецкие Leopard. Андрей Кошкин

Политолог напомнил, что уничтожение Leopard стало уже обычным делом для вооруженных сил Российской Федерации. Не даром они — преемники Красной армии Советского Союза, которая во времена Великой Отечественной войны жгла вражеские танки с крестами.

«Что касается британских Challenger, то Украина получила дюжину этих танков. Думаю, после того, как российские военные сожгли первый из них, в Киев позвонили из Лондона и попросили больше эти машины на линию боевого соприкосновения не ставить, чтобы не подрывать их авторитет», — предположил Кошкин.

Он не исключил, что украинские власти будут использовать гибель западных танков для своей выгоды: можно снова плакаться Западу: «У нас ничего нет! Ваши машины горят, это подрыв вашей репутации, так что скорее давайте нам деньги, вооружение и боевую технику!».

«Горящие Abrams — новый виток мирового устройства, он свидетельствует о той доминанте в мире, которую сегодня теряют Соединенные Штаты Америки», — резюмировал политолог.