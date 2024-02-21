Эксклюзив 21 февраля 2024, 14:41 Абхазия заявила о желании вступить в СГ. Для этого ей нужно выполнить одно условие Политолог Мезюхо: для Союзного государства Абхазии нужны инвестплощадки Unsplash

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Возможное присоединение Абхазии к Союзному государству России и Белоруссии позитивно скажется на ее развитии. Кроме того, интерес к этому объединению сегодня проявляют и другие страны мира. Происходящее становится настоящей мировой тенденцией, заявил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

Геополитическая турбулентность

Союзное государство предполагает сохранение независимости и Белоруссии, и Российской Федерации. Это объединение, подчеркнул политолог, не создает единого внешнеполитического ведомства, которое могло бы стать министерством иностранных дел. Кроме того, оно не предполагает единой армии или валюты.

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«На данном этапе речи об этом не идет. Абхазия в случае заинтересованности всех сторон может развиваться в Союзном государстве, как и Россия и Белоруссия, не умаляя при этом своего суверенитета и независимости», — отметил Мезюхо.

Геополитическая турбулентность в мире в любом случае продвигает разных политических акторов к участию в более углубленных формах интеграции. Именно поэтому сегодня можно наблюдать, как Россия и Белоруссия ускорили имплементацию положений договора о создании Союзного государства. Более того, к этому документу проявляют интерес и другие страны, подчеркнул политолог.

Привлекательность объединения

Участие Абхазии в этом содружестве позитивно скажется на ее развитии. Сегодня эта страна имеет большие планы на развитие туристического и сельскохозяйственного кластеров.

«Для России и Белоруссии расширение Союзного государства будет означать привлекательность этого интеграционного объединения. Ничто не мешает Абхазии параллельно участвовать в других интеграционных объединениях», — пояснил политолог.

Сегодня Россия и Белоруссия активно работают и в рамках Евразийского экономического союза, и в ОДКБ.

«Мы живем в эпоху, когда происходит более углубленная форма интеграции различного рода политических акторов, в частности это происходит не только на территории бывшего Советского Союза. Некоторые формы интеграции актуализируются и в Африке, расширяется БРИКС», — добавил Мезюхо.

Мировая тенденция

В этом году Россия председательствует в организации. Страны Латинской Америки все больше говорят о необходимости более углубленных интеграционных объединений на территории их континента. Происходящее, по словам политолога, становится мировой тенденцией.

Для того чтобы Абхазия могла рассчитывать на приток инвестиций, ей нужно создать выгодные для Москвы и Минска инвестиционные площадки. Именно такая задача должна стоять перед этой страной в том случае, если она рассматривает участие в Союзном государстве, подчеркнул Мезюхо.