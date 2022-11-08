«Американцы создали этот бардак!» Сунаку посоветовали свернуть помощь Украине | 360°

Мир 08 ноября 2022, 18:29 «Американцы создали этот бардак!» Сунаку посоветовали свернуть помощь Украине Политолог Охошин: в год Великобритания тратит миллиарды фунтов на помощь Украине РИА «Новости»

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Премьер-министру Великобритании напомнили, что он должен прежде всего помогать жителям Королевства. Пока же изрядная часть бюджета уходит на поддержку беженцев с Украины. Услышит ли британцев правительство, пока не ясно — сейчас оно обещает только поднять налоги. Возможно, страну ждет новый премьер.

Британцы недосчитались 50 миллиардов

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнаружил в бюджете «наследство Лиз Трасс» — нехватку 50 миллиардов фунтов стерлингов (более трех с половиной триллионов рублей). Теперь эту брешь необходимо срочно заполнить.

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Правительство уже подумывает сократить финансирование некоторых затратных программ, однако, по словам лидера тори, сокращение расходов не поможет стране решить финансовые проблемы. Поэтому нужно поднять налоги.

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Сунак заявил, что это будет тяжело, но пришло время всем внести больший вклад, чтобы сохранить госуслуги. Премьер также посетовал, что казну Королевства истощили пандемия и масштабная поддержка населения по счетам за электричество.

Нынешний и бывший премьер-министры Великобритании / РИА «Новости»

Народ говорит

Британские читатели Daily Mail посоветовали правительству более эффективный способ изыскать средства: прекратить тратить налоги на Украину и оплату проживания ее беженцев.

Например, по программе «Дома для Украины» каждая британская семья, которая принимала у себя мигрантов, ежемесячно получала за это по 350 фунтов стерлингов, более 24 тысяч рублей. Всего в Великобритании свыше 102 тысяч переселенцев.

Не нужно быть гением математики, чтобы вычислить — только за один месяц минимальные расходы составят 42 миллиона фунтов. А ведь пособия и продуктовые пайки получали и сами украинцы.

Кроме того, их бесплатно обучали языку, проводили программы по адаптации, давали преференции при трудоустройстве. Все это стоит денег — даже если волонтеры работали бесплатно, нужно было оплачивать свет, воду и прочие «мелочи».

Прекратите финансировать эту бойню. Вместо того чтобы покупать очень дорогое оружие для Зеленского, используйте деньги, чтобы помочь борющимся британцам здесь, дома. Увольте Уоллеса и потребуйте от Зеленского переговоров Rupert DeBare читатель Daily Mail.

«Это большой вопрос — почему Америка не принимает всех этих беженцев <…> Они стоят за всем этим, они создали этот бардак. Как и во всех войнах на Ближнем Востоке, Америка создает хаос, а затем в Европу хлынули беженцы», — отметил CantBargainWithMaths.

«Я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, союзов, исторических связей и так далее Я что-то упустил?» — задался вопросом MarkRammond.

Подобных комментариев сотни, однако неясно, прислушается ли британское правительство к мнению своих граждан. Совсем недавно Риши Сунак заявил в соцсетях, что Киев может рассчитывать на дальнейшую поддержку Лондона.

Украинские беженцы / РИА «Новости»

Британцы берут пример с США

Политолог Никита Донцов в разговоре с «360» отметил, что, возможно, британцы будут брать пример с Соединенных Штатов Америки, которые, несмотря на свой и так совершенно космический внешний долг, все больше поднимают его потолок.

Не думаю, что это может спровоцировать дефолт в Великобритании. Однако надо понимать, что в этой стране сейчас достаточно сложная экономическая ситуация после выхода из европейской экономической зоны Никита Донцов.

По словам эксперта, за последнее время можно было видеть, как сильно просел британский фонд: по отношению к европейским валютам скачки доходили до 40%. У Великобритании есть большие дыры в бюджете, она не сможет быстро решить эти вопросы.

РИА «Новости»

«Сейчас фиксируется общий тренд среди западных стран на снижение уровня поддержки Украине. У американцев проходят выборы, и если придут республиканцы, то, естественно, будет резкое снижение финансовой поддержки украинцам со стороны США», — сказал Донцов.

Он отметил, что если Штаты снизят поддержку Украины, то и Великобритания проявит синхронную активность в этом вопросе, а затем и другие европейские страны. Возможно, это как раз станет выходом из кризиса.

«Если Украина не будет чувствовать финансовой и военной поддержки со стороны США и стран Запада, то, возможно, она быстрее захочет идти по пути мирных переговоров», — предположил политолог.

Выход из кризиса народ не обрадует

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин подтвердил в разговоре с «360», что попытка Великобритании выбраться из финансового кризиса, несомненно, скажется на поддержке режима Владимира Зеленского.

Правительство тратит миллиарды фунтов на военную и гуманитарную помощь украинцам, хотя эти деньги можно было бы распределить в рамках социальной помощи и предоставления льгот по оплате счетов ЖКХ в условиях нарастающего энергетического кризиса Олег Охошин.

Бюджетная дыра в 50 миллиардов фунтов достаточно значительна — подобную сумму можно сравнить с годовым оборонным бюджетом Великобритании, уточнил Охошин. Естественно, это ударит по репутации нового премьер-министра.

«Риши Сунаку в тяжелых условиях системного кризиса британской экономики придется изыскивать дополнительные средства увеличения налогооблагаемой базы за счет повышения косвенных налогов», — пояснил эксперт.

Охошин добавил, что хотя в целом ликвидационные меры по борьбе с инфляцией кажутся эффективными, они могут вызвать протест значительной массы британцев, которые столкнулись с реальным подорожанием жизни.