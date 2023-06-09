Лето в Подмосковье 09 июня 2023, 19:41 «Лето в Подмосковье» представило плейлист на «Яндекс.Музыке»

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В Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», который стал традиционным. За три месяца в его рамках пройдут масштабные культурные события. Почувствовать особую летнюю атмосферу жителям области поможет специальный плейлист, представленный сервисом «Яндекс.Музыка» и Министерством информационных и социальных коммуникаций региона.

«Лето в Подмосковье» объединит музыкальные и гастрономические фестивали, кинопоказы под открытым небом и мероприятия для любителей активного отдыха. В парках и на пляжах создадут все условия для тех, кто ценит расслабленный досуг и общение в кругу друзей.

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Ощутить летнее тепло вне зависимости от выбранного летнего отдыха поможет специальный плейлист — саундтрек самых теплых и ярких месяцев в Подмосковье. Он подойдет как для прогулок и занятий спортом, так и для отдыха у реки и теплых вечеров на даче. Всего в подборке от «Яндекс.Музыки» и подмосковного министерства представили более четырех часов разной по стилю и настроению музыки.

Собранный в партнерстве с «Яндекс Музыкой» плейлист под стать переменчивому подмосковному лету. В нем заводные танцевальные треки органично переплелись с проникновенными песнями о любви. А дерзкие тексты лидеров чартов легко сменили знакомые всем хиты 1990-х и нулевых. Разнообразным сделали и набор исполнителей — от Люси Чеботиной и Клавы Коки до Басты и Markul, от группы Zoloto и Антохи МС до Чичериной и группы Hi-Fi.

Послушать плейлист «Лето в Подмосковье» можно на сайте и в приложении «Яндекс.Музыки». Тем, у кого есть голосовой помощник от «Яндекса», достаточно сказать: «Алиса, поставь плейлист „Лето в Подмосковье“».

Для более удобного возвращения к подборке в течение всего сезона оптимально сразу же сохранить ее в разделе «Коллекция».

Чтобы ничего не пропустить и насладиться летом в Подмосковье максимально, стоит зайти на туристический портал правительства Московской области. На нем публикуют программу мероприятий, готовые маршруты, координаты отелей и ресторанов и полезные советы путешественникам.