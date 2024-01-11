Культура 11 января 2024, 20:08 Адъютант искусства. Жизнь и театральный роман Юрия Соломина Юрий Соломин. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

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Не стало актера и режиссера театра и кино Юрия Соломина. Он был одним из самых ярких советских артистов: сыграл более чем в полусотне спектаклей и фильмов. Лучше всего зрители запомнили его по таким кинолентам, как «Адъютант его превосходительства» и «ТАСС уполномочен заявить…». Биография и интересные факты из жизни художественного руководителя Малого театра — в материале «360».

Детство Юрия Соломина

Юрий Соломин родился в Чите 18 июня 1935 года. Его родители были музыкальными педагогами. Еще до рождения сына оба поступили в ленинградскую консерваторию: отец на дирижерский факультет, а мать училась вокалу.

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Однако спустя полгода она заболела и вместе с мужем навсегда вернулась домой, лечиться. Там семья и осталась.

С самого детства Юрий участвовал в спектаклях городского Дворца пионеров, выступал перед ранеными в эвакогоспитале. Там он получил первый гонорар — кусочек сахара, который дал один из бойцов. Юный артист бережно донес угощение до дома и в тот вечер семья впервые с начала войны пила сладкий чай.

Юрий Соломин на съемках фильма «Чайка» Маргариты Тереховой, 2003 год / Викимедиа

Заниматься музыкой и Юрий, и его младший брат Виталий, который тоже стал знаменитым актером, наотрез отказывались. Даром что оба мальчишки хорошо знали ноты и имели музыкальный слух.

Мама мечтала, чтобы первенец пошел в хирурги — уж очень ловко и быстро он вытаскивал занозы.

Мама мне кричит: «Юрка-Юрка, иди достань Витальку, он не хочет заниматься». Я говорю: «А где он?» — «Под роялем!». И я лез, брал палку и лез. Виталька кричит: «Не хочу, не хочу-у-у». Потом она и от него отстала, потому что Виталька занимался спортом очень хорошо. Юрий Соломин из интервью сайту «Чита.ру»

А так — обычная послевоенная жизнь, веселая и полуголодная. Чтобы подкормиться, будущий заслуженный артист вместе с приятелями по вечерам переплывал реку Ингоду и воровал огурцы в совхозе «Красный Китай».

Мальчишки тихо подползали, срывали добычу, совали ее за пазуху, в майку, а потом так же вплавь возвращались домой.

Юрий Соломин и Павел Меленчук на съемках фильма «Мальтийский крест». Фото: Natalya Loginova / Global Look Press

Путь в театр

Впервые Соломин понял, чем хочет заниматься, когда еще школьником в 1949 году увидел научно-популярный фильм «Малый театр и его мастера». Даже много лет спустя артист вспоминал, как потрясли его и театр, и артисты, и театральное училище имени М. С. Щепкина. Именно туда он решил поступать после школы.

Кстати, школьные учителя — даже те, на чьих уроках юный Соломин, мягко говоря, не блистал — никогда не смеялись над его мечтой стать артистом и даже помогали. Когда Юрий шел на почту отправлять аттестат в «щепку», он столкнулся со своей учительницей по химии, которая по доброте душевной выводила ученику «тройки».

Юрий Соломин. Фото: Irena Niko / Global Look Press

«„Ты куда?“ — „На почту“. — „А что ты посылаешь?“ — „Диплом, в Москву, в театральное училище имени Щепкина, Малый театр“. А у меня был огромнейший жировик, такой красно-синего цвета. И она смотрит на меня и говорит: „С такой рожей?“. Берет меня за руку и ведет. Там, напротив почтамта, был госпиталь, а ее муж — главный хирург», — рассказывал Соломин.

Жировики быстро вырезали, причем педагог попросила врачей сделать шрам как можно незаметнее, чтобы «не было видно потом, когда он в кино будет сниматься». Позже, уже став известным актером, Соломин не раз бывал у нее в гостях.

Ирина Муравьева и Юрий Соломин в спектакле «Филумена Мартурано», 2013 год. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

«Не возьмете — поеду домой!»

Само поступление в театральное училище тоже не обошлось без приключений. Вместе с сыном в столицу поехал отец, благо у него был бесплатный железнодорожный билет. Путь на поезде занимал больше восьми суток. Соломин прошел отбор, его допустили к конкурсу, однако накануне третьего, финального тура, случилась неприятность.

Отец, который ждал будущего артиста у Большого театра, сообщил, что его обокрали на Ярославском вокзале: вытащили обратные билеты, документы и деньги. Случайно встреченные знакомые из Читы помогли получить новые билеты, вот только на этот вечер. Соломин решил вернуться в училище и спросить, возьмут ли его.

Vyacheslav Panov / Global Look Press

Председателем комиссии была народная артистка СССР Вера Пашенная. Дождавшись, когда она выйдет из аудитории, Соломин подошел к ней, рассказал, что произошло и пояснил: если не возьмете, то поеду домой.

После долгого раздумья она сказала: «Ну, оставайся». Именно в ее класс потом и потом актер.

Вера Пашенная и Александр Южин в спектакле «Горе от ума», Малый театр, 1915 год; Вера Пашенная в 1961 году / Викимедиа

Как Юрий Соломин попал в Малый театр

Окончив училище, Соломина приняли в труппу Малого театра. Как и большинство молодых актеров, он поначалу играл эпизоды: второй конвойны, третий газетчик, зритель в суде и так далее. Однако скоро ему начали доверять действительно серьезные работы, например роль Хлестакова в гоголевском «Ревизоре».

В те времена была распространена практика выездного отбора: артисты из столичных театров ездили по периферии и устраивали просмотры для молодежи, которая мечтала «пойти в артисты». Лучших рекомендовали к поступлению.

Вот и в Читу приехал педагог из Щепкинского училища. Как раз тогда Соломин-младший тоже решил стать актером.

Он оправился на просмотр. Приезжий гость был хорошо знаком с его братом, знал, что тот уже играет в театре центральные роли, преподает и… «зарезал» Виталия на первом же показе. Просто заявил: «Нет, вам поступать не надо» — и вычеркнул из списка. Мама в слезах позвонила старшему сыну и рассказала о происшествии.

Братья Соломины — Юрий и Виталий. Фото: Igor Gnevashev / Global Look Press

Артис тут же решил: брат должен немедленно лететь в Москву. С трудом наскребли денег (тогда огромные гонорары в театре не были предусмотрены), и Виталий появился на пороге их комнаты в коммуналке ровно за сутки до дня последнего конкурса в училище. Наутро старший брат отвел его в «щепку», где уже толпились сотни абитуриентов.

Соломин попросил подсунуть документы брата Вере Пашенной, которая снова была председателем приемной комиссии. Она и набиравший тогда курс народный артист СССР Николай Анненков решили зачислить талантливого парня. Благодаря этому чуть позже весь мир познакомился с одним из лучших докторов Ватсонов.

Награда для «Адъютанта»

Юрий Соломин начал сниматься в кино с 1960 года. Однако настоящую всесоюзную славу он завоевал только после выхода в 1969-му пятисерийного фильма «Адъютант его превосходительства». Это была действительно необычная картина о Гражданской войне, хотя там нашлось место и приключениям, и детективу.

Чуть ли не впервые на советском экране «белые» офицеры были показаны не карикатурными персонажами, а живыми людьми со сложными характерами и судьбами. Впрочем, то же можно сказать о чекистах: никаких бравурных образов, просто тяжелая, трудная, изматывающая работа в борьбе за свободу своей страны.

Прототипы главных героев фильма: командующий Добровольческой армией генерал Владимир Май-Маевский (первый слева) и его адъютант капитан Павел Макаров (второй справа), 1919 год; афиша фильма «Адъютант его превосходительства», 1971 год / Викимедиа

Фильм мгновенно разлетелся на цитаты («Фитилек-то притуши, коптит!»), и его очередной показ с нетерпением ждала вся страна. Правительство тоже высоко оценило работу Соломина — за роль разведчика Павла Кольцова он был удостоен Государственной премии РСФСР и звания Заслуженного артиста РСФСР.

Кинематографисты разглядели в Соломине настоящего народного героя. Он играл майора милиции, корнета, кузнеца, следователя, чекиста, композитора, врача, невероятно точно передавая характер своего персонажа.

Следующей большой экранной удачей стала одна из главных ролей в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить…».

Приходилось работать и с зарубежными режиссерами: Соломин сыграл главную мужскую партию в оскароносной ленте «Дерсу Узала» Акиры Куросавы.

Но артист не собирался становиться заложником образа и снимался, например, в сказках. При этом даже в небольшой роли он успевал рассказать историю своего персонажа.

Театр на всю жизнь

Тем не менее кинослава не заставила Соломина отказываться от театра — того самого, который очаровал читинского подростка в какой-то, кажется, уже совсем другой жизни. В 1988 году артист стал художественным руководителем Государственного академического Малого театра и оставался на этом посту до конца жизни.

Соломин смог отстоять именно классический театр. Он отказывался делать героев классиков наркоманами или выпускать голых артистов на сцену. Не собирался затевать небольшие постановки на два-три актера при труппе более полутора сотни человек. И это себя оправдывало: Малому театру рукоплескали во всем мире.

Какой должна быть современная пьеса, чтобы попасть в репертуар Малого театра? Хорошей. Талантливой, безусловно. Но… Какие проблемы сейчас волнуют людей? Экономика? Возьмите Островского — «Свои люди — сочтемся», «Волки и овцы», «Последняя жертва». Классика современна. Другой вопрос, что эту классику сегодня кому-то нужно обязательно раздеть. Юрий Соломин из беседы цикла «Линия жизни» телеканала «Культура»

Не забывал Соломин и возрастных актеров, впрочем, это вообще традиция Малого театра — никогда не прогонять со сцены своих стариков. Им всегда находили роли и худрук всем силами сохранял эту традицию.

Любая постановка, хоть и новогодняя, для детей, была такой, что даже Патриарх Алексей II, при всей занятости, оставался досмотреть спектакль.

Художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин, дирижер Юрий Башмет и заместитель художественного руководителя Малого театра Алексей Дубровский (слева направо) на гала-концерте, посвященном 200-летию со дня рождения А. Н. Островского на сцене Малого театра в Москве, 17 апреля 2023 года / РИА «Новости»

Семейная жизнь Юрия Соломина

Искусство никак не мешало артисту в семейной жизни. Еще во время учебы Соломин женился на однокурснице Ольге Андриановой.

Супруги прожили вместе всю жизнь, их дочь Дарья Соломина окончила консерваторию и преподает в Лондоне. Внучка Александра также стала пианисткой, у нее подрастают двое сыновей.

Юрий Соломин с внучкой Александрой Соломиной. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Андрианова успела заявить о себе как о литераторе: печаталась в газетах и журналах, выпустила сборник рассказов и повестей «Белокосовый платок».

После недолгой работы в ТЮЗе она преподавала в театральном училища имени М. С. Щепкина. Вместе с мужем они смогли добиться стипендии имени В. Н. Пашенной для особо одаренных студентов.

Соломин пережил Андрианову почти на пять лет. Артист умер на 89-м году жизни, у себя дома, во сне. Причиной смерти стала почечная недостаточность, которая развилась после инсульта.

Прощание состоится на Исторической сцене Малого театра в 11:00 15 января. Похоронят худрука на Троекуровском кладбище, рядом с женой.