Культура 13 апреля 2023, 22:46 Живая антиутопия. На Западе научились дистанционно редактировать классику Политолог Журавлев: практика книжной цензуры для американцев привычна Freepik

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Зарубежные издательства в угоду политкорректности готовы переписывать классику. Ухищрения, на которые идут цензоры, очень технологичны и современны. Склонность к антиутопической модели у «свободного и демократического мира» не новость. Но в стремлении подогнать все возможное и невозможное под якобы правильные стандарты Запад в итоге многое потеряет, в том числе и российского читателя.

Нереальное реально

Представьте: вы купили книгу, прочли и дали почитать другу. И вдруг он говорит, что того забавного момента, о котором вы рассказывали, в тексте нет. Звучит фантастично? Нет, это реальность.

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В западных СМИ недавно на полном серьезе дискутировали о цензуре классических текстов литературных произведений. Речь шла о книгах Агаты Кристи, например. Однако теперь новости выглядят так, будто на Западе все дружно сошли с ума и хотят жить в настоящей антиутопии — вроде мира знаменитого романа «451 градус по Фаренгейту».

Западные издательства, сообщила газета The New York Times, научились редактировать электронные книги дистанционно. Ради политкорректности.

Из текстов вымарывают описания персонажей с избыточным весом, а также вычищают все, что может показаться в соответствии с «новой этикой» оскорблением по расовому и этническому принципам. И, что интересно, никто читателей об этом не предупреждает.

«Для некоторых владельцев электронных книг изменения выглядели так, как будто их внес книжный вор ночью: тихо и без явных признаков», — указали в материале.

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Покупая электронную книгу, пользователь зачастую не приобретает ее в полном смысле слова, а лишь получает доступ к контенту. Как пояснил американским журналистам специалист в области технологического права Джейсон Шульц, издатель почти всегда оставляет за собой право менять и обновлять контент в электронных версиях.

Есть ли моральное право менять текст классики? Этот вопрос на Западе, похоже, уже никого особенно и не интересует.

Прогресс на службе у политкорректности

Подобная практика для американцев привычна, рассказал «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он напомнил, что в США давно существует адаптированный текст «Анны Карениной», где Вронский кидается под поезд, потому что это, с точки зрения гендерной политики, корректнее.

«Именно поэтому я всегда был противником электронных книг, и не потому, что ретроград, а потому что прекрасно знаю — от бумаги вечностью веет, как говорили в советское время. Другими словами, вы не можете в бумажной книге оторвать последнюю страницу и приклеить новую [во всех экземплярах]», — отметил политолог.

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С американской точки зрения, нужно именно так и делать: «улучшать» литературу, искусство, подгонять их под принятые стандарты «правильного» поведения, заметил Журавлев. Поэтому технологический прогресс здесь только на руку цензорам.

Эксперт также развеял опасения, что подобная практика может появиться и в России.

«В нашей стране — нет, [такого не будет]. Мы, как это ни парадоксально звучит, при всех наших проблемах в [системе] образования, гораздо более образованы. <…> А чтобы переписать [незаметно известные] книги, для этого нужно иметь [народ], который [ничего] не знает», — подытожил Журавлев.

Влияние западной цензуры на вкусы россиян

Есть опасения, что переводная западная литература, которой пока не коснулись цензурные правки, скоро тоже будет политкорректной, так как переводчики будут иметь дело с отредактированными версиями новых книг. Заставит ли это россиян, которые довольно много до сих пор читали иностранные книги, переориентироваться и поменять литературные вкусы?

«Этого (таких цензурных вмешательств в классику — прим. ред.) следовало ожидать. Но у России достаточный [запас прочности] в плане литературы, [наши авторы] — лучшие в мире. Тот же самый Достоевский», — напомнил «360» политолог, эксперт по Ближнему Востоку, член Союза журналистов России и писатель Маис Курбанов.

В ситуации разрыва культурных связей, добавил он, страна «ничего не теряет», тогда как Запад лишается очень многого. Писатель также обратил внимание на богатейшую культуру Востока и Азии, в том числе на их интересную и пока широко не известную в России литературу и философию, которая «приводит человека к вершинам».

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Что касается «книжного импортозамещения», индийская литература может быть понятна и близка нашему читателю, заявил в беседе с «360» политолог, главный редактор научного журнала «Архонт», научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Индийская литература описывает те события, которые близки нашим гражданам, их образ „простого человека“ близок нам, [он почти] такой же, как и у нас в России, поэтому можно найти какие-то общие точки соприкосновения» — сказал он.

Кроме того, Бредихин заверил, что россиянам, скорее всего, будет близка латиноамериканская литература.