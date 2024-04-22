Эксклюзив 22 апреля 2024, 07:03 Закрытый показ. Как в России борются с пиратским прокатом голливудского кино Продюсер Большакова предположила, чем обернется борьба с пиратством в России Freepik

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Из расписания российских кинотеатров внезапно исчезли крупные голливудские релизы: вторая часть «Дюны», «Мадам Паутина» и другие фильмы. В СМИ появилась информация, что прокатчиков вынудили отказаться от зарубежных новинок в пользу отечественных. Почему с пиратством снова начали бороться и к чему это приведет, выяснял «360».

Удар за ударом

Бизнес кинопроката в России стабильно — раз в два года — переживает кризис. В 2020-м мир накрыла пандемия коронавируса, когда зрители физически не могли посещать киносеансы. После временной приостановки кинотеатры заработали вновь, однако было множество неудобств: требование носить маски и покупать билеты только в шахматном порядке.

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Не успели кинотеатры финансово восстановиться после первого удара, как за углом их поджидал следующий. В марте 2022 года зарубежные киностудии Warner Bros., Universal Pictures, Disney, Sony и Paramount перестали сотрудничать с российским прокатом. Даты совпали с истекшим контрактом на прокат картин. В итоге отечественным компаниям просто нечего было предложить своему зрителю, и продажи снова рухнули.

Тогда местный кинематограф поднажал, и спустя полгода расписание в кинотеатрах вновь запестрило кинолентами, в том числе зарубежными. Из российских были даже успешные «Холоп» и «Чебурашка».

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Казалось бы, ситуация начала выправляться, кинотеатры вновь начали расправлять грудь. Но теперь в России решили бороться с пиратством…

Киношные фокусы

Как в России показывали голливудское кино без прокатных удостоверений? Кинотеатры придумали несколько способов.

Неофициальный прокат

Так, например, произошло с «Бэтменом». В апреле 2022 года создатель Warner Bros. уже объявил об уходе из России. Премьера должна была состояться со дня на день, поэтому киноленту успели доставить в российский прокат.

Кинотеатры утверждали, что показ легальный, поскольку получил соответствующее удостоверение. Но все же Warner Bros. не давал своего согласия. Поэтому прибыль компании пришлось переводить через посредников, а не напрямую.

Частные показы

В других случаях кинотеатры арендовывали блогеры и предприниматели. Они якобы организовывали показы зарубежных новинок. Таким образом в апреле 2022 года показали «Армию мертвецов», «Красное уведомление» и мультфильм «Я краснею».

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Киновечеринки

Этот формат похож на предыдущий, только зал арендовывало не конкретное лицо, а компания-организатор. Мероприятие назвали Party.

В анонсах подчеркивалось, что показы проводят не кинотеатры. Купить билет на такой сеанс просто так нельзя было: требовалось забронировать место через смартфон, а уже потом получить проходку.

Схему придумал петербургский «Великан Парк». В июле так показали «Бэтмена», «Доктора Стрэнджа», «Морбиуса» и новый «Топ Ган».

Бесплатное предсеансовое обслуживание

Это самый популярный вариант проката голливудских картин. Сначала зрителям показывали «бонусный» зарубежный фильм, а затем — «основной» отечественный, чаще всего короткометражку, до которой мало кто из посетителей досиживал.

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Тогда юристы говорили, что подобные схемы незаконны, даже если отечественные кинотеатры пообещают перевести процент от прибыли со сборов зарубежным кинокомпаниям в будущем — когда и если это станет возможным.

Тем не менее кинотеатры пошли на это, чтобы заполнить расписание и привлечь публику, отметила в разговоре с «360» продюсер и владелец кинокомпании «Лана Синема» Светлана Большакова.

«Раньше на любой крупный релиз мейджеры требовали от кинотеатров максимальную рекламу, иначе грозились не отдать следующие фильмы. И кинотеатры вынуждены были слушаться, ставить голливудские картины на лучшее время и максимальное количество раз. И, в принципе, все были в выигрыше, потому что на эти картины шли люди», — объяснила Большакова.

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Когда Голливуд ушел, кинотеатры могли начать показывать непромоутируемые российские фильмы, которые во время съемок даже не планировались для широкого проката, — и окончательно потерять зрителя. Прокатчики пошли по другому пути.

Насколько я знаю, это позволило очень большому количеству кинотеатров не закрыться и дождаться крупных российских релизов, которые пошли с 2023 года в достаточном количестве. Светлана Большакова

Студиям из Голливуда невыгодны «теневые» показы, напомнил в беседе с «360» кинокритик Дмитрий Бортников. На это закрыли глаза, поскольку сразу после ухода иностранных компаний местные кинотеатры пообещали создать общий счет, куда будут переводить средства от показа.

Но так ничего и не было сделали. В итоге прокатчики забирали все заработанное себе.

С Бортниковым согласилась и Светлана Большакова.

«Я не вижу выгоды для ушедших голливудских киностудий. Например, я как продюсер не получаю отчислений за свои фильмы, скачиваемые с торрентов. А радость, что фильм смотрят, коммерчески неактуальна. Даже если существует закупка этих фильмов через параллельный импорт, доход гораздо ниже, чем при нормальном прокате», — пояснила эксперт.

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Почему российские кинотеатры отказались от прибыльного Голливуда

Зарубежные киноленты исчезли из расписания 18 апреля, заметил РБК. Оказалось, в начале месяца Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к прокатчикам поддержать отечественные фильмы и полностью отказаться от «предсеансного обслуживания» на период c 18 апреля по 12 мая.

В противном случае дистрибьюторы пригрозили, что не будут продлевать «ключи» на легально распространяемые ими ленты. Без них прокат станет невозможен.

Зачем начали борьбу с пиратством?

Война с теневыми показами шла всегда, ведь государство не получает прибыли от голливудских фильмов, уточнил Бортников. Вопрос стал особенно острым, когда в прокате появилось много российских проектов.

Премьера фильма «Сто лет тому вперед» / РИА «Новости»

Светлана Большакова подтвердила, что попытки закрыть параллельный прокат были и раньше.

«Например, на время проката „Вызова“ убирали голливудские фильмы из проката. Эта принудительная мера принесла свои миллионы в кассу фильма. Но потом практика вернулась, потому что российские фильмы не приносили ту прибыли, которая необходима кинотеатрам», — отметила продюсер.

Сейчас крупных российских релизов с каждым месяцем становится все больше. Бюджеты этих фильмов растут. А поскольку их показывают в основном в России, то нужно умудриться отбить деньги, подчеркнула Большакова.

Премьера фильма «Вызов» / РИА «Новости»

«Устраняют конкурентов. Мне кажется, это довольно искусственная мера, которая может сыграть злую шутку. Сейчас российские производители равняются на качество голливудских блокбастеров. Если не будет с ними вообще никакой конкуренции, то наш менталитет сведет производство к тому, что и смотреть их не надо, и опыт их нам не нужен», — заметила представитель киностудии.

В итоге российское кино начнет вариться в собственном соку, уверена эксперт.

Кто-то скажет, что это прекрасно, но мое мнение — чем шире кругозор фильмейкеров и чем выше конкуренция, тем лучшего качества зритель будет получать кино. Светлана Большакова

Как кинотеатрам выжить?

По мнению Бортникова, вариантов для кинозалов достаточно много.

«Дистрибьюторы открыты к переговорам и готовы давать свои проекты — как новые, так и старые— с разными процентами в пользу кинотеатров, а также идти на эксперименты. Например, театральные постановки в кино, детские специальные сеансы и рекомендованные картины», — перечислил кинокритик.

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Некоторые кинотеатры в регионах проводят точечную работу со людьми — лично приглашают на фильмы, которые могут быть интересны именно этому зрителю, рассказала Большакова. Это может поднять цену билета, зато в перспективе прокатчик получит максимально лояльную публику, которая поддержит его в любой период.