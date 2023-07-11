Эксклюзив 11 июля 2023, 20:30 Заклинатели кошельков. Как музыка заставляет нас покупать Продюсер Пригожин: музыка перешла из сферы искусства в область бизнеса и развлечений Freepik

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Музыкальная сфера существенно изменилась за последнее столетие. Музыка стала более разнообразной и по большей части перешла в коммерческую среду. Из чистого искусства она превратилась в инструмент продвижения. Подобно психологам, предприниматели, понимая, как звуки влияют на людей, на полную используют в своем бизнесе аудиомаркетинг. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признал в беседе с «360», что если раньше музыка была элементом философии, то теперь ее используют в основном в развлекательных и бизнес-интересах.

Извлечь прибыль — тоже искусство

Фоновая музыка уже давно стала привычным маркетинговым инструментом. Компании используют различные треки в своих рекламных роликах, видеоклипах и, конечно, местах продажи. Все это — для усиления эмоционального воздействия на аудиторию. Ведь эксперты давно доказали, что музыка влияет на то, сколько и что мы покупаем.

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Бренд-стратег и автор подкаста «Маркетинг и реальность» Александр Дяченко отметил, что использование музыки для продвижения бренда — тренд не новый, но в последнее время он активно набирает популярность. Все больше компаний делают акцент на звуковом оформлении своих товаров и услуг. Это связано с тем, что звуковое оформление генерирует восприятие бренда и его узнаваемость, считает эксперт.

«Это элемент айдентики бренда, который врезается в память гораздо сильнее, чем постоянное навязчивое упоминание. Популярные компании вкладывают крупные деньги, чтобы придумать такой sound design, который запомнится и создаст эмоцию», — отметил Дяченко.

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Есть и другая сфера в брендинге, связанная со звуковым восприятием, — информирование аудитории через аудиоканалы. Тем более сегодня, когда визуальный канал коммуникации перенасыщен.

«У зрителей возникает слепота на баннерную рекламу. В то же время, аудиоканалы набирают большую популярность: происходит расцвет подкастов, люди начинают активнее использовать аудиокниги. В эпоху перенасыщенного контента аудитория будет отдавать предпочтение брендам с запоминающейся аудиоконцепцией», — уверен эксперт.

Риск потерять аудиторию

Важность правильно подобрать звуковой ряд к своему бренду очевидна. Поэтому бренд-маркетологи экспериментируют в этом вопросе с особой осторожностью.

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По мнению Иосифа Пригожина, важно оставаться верным своему жанру для удержания целевой аудитории. Смена направления может привести к потере интереса со стороны уже существующих слушателей. Это касается и звукового оформления в процессе брендинга. Музыка должна соответствовать философии компании, ее общей стратегии. Музыкальным продюсерам и маркетологам необходимо учитывать это при разработке своего контента.

«Целевая аудитория уже привыкла к своему исполнителю. Как только он начинает экспериментировать, его слушатели автоматически пытаются переключиться на что-то другое. <…> Именно поэтому смена вектора не всегда приводит к успеху», — сказал Пригожин.

Есть известный и наглядный пример того, как изменение звукового оформления может обернуться неприятностями для популярных брендов.

В 2003 году компания Pepsi решила изменить свою традиционную музыкальную тему Joy of Pepsi и чуть не потеряла покупателей. Реклама с новой музыкой и имиджем вызвала массовые негативные отзывы и критику со стороны поклонников бренда. Многие считали, что новая версия не соответствовала образу и ценностям Pepsi. В результате компания отозвала рекламу и вернулась к своей прежней музыкальной теме.

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Как музыка заставляет нас покупать

Сегодня с помощью музыки человека можно настроить на определенное поведение. Многие компании понимают это и используют различные мелодии как средство управления клиентами.

«Про связь звуков и брендинга написано много книг. В них, например, описано, как с помощью музыки можно управлять наполненностью ресторанов. Громкая музыка подсознательно выгоняет человека из кафе. Тем самым она обеспечивает приток новых посетителей. Тихая музыка, наоборот, увеличивает вероятность, что человек захочет остаться»,— рассказал Дяченко.

Сегодня аудиальная составляющая оказывает огромное влияние на целевую аудиторию. Поэтому бренд-стратег советует компаниям обращать внимание на общение со своими клиентами через аудиоканалы.

Подработка для музыкантов

Музыканты тоже видят эти тенденции и используют это, создавая фоновую музыку и мелодии для рекламы. Например, джазовая музыка сегодня очень популярна у бизнеса для оформления кафе и ресторанов, торговых центров, мастерских и шоурумов. Поэтому молодые музыканты, не нацеленные на шоу-бизнес, имеют возможность получать дополнительный доход.

Для этого существуют сервисы и каталоги, куда можно отправить свою музыку или, если вы представитель компании, выбрать для себя плейлисты за определенную плату или воспользоваться услугами человека, который подберет мелодии специально для вашего проекта.

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Но не всегда музыка создается профессионалами. Зачастую мелодии пишут любители и дилетанты.

«Сейчас композиторами и авторами работают те, кто не имеют ничего общего с музыкой. Это нечестно по отношению к профессиональным музыкантам. Выпускники консерваторий, обладая колоссальными знаниями, не могут примерить себя в той несправедливой конструкции, которая существует сегодня», — посетовал продюсер Иосиф Пригожин.

Он также отметил, что сегодня музыкальный контент упрощается и стандартизируется, а с развитием цифровых платформ, по сути, любой человек может записать трек и распространить его онлайн. Такое развитие технологий ставит в затруднительное положение музыкантов с классическим образованием и подходом.