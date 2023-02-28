Эксклюзив 28 февраля 2023, 18:05 «Нужно заняться внутренним фронтом». Зачем в России возрождают агитбригады Депутат Госдумы Вассерман — об агитбригадах: противостояние с НАТО — дело всей страны «Синяя блуза» — советский агитационный эстрадный театральный коллектив, существовал в 1920–1930-х / Викимедиа

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В России возродят советскую практику агитбригад, сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова. Ведомство уже занимается их формированием вместе с Минобороны. По словам министра, агитбригады будут выступать с концертами, посещать военных на реабилитации, ездить в регионы. «360» выяснил, почему это важно.

Далее — прямая речь собеседников «360».

1 Дело всей страны Депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман: Опыт Советского Союза по этой части довольно богатый. Понятно, что писатели и художники в основном будут набираться впечатлений для создания больших трудов. Артисты, певцы, особенно барды, то есть люди, способные быстро самостоятельно написать песню и тут же ее исполнить, будут востребованы. Проблема в другом. Многие режиссеры и продюсеры заявили, что не допустят в создаваемые ими спектакли и фильмы тех, кто не выступает против спецоперации на Украине. И чтобы люди пошли во фронтовые агитбригады, нужно прежде всего заняться этим внутренним фронтом. Нужно проследить хотя бы за тем, чтобы такие продюсеры и режиссеры были отлучены от любых форм получения казенных денег. Пусть за собственный счет выражают свои политические странности. Почему только сейчас — спустя год — озаботились созданием агитбригад? Объясню. К сожалению, у нас слишком долго считали, что ликвидация террористической организации «Украина» — дело специально заточенных антитеррористических структур, а вся остальная страна не имеет к этому делу никакого отношения. И только сейчас, когда стало ясно, что Украиной против нас воюет НАТО, пришлось начать догадываться, что противостояние с альянсом — дело всей страны.

2 Это общая практика Историк, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский: Агитбригады — не особенность одного только Советского Союза. Они существовали в вооруженных силах самых разных государств. И до сих пор существуют. Все мы видели фотографии, где звезды Голливуда приезжают поддержать американских военнослужащих в различных горячих точках — во Вьетнаме и так далее. Тот же Голливуд всегда производил большое количество откровенно пропагандистского кино для защиты государственной политики в тех или иных спорных вопросах и поддержания боевого духа. Кинопоиск Так что это общая практика, она актуальна сегодня. И если солдату во время Великой Отечественной войны нужно было, чтобы к нему приезжали разные артисты, в том числе агитаторы с политическими речами, то я думаю, что и современным воинам это нужно. Все зависит от того, будет это талантливо или нет. Можно ведь сделать и тупо пропагандистски, а можно — очень талантливо, с большой пользой.

3 Творец будет творить, а организаторы — организовывать Продюсер Павел Рудченко: Это хорошая идея. Артисты будут еще ближе к народу, в этом я вижу позитив. Артисты неотъемлемы от людей, они все свое творчество, свое рабочее время посвящают людям. То есть трудятся всегда непосредственно для зрителей. И когда исполнительные органы власти обращают на это внимание и начинают помогать артистам быть ближе к людям, доносить свое творчество — очень даже хорошо. Долгое время у нас, так скажем, люди искусства и культуры развивались сами по себе. Художники сами делали выставки. Мало кому помогали. Теперь, думаю, это будет организовано централизованно, с конкретной помощью. Наверняка этот вопрос будет курировать ответственный человек, который доведет дело до конца. Творец будет творить, а организаторы — организовывать. Очень многие будут готовы работать даже безвозмездно. Люди творческие прежде всего хотят популяризировать свое творчество, нести в массы, хотя, конечно, им тоже нужен хлеб. Но о финансах многие будут задумываться в последнюю очередь. Как это может быть организовано практически? Я бы сформировал команды: во главе — хедлайнер, известный артист, а перед ним пусть выступают — на так называемом разогреве — молодые перспективные ребята, которые в большом количестве выпускают сегодня патриотические песни. Материала очень много, мне регулярно присылают. Такие звезды, как SHAMAN, сами по себе с концертами выступают, но кто-то чуть «поменьше», со второй-третьей ступени, вполне мог бы возглавить творческие команды. Паскаль, например. Плюс к тому — не только музыканты, но и другие творческие ребята, художники, театралы. Может получиться интересная концертная программа. Известный актер читает стихи Евтушенко, а потом идет песня какого-то классного артиста и так далее. Думаю, такие агитбригады будут вдохновлять, поднимать дух.