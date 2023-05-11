Культура 11 мая 2023, 18:49 Неудачный спектакль или осознанная позиция? За и против Пугачевой Депутат Госдумы Вассерман назвал громкие заявления Пугачевой профдеформацией Telegram

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Приезд Аллы Пугачевой в Москву возмутил многих россиян. В Госдуме даже предложили на время СВО закрыть въезд гражданам России, перебравшимся за рубеж. Однако немало людей считают, что не стоит обращать внимание на слова певицы: долгая карьера на сцене приводит к профессиональным перекосам.

Пугачева возмутила Соловьева

Телеведущий Владимир Соловьев возмутился приезду Аллы Пугачевой в российскую столицу и теплому приему певицы на родине. Он объяснил раздражение тем, что «в этот момент пацаны на фронте». Сам ведущий находился в московской студии.

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Еще с прошлого года личность Пугачевой не раз разделяла общество на тех, кто за и против певицы. Ее сторонники напоминали, как много она сделала для страны, изменив советскую эстраду и подняв ее престиж за рубежом.

Пугачева рисковала петь песни на слова негласно запрещенных поэтов, выступала перед ликвидаторами аварии в Чернобыле, помогала начинающим исполнителям, передавала свои гонорары больницам. Однако для многих позиция по поводу спецоперации и отъезд из России перечеркнули все былые заслуги.

1 Елена Афанасьева, член Совета Федерации Федерального собрания Наплевали на историю Мне сложно судить, что было в голове у этих звезд культуры. Я — человек, который будет с Родиной даже тогда, когда у нее есть проблемы. Здесь мой дом, мои родители, могилы моих предков. Те, кто хорошо знает историю, должны понимать, что Россия — это та страна, территорию которой с древних времен хотели захватить разные племена, потом другие народы и государства. И последние тысячу лет нашей истории связаны с войнами для защиты прежде всего своей земли. Если некоторые деятели культуры, помимо личной карьеры, ничем больше не занимались — не учили историю или им наплевать, что делали их предки, за что отдали свои жизни, чтобы они могли спокойно петь на советской, а потом российской эстраде, — то у меня, конечно, это вызывает только сожаление. Моя личная позиция как человека, гражданина: если ты уезжаешь из страны и хаешь ее, как собака, которая лает на караван, то должна понимать, что твое величие свалилось с той огромной высоты, которую тебе дала страна, советские люди, россияне. Корона не по праву Люди были очарованы талантом, голосом этой женщины. Знаете, многие любят царственных особ, потому что хотят быть на них похожими. Но только царственные особы не всегда являются таковыми: корону надели на шута, и шут стал думать, что он король. Певица Алла Пугачева на пресс-конференции, 2013 год / РИА «Новости» И вот сейчас люди, которые для многих из нас были, может быть, не идеалами, но теми, на кого хотели быть похожи, жить такой же красивой жизнью, свалились со своего пьедестала. Их почитатели поняли, что это все было наносным. Корона была не на царице, а на человеке, который сильно хотел себя таковой считать. Мой коллега, депутат Госдумы Алексей Диденко, предложил вообще запретить въезд таким, как Алла Пугачева, в Россию как минимум до окончания СВО. Конечно, они граждане Российской Федерации. Но эти граждане должны понимать, настолько мерзко их предательство Родины, людей, которые покупали билеты на их выступления. Президент России Владимир Путин награждает орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени певицу Аллу Пугачеву на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам в Кремле, декабрь 2014 года / РИА «Новости»

2 Юрий Лоза, певец Хватит раздувать скандал Сказала что-то или не сказала, посмотрела в какую-то сторону или не посмотрела — какая вам всем разница? Кого из вас, ваших знакомых коснулось что-то из того, что делала Алла Пугачева? Кто-нибудь из вашего окружения почувствовал, что она что-то сделала или сказала, куда-то приехала? Никаким образом ни вас, ни меня, никого из вашего окружения это не касается. Но журналисты продолжают раскручивать эту тему. Сколько можно, ребята, успокойтесь!

3 Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, публицист Профессиональный перекос Фанни Гиршевна Фельдман, более известная как Фаина Георгиевна Раневская, в свое время сказала: талант как прыщ — может вскочить на любой заднице. Я давным-давно отучился обращать внимание на высказывания артистов обо всем, что не входит непосредственно в сферу их деятельности. Отучился, когда понял, что задача артиста — вызывать у аудитории эмоции, и не так уж важно какие, главное, чтобы сильные. Алла Пугачева выступает на своих «Рождественских встречах» в СК «Олимпийский» в Москве, 2012 год / РИА «Новости» Настоящий артист вполне может ляпнуть что-то совершенно несусветное просто потому, что интуитивно чувствует: аудиторию это заведет. Ему неважно, в какую сторону заведет. В конце концов, артисты играют не только положительные, но и отрицательные роли. Причем происходит все это чаще всего на подсознательном уровне: артист не рассудком выбирает линию поведения, а просто чувствует, что да, так будет сильно, так целевая аудитория отреагирует. Очень жаль, конечно, но это, можно сказать, профессиональный перекос. Такие перекосы бывают у множества разных профессий. Поэтому, когда сейчас встречали Пугачеву, я совершенно не сомневаюсь: большая часть людей вспоминали ее песни. Алла Пугачева на съемках новогодней программы на Первом канале, 2016 год / РИА «Новости» Они были, кстати, фактически мини-спектаклями: она вызывала бурю эмоций у зрителей не только голосом, но и жестами, интонациями и так далее. На ее слова никто не обращает внимания: многие зрители если не осознают, то ощущают на подсознательном уровне, что это тоже был спектакль, разве что не такой удачный.