Культура 25 декабря 2022, 15:32 Возвращение Алисы Селезневой. Зрители дали шанс новой версии «Гостьи из будущего» Появился первый тизер нового фильма об Алисе Селезневой: он понравился не всем Кинопоиск

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Героиня книг советского фантаста Кира Булычева Алиса Селезнева снова вернется на киноэкраны. Компания «Централ Партнершип» показала тизер будущего фильма, в основу которого легла повесть «Сто лет тому вперед». По этой же книге сняли ленту 1985 года «Гостья из будущего». Судя по опубликованным кадрам и краткому содержанию сценария будущей картины, Алиса Селезнева сильно изменилась, а сюжет приобрел новое прочтение.

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Судьба Вселенной

Трейлер будущего фильма появился на YouTube-канале компании «Централ Партнершип». Лицо Алисы Селезневой авторы не показали. Но уже точно известно, что у главной героини розовые волосы и платье, похожее на то, в каком девочка из будущего появлялась в картине 1985 года. В роли второго главного героя, Коли Герасимова, перед зрителями предстал актер Марк Эйдельштейн, звезда сериалов «Смычок» и лишенного прокатной лицензии «Монастыря».

Также известно, что роли родителей Алисы исполнили Виктория Исакова и Константин Хабенский.

В кратком содержании, которое сопровождает трейлер, говорится, что Коля Герасимов и Алиса живут в Москве, но с разницей в 100 лет. Главные герои — полные противоположности. Современный школьник интересуется видеоиграми, пишет рэп и проводит время с друзьями. Девочка из будущего знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики.

Если судить кадрам трейлера с вырезанным на дереве сердцем, то дружба двух главных героев может перерасти во что-то более серьезное. При этом и Алиса, и Коля намного старше шестиклассников из советского фильма.

Главное отличие нового фильма от «Гостьи из будущего» и оригинального романа заключается в психологической травме главной героини. Ее мама погибла в битве землян с космическими пиратами, которые снова возвращаются. На фоне воскрешения зла Коля и Алиса встретятся, чтобы «решить судьбу Вселенной».

В комментариях пользователи раскритиковали трейлер. Поклонники советского фильма отметили, что повторить его успех не получится. Для многих Алиса Селезнева навсегда останется в памяти в исполнении актрисы Натальи Гусевой.

Публичное достояние

Съемочной группе посоветовали взять любое другое произведение о девочке из будущего, которых Булычев написал более 50. Некоторые комментаторы посчитали, что новому фильму стоит дать шанс, так как современные дети советскую картину уже не понимают

Шансы на успех

Режиссером фильма «Сто лет тому вперед» стал Александр Андрющенко. Формат фантастических лент с участием подростков ему знаком. Он продюсировал блокбастер «Притяжение», который стал кассовым в 2017 году и хорошо показал себя в прокате за рубежом.

Вторым успехом Андрющенко был фильм «Спутник», который он спродюсировал вместе с Михаилом Врубелем. Последний тоже принимает участие в работе над новой картиной.

Фильм не вышел в прокат из-за действующих по миру коронавирусных ограничений. Но история про «советского чужого» заняла первое место по просмотрам на мировых онлайн-платформах и собрала хорошие отзывы от американских критиков и зрителей.

Поэтому шансы на то, что новая история про Алису Селезневу окажется хорошей, высоки. Окончательные выводы можно сделать 23 декабря 2023 года, когда пройдет премьера.

Попытки возрождения

После успеха «Гостьи из будущего» продолжение истории Алисы Селезневой в советское время пытались снять дважды. Наташа Гусева снова появилась в роли девочки из будущего в фильме «Лиловый шар». Режиссером фильм снова стал Павел Арсенов.

Но на этот раз Алиса отправилась в очень далекое прошлое, Эпоху Легенд, о которой у Булычева написана не одна книга. Главным отличием картины стало появление инопланетянина Громозеки, которого раньше все видели только в мультфильме «Тайна третьей планеты».

Публичное достояние

Путешественники во времени искали лиловый шар — бомбу с бактериологическим инопланетным оружием. Помогал им в этом мальчик Герасик, сбежавший от Кощея Бессмертного и Бабы Яги. Сочетание народных сказок и фантастического фильма на фоне прошлого, напоминающего Каменный век, пришлось по душе не всем зрителям.

Третий и последний советский фильм об Алисе Селезневой «Остров ржавого генерала» аудитория приняла еще хуже. Не понравился он и Киру Булычеву. В роли Алисы снялась Катя Прижбиляк. Писатель отмечал, что в ней нет той эмоциональной составляющей, которую у зрителя вызывала Наташа Гусева.

«Фильм провалился. Никто его не знает, хотя его трижды показывали по телевизору», — говорил он.

Исполнительнице главной роли было только 10 лет, хотя во всех книгах и фильмах Алисе Селезневой 13.

Публичное достояние

Сам сюжет развивался вокруг съемочной площадки, где работали над фильмом про «Красную шапочку». Алисе в нем досталась главная роль. На соседнем необитаемом острове готовили восстание сбежавшие из переплавки боевые роботы.

Вернуться к истории Алисы Селезневой пытались в 2008 году, когда анонсировали картину «Пленники трех планет». На главную роль пригласили Дарью Мельникову, но проект заморозили и к съемкам так и не вернулись.